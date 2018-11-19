Coloni Motorsport
Coloni Motorsport
- Team naam Coloni Motorsport
- Basis Perugia, Italië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1981
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 355 reacties op Coloni Motorsport
- 1 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Coloni Motorsport
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Oud-coureur John Surtees is vandaag jarig. De Brit heeft de leeftijd van 82 jaar bereikt. Surtees was een grootheid in de motorsport voordat hij naar de Formule 1 overstapte. Hi...11 feb 2016 08:50
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Scuderia Coloni zegt de GP2 na dit seizoen vaarwel. De Italiaanse renstal trekt zich na deze jaargang terug en doet afstand van alle punten die het in 2012 behaalt. Aanleiding i...06 jul 2012 15:29
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GP2: Scuderia Coloni koppelt Coletti aan Ceccon voor races in Abu Dhabi
Stefano Coletti kan over anderhalve week alvast gewend raken aan Yas Marina Circuit voor de young drivers-test, hij staat in het voorprogramma van de Grand Prix van Abu Dhabi. S...03 nov 2011 13:21
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GP2: Leimer noteert beste tijd op laatste testdag, Melker middenmoter
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GP2: Coloni met Filippi, Ceccon en Onidi naar test op Jerez
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Weekend Review: Wat gebeurde er afgelopen raceweekend?
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Sebastian Vettel heeft opnieuw een zege aan zijn cv kunnen toevoegen. De Duitser was voor het eerst in zijn carriére de sterkste op Spa-Francorchamps en bleef teammaat Mark Web...29 aug 2011 14:38
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Luca Filippi heeft zijn tweede overwinning van het seizoen binnen. De Italiaanse coureur was in de sprintrace op Spa-Francorchamps sterker dan Jules Bianchi. Giedo van der Garde...28 aug 2011 12:26
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Luca Filippi komt volgende week in België opnieuw in actie voor Coloni. Het was eigenlijk de bedoeling dat de 26-jarige Italiaan eenmalig bij de Italiaanse renstal mee zou doen...19 aug 2011 18:56
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Gisteren kregen we één van de mooiste races van het seizoen voorgeschoteld door de Formule 1-coureurs. De Hungaroring zorgde, in combinatie met wisselende weersomstandigheden,...01 aug 2011 18:30
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GP2: Luca Filippi ook in Hongarije in actie voor Coloni
Luca Filippi verdedigt komend weekend op de Hungaroring opnieuw de eer van Coloni. De Italiaan verruilde AutoGP-team Super Nova voor het weekend in Duitsland voor Coloni en won ...27 jul 2011 14:21
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GP2: Luca Filippi viert 100e start met zege in eerste race
Luca Filippi heeft zijn 100e start in de GP2 Series gevierd met de overwinning in de eerste race. De coureur van Coloni, die enkele dagen geleden overstapte van Super Nova, was ...23 jul 2011 17:42
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GP2: Charles Pic verovert pole position, Van der Garde vijfde
Charles Pic vertrekt morgen vanaf de eerste startpositie voor de eerste GP2-race van het weekend op de Nürburgring. De Fransman van Barwa Addax troefde met een 1:40.317 Luca Fi...22 jul 2011 16:28
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Luca Filippi heeft voor komend weekend een nieuwe werkgever gevonden. De Italiaan is voor Duitsland getransfereerd naar Coloni. Zijn plek bij Super Nova wordt over genomen door ...21 jul 2011 08:15
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GP2: 17-jarige Ceccon vervangt Rigon bij Coloni Motorsport
Coloni Motorsport heeft de tiener Kevin Ceccon aangesteld om de honneurs voor de geblesseerde Davide Rigon in Barcelona en Monaco waar te nemen. De 17-jarige Italiaan was dit ja...17 mei 2011 13:39
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GP2: Davide Rigon breekt enkel tijdens harde crash in Turkije
GP2-coureur Davide Rigon heeft naar alle waarschijnlijkheid zijn enkel gebroken tijdens de tweede race van dit weekend op het circuit van Istanboel. Vanochtend wilde Julian Leal...08 mei 2011 16:23
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Preview: GP2-coureurs beginnen strijd op weg naar de Formule 1
Komend weekend gaat het nieuwe GP2-seizoen van start op Istanbul Park in Turkije. Er zal negen raceweekenden worden gestreden om de ereplaatsen met als uiteindelijke doel de For...05 mei 2011 17:24
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GP2: Michael Herck eindigt laatste testdag in Barcelona aan kop
Michael Herck heeft tijdens de tweede en laatste testdag in Barcelona verrassend de snelste tijd gereden. De coureur van Scuderia Coloni was echter maar 0.025 seconden sneller d...20 apr 2011 17:46
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GP2: Romain Grosjean domineert eerste testdag op Silverstone
Romain Grosjean heeft vandaag de eerste GP2-testdag in Silverstone als snelste afgesloten. De Fransman was in de middagsessie maar liefst zes tienden sneller dan Josef Kral. Gie...05 apr 2011 19:00
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GP2 Asia: Voorbeschouwing: GP2 Asia-seizoen 2011
Morgen starten de eerste vrije trainingen van een nieuw seizoen GP2 Asia Series. De raceweekenden worden voornamelijk gebruikt ter voorbereiding op het Main Series-seizoen. F1To...09 feb 2011 16:22
