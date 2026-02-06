De vermeende motortruc van Mercedes met de compressieverhoudingen houdt de gemoederen flink bezig in de Formule 1. Bij Mercedes zijn ze er zeker van dat hun motor legaal is, maar de concurrentie lijkt daar aan te twijfelen. Ze zouden nu het heft in eigen handen nemen, en een eigen voorstel aan het voorbereiden zijn.

Mercedes ligt al het hele voorseizoen zwaar onder vuur. De Duitse renstal lijkt namelijk een maas in de wet te hebben gevonden, waardoor ze kunnen spelen met de compressieverhoudingen van de motor. Volgens de nieuwe regels mag de motor een compressieverhouding van 16:1 hebben, maar kan Mercedes door hun trucje een verhouding van 18:1 kunnen bereiken op de baan. Ze breken hierbij niet de regels, omdat de FIA alleen metingen verricht als de motor 'koud' is.

Begin dit jaar kwam het trucje aan het licht, en dat zorgde voor woede bij de andere motorfabrikanten Honda, Ferrari en Audi. Bij Red Bull hielden ze zich lang afzijdig, ook omdat ze zelf met dit trucje bezig zouden zijn, maar inmiddels lijken ze een kant te hebben gekozen. Volgens meerdere geruchten die vandaag naar buitenkwamen, staat Red Bull nu aan de kant van Honda, Ferrari en Audi.

Geruchtenregen zorgt voor extra chaos

Deze week stonden er twee belangrijke motorvergaderingen van de FIA op het programma. Op maandag kwamen technische experts bij elkaar, terwijl er op donderdag een bijeenkomst was van de Power Unit Advisory Committee (PUAC). Vandaag gingen er veel geruchten rond over mogelijke overeenkomsten in het nadeel van Mercedes, maar volgens The Race klopt dat niet. Het medium meldt dat de huidige regels in stand zijn gebleven, maar dat dit de tegenstanders van Mercedes niet tegenhoudt.

Concurrentie dient eigen plan in

Volgens The Race zouden de andere fabrikanten een eigen meetmethode aan het ontwikkelen zijn, die de compressieverhoudingen meet als de motoren warm zijn. Ze willen dit plan dan indienen tijdens de volgende bijeenkomst van de PUAC, en dit zou ervoor kunnen zorgen dat de nieuwe regels van kracht zijn vóór de start van het seizoen in Australië.

Of dit gaat lukken, is nog maar de vraag. Vier van de vijf motorfabrikanten én de FIA en de Formule 1 moeten het er immers mee eens zijn. De FIA stond tot nu toe echter aan de kant van Mercedes, maar of dat nog steeds zo zal zijn als de druk erop staat van de andere fabrikanten, is niet duidelijk. De rel komt voorlopig dus nog niet ten einde.