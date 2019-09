Kimi Raikkonen kampt met heftige rugklachten

Gepubliceerd op 21 sep 2013 20:10

Door: Rob Veenstra

Het had weinig gescheeld of Lotus-rijder Kimi Raikkonen had zich terug getrokken voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De Fin heeft flink last van een oude rugblessure. Lotus had reservecoureur Davide Valsecchi al op standby geplaatst.



Raikkonen kwalificeerde zich toch, maar van harte ging het niet. De wereldkampioen van 2007 realiseerde slechts de dertiende tijd. Raikkonen: "Vanochtend was het echt slecht. Het was goed dat we alsnog aan de kwalificatie deel hebben genomen, maar een lekker gevoel was het niet."



"In de derde training kon ik niet echt aanzetten, waardoor we waarschijnlijk de auto niet optimaal af hebben gesteld. We hebben de wagen in elk geval op de grid gezet en we zullen zien hoe het morgen gaat. Ik ga racen en dan merken we vanzelf hoe het zich ontvouwt."



Autosport ontdekte dat de kiem voor de rugpijn is gelegd in 2001. Raikkonen, toen nog namens Sauber, vloog bij een test op Magny-Cours hard van de baan, achterwaarts de bandenstapels in. Hij ontsnapte aan serieuze verwondingen, maar het is wel de bron van zijn huidige rugklachten.