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GP2: Michael Herck aan kop tijdens derde testdag Abu Dhabi
Michael Herck heeft bij het hervatten van de tests de snelste tijd laten noteren. De coureur van Coloni reed in de middagsessie een 1:36.467 en was daarmee precies één honderd...06 feb 2011 16:44
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GP2: Romain Grosjean meteen snelste tijdens eerste testdag
Romain Grosjean heeft bij zijn terugkeer naar de GP2 Series meteen een sterke indruk achter gelaten. De Fransman reed vandaag tijdens de eerste testdag in Abu Dhabi de snelste t...02 feb 2011 16:36
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GP2: Coloni rondt overeenkomst met James Jakes af
James Jakes racet komend seizoen in de GP2. De Brit tekende een contract bij Scuderia Coloni. Bij die renstal debuteerde hij vorig jaar in Abu Dhabi in de GP2. Jakes reed verder...14 jan 2011 14:01
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De FIA heeft vandaag de definitieve GP2-kalender voor 2011 bekend gemaakt. Het komende raceseizoen zal slechts negen evenementen bevatten met alle races in Europa. Abu Dhabi is ...21 dec 2010 19:17
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Coureurs review deel 13: Vitantonio Liuzzi - Force India
Vitantonio Liuzzi eindigde het kampioenschap van 2010 op de vijftiende plaats in de stand en is daarmee de dertiende coureur in onze speciale reeks. Hierin blikt F1Today.nl teru...08 dec 2010 12:28
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GP2: Fabio Leimer vervolgt testweek met opnieuw de snelste tijd
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GP2: Fabio Leimer snelste op tweede testdag in Abu Dhabi
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GP2: James Jakes bepaalt tempo op eerste testdag in Abu Dhabi
James Jakes is de vierdaagse testsessie op Yas Marina Circuit sterk begonnen. De Brit klokte op de eerste testdag de beste tijd met een 1:47.790. GP3-kampioen Esteban Gutierrez ...23 nov 2010 15:27
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Weekend review: Eindstanden Formule 1 & GP2 Series
Sebastian Vettel heeft afgelopen weekend zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 veroverd. De Duitser pakte het kampioenschap in stijl door de Grand Prix van Abu Dhabi op domina...15 nov 2010 14:31
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GP2: Lotus-teambaas Fernandes begint GP2-team Air Asia voor 2011
Volgend jaar zullen er twee nieuwe teams op de GP2-grid staan, zo is vandaag bekend gemaakt. Carlin en het nieuwe Air Asia team zullen vanaf 2011 voor dertien teams zorgen in de...21 sep 2010 16:46
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GP2: Coloni strikt Brendon Hartley voor Monza en Abu Dhabi
Brendon Hartley zal komend weekend in Monza zijn GP2-debuut maken. De Nieuw-Zeelander zal Vladimir Arabadzhiev vervangen bij het team van Coloni. Ook het laatste raceweekend van...09 sep 2010 00:41
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GP2: Alvaro Parente rijdt ook in Monza voor Coloni
Alvaro Parente behoudt zijn racestoeltje bij Coloni voor de GP2-races in Italië. De Portugees nam in Spa de plek in van Alberto Valerio en finishte prompt twee maal op het podi...03 sep 2010 16:20
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GP2: Pastor Maldonado klasse apart in GP2-training in Spa
Kampioenschapsleider Pastor Maldonado heeft zojuist in de vrije training van de GP2 Series op Spa-Francorchamps de snelste tijd gereden. De Rapax-coureur was bijna twee volle se...27 aug 2010 13:31
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GP2: Parente neemt in Spa de plek van Valerio bij Coloni in
Alvaro Parente racet komend weekend op Spa-Francorchamps voor het team van Coloni. De Portugees vervangt vaste coureur Alberto Valerio. Het is nog niet duidelijk of Parente ook ...26 aug 2010 12:41
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GP2: Coloni completeert line-up met Vladimir Arabadzhiev
Coloni Motorsport is klaar voor het nieuwe GP2-seizoen. De Italiaanse renstal contracteerde eerder al Alberto Valerio en heeft Vladimir Arabadzhiev als diens teamgenoot aangeste...23 maa 2010 08:31
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13:39GP2
08 mei 2011 16:23
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16:23GP2
05 mei 2011 17:24
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17:24F1
20 apr 2011 17:46
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17:46GP2
05 apr 2011 19:00
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19:00GP2
09 feb 2011 16:22
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16:22GP2 Asia
06 feb 2011 16:44
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16:44GP2
02 feb 2011 16:36
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16:36GP2
14 jan 2011 14:01
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14:01GP2
21 dec 2010 19:17
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19:17GP2
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27 nov 2010 14:31
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15:48GP2
23 nov 2010 15:27
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15:27GP2
15 nov 2010 14:31
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16:46GP2
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13:31GP2
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12:41GP2
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