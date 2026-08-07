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F1 Seizoen 2017 - Statistieken

Op deze pagina vind je alle actuele informatie met betrekking tot het F1 kampioenschap van 2017. De standen, resultaten maar ook statistieken als gemiddelde startpositie, uitvalbeurten en strafpunten die gevolgen hebben voor de F1-superlicentie.


  • Pos
    Constructeur
    AUS
    CHN
    BHR
    RUS
    ESP
    MON
    CAN
    AZE
    AUT
    GBR
    HUN
    BEL
    ITA
    SIN
    MAS
    JPN
    USA
    MEX
    BRA
    ARE
    Totaal
  • 1
    Mercedes
    33
    33
    33
    37
    25
    18
    43
    28
    37
    43
    27
    35
    43
    40
    28
    37
    35
    20
    30
    43
    668
  • 2
    Ferrari
    37
    28
    37
    33
    18
    43
    18
    12
    28
    21
    43
    30
    25
    -
    12
    10
    33
    27
    40
    27
    522
  • 3
    Red Bull Racing
    10
    27
    10
    10
    15
    25
    15
    25
    15
    22
    10
    15
    13
    18
    40
    33
    12
    25
    18
    10
    368
  • 4
    Force India
    7
    3
    7
    14
    22
    -
    18
    8
    10
    6
    6
    2
    10
    11
    9
    14
    12
    16
    2
    10
    187
  • 5
    Williams
    8
    -
    8
    2
    -
    2
    2
    15
    3
    1
    -
    4
    10
    4
    6
    1
    2
    8
    6
    1
    83
  • 6
    Renault
    -
    -
    2
    4
    8
    -
    4
    -
    -
    8
    -
    8
    -
    8
    -
    -
    6
    -
    1
    8
    57
  • 7
    Toro Rosso
    6
    6
    -
    1
    8
    8
    -
    4
    -
    -
    6
    1
    -
    12
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    53
  • 8
    Haas F1
    -
    4
    4
    -
    1
    5
    1
    6
    8
    -
    -
    6
    -
    2
    -
    6
    -
    4
    -
    -
    47
  • 9
    McLaren
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2
    -
    -
    9
    -
    -
    6
    6
    -
    -
    1
    4
    2
    30
  • 10
    Sauber
    -
    -
    -
    -
    4
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.