Hamilton herleeft bij Ferrari: "Er is weer een winnaarsmentaliteit"

Lewis Hamilton glimlacht eindelijk weer na de eerste shakedown van het nieuwe Formule 1-seizoen in Barcelona. De zevenvoudig wereldkampioen gelooft er sterk in dat hij en Ferrari, met de nieuwe generatie auto's, weer hoge ogen kunnen gooien. Hamilton slaagde erin om met de nieuwe SF-26 behoorlijk wat ronden neer te zetten.

Hamilton genoot enorm van de allereerste meters die hij met de gloednieuwe SF-26 heeft gemaakt. Volgens Hamilton is er een heuse winnaarsmentaliteit die binnen het team hangt. De zevenvoudig wereldkampioen denkt dat Ferrari zomaar terug kan keren naar de top. 

Hamilton geniet van eerste meters

Lewis Hamilton laat in een gesprek met de officiële site van de F1 weten dat hij een goed gevoel heeft bij de nieuwe Ferrari-bolide tot nu toe: "Het was echt een superleuke week, eerlijk gezegd. Ik denk dat ik persoonlijk heel veel werk heb verzet tijdens de winter, maar ook het team heeft tijdens de winter hard gewerkt om veranderingen door te voeren voor de test."

De zevenvoudig wereldkampioen was uiteindelijk de allersnelste van de gehele shakedown, volgens de onofficiële tijden van Soymotor. "Het is geweldig om te zien hoeveel kilometers we de afgelopen dagen hebben kunnen afleggen dankzij het fantastische werk van alle mensen in de fabriek. Ik ben daar echt heel dankbaar voor, want consistentie en geen problemen..."

Ferrari moet nog wel verbeteren

Hoewel Hamilton tevreden is met de gloednieuwe bolide laat hij weten dat dit nog lang niet het eindproduct gaat zijn: "Natuurlijk zijn er altijd kleine dingen, maar we hebben niet echt momenten van stilstand gehad. Ik weet zeker dat die de komende weken nog kunnen komen, maar verder waren het gewoon een paar heel erg solide dagen.: 

"We moeten natuurlijk nog wel wat verbeteren, zoals iedereen, maar ik denk dat we goede nabesprekingen hebben gehad en dat iedereen er echt voor gaat. Ik voel meer dan ooit de winnaarsmentaliteit bij iedereen in het team, dus dat is positief", zo laat Hamilton weten. De zevenvoudig wereldkampioen ziet dus potentie in de gloednieuwe wagen, maar hij is nog niet zover. 

Maximo

Posts: 9.760

Als het dit seizoen met de andere wagens die hem volgens eigen zeggen beter liggen, nog niet lukt om zijn teamgenoot bij te houden dan mag ik toch hopen dat 2026 zijn laatste jaar als F1 coureur wordt.

  • 1
  • 6 feb 2026 - 15:40
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.760

    Als het dit seizoen met de andere wagens die hem volgens eigen zeggen beter liggen, nog niet lukt om zijn teamgenoot bij te houden dan mag ik toch hopen dat 2026 zijn laatste jaar als F1 coureur wordt.

    • + 1
    • 6 feb 2026 - 15:40
  • Pipje

    Posts: 668

    Superblij tot de eerste race

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 19:00

