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F1 Seizoen 2022 - Statistieken

Op deze pagina vind je alle actuele informatie met betrekking tot het F1 kampioenschap van 2022. De standen, resultaten maar ook statistieken als gemiddelde startpositie, uitvalbeurten en strafpunten die gevolgen hebben voor de F1-superlicentie.


  • Pos
    Constructeur
    BHR
    SAU
    AUS
    ITA
    USA
    ESP
    MON
    AZE
    CAN
    GBR
    AUT
    FRA
    HUN
    BEL
    NLD
    ITA
    SIN
    JPN
    USA
    MEX
    BRA
    ARE
    MAS
    Totaal
  • 1
    Red Bull Racing
    -
    37
    18
    58
    38
    44
    40
    44
    25
    24
    31
    37
    35
    44
    36
    34
    31
    43
    37
    40
    23
    40
    40
    759
  • 2
    Ferrari
    44
    34
    26
    20
    33
    12
    30
    -
    29
    37
    38
    11
    20
    23
    19
    30
    33
    15
    15
    18
    37
    30
    30
    554
  • 3
    Mercedes
    27
    11
    27
    12
    18
    25
    14
    27
    27
    16
    33
    33
    34
    12
    30
    25
    2
    14
    29
    30
    58
    10
    10
    514
  • 4
    Alpine F1
    8
    8
    6
    -
    4
    8
    6
    7
    10
    10
    11
    12
    6
    16
    10
    -
    -
    18
    6
    4
    14
    6
    6
    173
  • 5
    McLaren
    -
    6
    18
    22
    -
    4
    9
    6
    -
    8
    8
    8
    6
    -
    6
    6
    22
    1
    8
    8
    2
    11
    11
    159
  • 6
    Alfa Romeo Racing
    9
    -
    4
    10
    6
    8
    2
    -
    10
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    1
    2
    -
    -
    55
  • 7
    Aston Martin
    -
    -
    -
    5
    1
    -
    1
    8
    1
    2
    -
    1
    1
    4
    1
    -
    12
    8
    4
    -
    1
    5
    5
    55
  • 8
    Haas F1
    10
    2
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    14
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2
    -
    1
    -
    -
    37
  • 9
    Alpha Tauri
    4
    4
    2
    6
    -
    1
    -
    10
    -
    -
    -
    -
    -
    2
    -
    4
    1
    -
    1
    -
    -
    -
    -
    35
  • 10
    Williams
    -
    -
    1
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    2
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    8

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.