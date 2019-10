Lauda gaat in F3000 racen

De laatste tijd lijkt het er op dat er een soort vloedgolf van zonen van oud-wereldkampioenen is. Nadat de zonen van Rosberg en Piquet al aan de bak mochten bij Williams lijkt het dat er nog een zoon aan komt. De zoon van Niki Lauda, Mathias Lauda, zal dit jaar voor Coloni in de F3000 uitkomen.



Mathias zegt hier zelf over:"Mijn overstap van de Nissan World Light naar de F3000 is een goede zet voor mijn loopbaan. Ik maak me niet echt zorgen. Het is niet echt veeleisender en daarnaast heb ik al gelijkwaardige ervaring opgedaan in de V6 Nissan wagens. Bovendien heb ik al een aantal tests achter de rug."



De F3000 is tegelijk ook voor Lauda een hele goede leerschool voor alle circuits die hij misschien ook zal tegen komen als hij in de Formule 1 beland. Natuurlijk hoopt hij net als Piquet Jr. en Rosberg Jr. een test te mogen doen bij een Formule 1 team.