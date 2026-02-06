user icon
icon

'F1-teams zijn het zat en dienen zelf nieuwe regels in tegen motortruc Mercedes'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'F1-teams zijn het zat en dienen zelf nieuwe regels in tegen motortruc Mercedes'

De vermeende motortruc van Mercedes met de compressieverhoudingen houdt de gemoederen flink bezig in de Formule 1. Bij Mercedes zijn ze er zeker van dat hun motor legaal is, maar de concurrentie lijkt daar aan te twijfelen. Ze zouden nu het heft in eigen handen nemen, en een eigen voorstel aan het voorbereiden zijn.

Mercedes ligt al het hele voorseizoen zwaar onder vuur. De Duitse renstal lijkt namelijk een maas in de wet te hebben gevonden, waardoor ze kunnen spelen met de compressieverhoudingen van de motor. Volgens de nieuwe regels mag de motor een compressieverhouding van 16:1 hebben, maar kan Mercedes door hun trucje een verhouding van 18:1 kunnen bereiken op de baan. Ze breken hierbij niet de regels, omdat de FIA alleen metingen verricht als de motor 'koud' is.

Meer over Mercedes Alarmbellen gaan af bij Mercedes: 'FIA past veelbesproken motorregel aan'

Alarmbellen gaan af bij Mercedes: 'FIA past veelbesproken motorregel aan'

6 feb
 F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

29 jan

Begin dit jaar kwam het trucje aan het licht, en dat zorgde voor woede bij de andere motorfabrikanten Honda, Ferrari en Audi. Bij Red Bull hielden ze zich lang afzijdig, ook omdat ze zelf met dit trucje bezig zouden zijn, maar inmiddels lijken ze een kant te hebben gekozen. Volgens meerdere geruchten die vandaag naar buitenkwamen, staat Red Bull nu aan de kant van Honda, Ferrari en Audi.

Geruchtenregen zorgt voor extra chaos

Deze week stonden er twee belangrijke motorvergaderingen van de FIA op het programma. Op maandag kwamen technische experts bij elkaar, terwijl er op donderdag een bijeenkomst was van de Power Unit Advisory Committee (PUAC). Vandaag gingen er veel geruchten rond over mogelijke overeenkomsten in het nadeel van Mercedes, maar volgens The Race klopt dat niet. Het medium meldt dat de huidige regels in stand zijn gebleven, maar dat dit de tegenstanders van Mercedes niet tegenhoudt.

Concurrentie dient eigen plan in

Volgens The Race zouden de andere fabrikanten een eigen meetmethode aan het ontwikkelen zijn, die de compressieverhoudingen meet als de motoren warm zijn. Ze willen dit plan dan indienen tijdens de volgende bijeenkomst van de PUAC, en dit zou ervoor kunnen zorgen dat de nieuwe regels van kracht zijn vóór de start van het seizoen in Australië.

Of dit gaat lukken, is nog maar de vraag. Vier van de vijf motorfabrikanten én de FIA en de Formule 1 moeten het er immers mee eens zijn. De FIA stond tot nu toe echter aan de kant van Mercedes, maar of dat nog steeds zo zal zijn als de druk erop staat van de andere fabrikanten, is niet duidelijk. De rel komt voorlopig dus nog niet ten einde.

schwantz34

Posts: 41.773

Is Max je nieuwe vriend dan?

  • 9
  • 6 feb 2026 - 16:39
F1 Nieuws Mercedes

Reacties (16)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.760

    Een oplossing die de andere teams hebben voorgesteld is om de compressie te meten door de wagens in de garage op toeren te brengen en dan te meten, prima eenvoudige oplossing.

    Het gaat er nu om wie de meeste invloed bij de FIA heeft Mercedes of de rest van de fabrikanten/teams.

    • + 2
    • 6 feb 2026 - 16:14
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.406

      FIA had de motoren van Mercedes goedgekeurd.
      Heeft met invloed niets te maken natuurlijk.

      Wel wacht ik met spanning af wie de grootste ballen heeft.....Mercedes of de FIA of toch de andere teams die aan de bel getrokken hebben.

      • + 3
      • 6 feb 2026 - 16:25
    • Dale U

      Posts: 1.806

      Ik zet mijn geld op Ferrari, wat betreft hun netwerk richting de FIA, ook gezien het verleden.

      • + 3
      • 6 feb 2026 - 16:33
    • Maximo

      Posts: 9.760

      Ouwe.... ALLES in de F1 heeft met politieke invloed te maken.

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 16:39
    • F1jos

      Posts: 4.996

      De vermeende motorentruc is een afleidingsmanoeuvre van Mercedes om de teams op een dwaalspoor te zetten. Al van oudsher is de F1 list en bedrog hoog op hun vaandel staan.

      • + 4
      • 6 feb 2026 - 16:44
    • hupholland

      Posts: 9.604

      meetmethoden worden wel vaker aangepast, ik vind dat de FIA gewoon zelf moet kijken naar hoe de regel bedoeld was en daarop actie ondernemen. We hebben het hier niet over 1 of andere geniale vondst, maar over een regel die op zich heel duidelijk is, maar wordt gekoppeld aan een zeer gebrekkige meetmethode. De regel is in principe het uitgangspunt, de meetmethode een hulpmiddel om te handhaven. Wat mij betreft wordt hier de regel wel gewoon omzeild. Pas je de meetmethode aan valt Mercedes wel door de mand.

      • + 7
      • 6 feb 2026 - 16:52
    • BenettonB194

      Posts: 1.442

      Hupholland: Precies zoals jij het zegt idd 👌

      Red Bull wou er overigens ook van profiteren maar die halen niet hetzelfde voordeel als Mercedes naar het schijnt.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 16:57
    • Polleke2

      Posts: 1.883

      Nou in 2014 en 2021 was dat duidelijk Mercedes die de dienst uitmaakte bij de FIA.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 19:02
  • OrangeArrows

    Posts: 3.341

    Snap sowieso niet dat de compressieverhouding omlaag is gebracht in de nieuwe regels voor 2026.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 16:18
    • f(1)orum

      Posts: 9.490

      Dat heeft oa te maken met de nieuwe brandstof; deze is bij 18:1 gevoeliger voor 'kloppen' of 'ontplofjes'. Het is dus ook i.h.k.v. veiligheid en duurzaamheid van de motoren.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 16:26
  • schwantz34

    Posts: 41.772

    Als we dit seizoen net zoveel vuurwerk op de baan te zien krijgen als dat we nu al in het voorseizoen hebben achter de schermen, dan gaan we een machtig mooi seizoen tegemoet!

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 16:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.406

      .....met vriend die fluitend kampioen wordt.

      • + 4
      • 6 feb 2026 - 16:25
    • schwantz34

      Posts: 41.772

      Is Max je nieuwe vriend dan?

      • + 9
      • 6 feb 2026 - 16:39
    • Larry Perkins

      Posts: 62.884

      Het wordt mij allemaal teveel, ben nog bezig met het verwerken van "tapegate" bij McLaren...

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 16:56
    • mario

      Posts: 15.060

      Ik ben nog niet eens over "spygate" heen... 😭

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 17:02
  • Hagueian

    Posts: 8.318

    Ze moeten allemaal op de rollerbank van ome Ben!

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 18:21

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar