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F1 Seizoen 2018 - Statistieken

Op deze pagina vind je alle actuele informatie met betrekking tot het F1 kampioenschap van 2018. De standen, resultaten maar ook statistieken als gemiddelde startpositie, uitvalbeurten en strafpunten die gevolgen hebben voor de F1-superlicentie.


  • Pos
    Constructeur
    AUS
    BHR
    CHN
    AZE
    ESP
    MON
    CAN
    FRA
    AUT
    GBR
    GER
    HUN
    BEL
    ITA
    SIN
    RUS
    JPN
    USA
    MEX
    BRA
    ARE
    Totaal
  • 1
    Mercedes
    22
    33
    30
    25
    43
    25
    28
    31
    -
    30
    43
    35
    30
    40
    37
    43
    43
    25
    22
    35
    35
    655
  • 2
    Ferrari
    40
    25
    19
    30
    12
    30
    33
    25
    33
    40
    15
    33
    25
    30
    25
    27
    18
    37
    33
    23
    18
    571
  • 3
    Red Bull Racing
    20
    -
    35
    -
    25
    27
    27
    30
    25
    10
    12
    12
    15
    10
    26
    18
    27
    18
    25
    30
    27
    419
  • 4
    Renault
    7
    8
    10
    10
    6
    5
    10
    6
    -
    8
    10
    2
    -
    4
    5
    -
    1
    14
    8
    -
    8
    122
  • 5
    Haas F1
    -
    10
    1
    -
    8
    -
    -
    8
    22
    2
    8
    7
    10
    -
    -
    4
    4
    -
    -
    6
    3
    93
  • 6
    McLaren
    12
    10
    6
    8
    4
    -
    -
    -
    4
    4
    -
    4
    -
    -
    6
    -
    -
    -
    4
    -
    -
    62
  • 7
    Force India
    -
    1
    -
    15
    2
    8
    2
    -
    14
    7
    10
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    59
  • 8
    Racing Point
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    18
    14
    -
    3
    8
    4
    -
    1
    4
    37*
  • 9
    Sauber
    -
    2
    -
    8
    1
    -
    1
    1
    3
    -
    2
    -
    1
    -
    2
    6
    -
    1
    8
    6
    6
    48
  • 10
    Toro Rosso
    -
    12
    -
    1
    -
    6
    -
    -
    -
    -
    1
    8
    2
    -
    -
    -
    -
    2
    1
    -
    -
    33
  • 11
    Williams
    -
    -
    -
    4
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.