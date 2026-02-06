De historische Benetton B192 van Michael Schumacher heeft een miljoenenbedrag opgebracht bij een grote veiling. De groengele wagen van Schumacher ging onder de hamer tijdens een online veilingreeks, maar het uiteindelijke bedrag viel veel lager uit dan men had verwacht.

Schumacher geldt als één van de grootste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij debuteerde in 1991 in België bij het team van Jordan, maar maakte daarna direct de overstap naar het team van Benetton. In 1992 won hij op het circuit van Spa-Francorchamps zijn eerste Grand Prix, en de wagen waarmee hij deze prestatie neerzette ging recent onder de hamer.

Het ging om de Benetton B192 met chassisnummer 05, en dit is een belangrijke wagen uit Schumachers loopbaan en de F1-geschiedenis. Schumacher gebruikte het chassis tijdens vijf Grands Prix in het seizoen 1992 en won in Spa. Met deze bolide werd hij eerder al tweede in Canada, en het is tevens op een andere manier een historische wagen. Het was namelijk de laatste overwinning van een auto met een handgeschakelde versnellingsbak in de Formule 1.

Hoeveel heeft de auto opgeleverd?

De Benetton B192 ging onder de hamer bij een onlineveiling van veilinghuis Broad Arrow Auctions. De veilingreeks bestond uit drie delen en bracht in totaal achttien miljoen euro op. Het grootste deel van dit bedrag werd opgehaald met de auto van Schumacher. De wagen leverde 5.082.000 euro op, en dat is een flink bedrag. Het was echter niet waar het veilinghuis op had gehoopt, want voorafgaand aan de veiling werd het bedrag geschat op zo'n 8,5 miljoen euro.

Meerdere objecten in de verkoop

Tijdens de veiling van Broad Arrow Auctions gingen meerdere bijzondere items van Schumacher onder de hamer. Een gesigneerde helm van de Duitser uit 1994 bracht ruim 44.000 euro op, terwijl een racepak van Schumacher uit 1995 een bedrag van bijna 24.000 euro opleverde.

Hoe gaat het nu met Schumacher?

Het zijn mooie bedragen, en het laat zien dat Schumacher nog altijd belangrijk is voor veel liefhebbers van de sport. Hoe het nu met de zevenvoudig wereldkampioen gaat, is niet duidelijk. Zijn familie beschermt zijn privacy nadat hij eind 2013 zwaargewond raakte tijdens een ski-ongeval in de Franse Alpen.