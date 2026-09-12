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FIA-stewards bestraffen Sainz na gigantische fout

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FIA-stewards bestraffen Sainz na gigantische fout

De FIA-stewards hebben een besluit genomen over een incident tussen Carlos Sainz en Valtteri Bottas aan het begin van de kwalificatie in Madrid. De twee coureurs kwamen elkaar hier tegen, en Bottas werd in de weg gereden. Sainz krijgt voor zijn thuisrace dan ook een pijnlijke straf.

De coureurs zijn er op de eerste dagen op de gloednieuwe Madring wel achter gekomen dat er zeer weinig ruimte is, en dat zorgde vooral in de vrije trainingen voor de nodige problemen. In de kwalificatie ging er echter veel goed, maar toch was er één momentje waar de stewards naar gaan kijken. Aan het einde van Q1 deed Cadillac-coureur Valtteri Bottas er namelijk alles aan om zijn rondetijd te verbeteren, maar hij stuitte op de witte Williams van Sainz. Bottas was boos, en de stewards openden een onderzoek.

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Wat was er aan de hand?

Sainz en Bottas hebben hun kanten van het verhaal aan de stewards uitgelegd, en daarnaast is er ook gekeken en geluisterd naar de onboardbeelden, het radioverkeer en de data. Daaruit bleek dat het team van Williams Sainz niet goed op de hoogte hebben gesteld van de situatie achter hem. Hij wist dus niet dat Bottas er op volle snelheid aankwam, en hij ondernam dan ook geen actie om aan de kant te gaan. 

Wat hebben de stewards besloten?

De stewards zijn dan ook van mening dat de schuld ligt bij Williams en bij Sainz. Ze vinden dat Sainz onnodig Bottas in de weg heeft gereden, en dat is tegen de regels. Het levert hem nu een gridstraf op voor de Grand Prix van morgen. Voor Sainz is dit een pijnlijke tegenvaller, want hij was niet door Q1 gekomen in de kwalificatie. Hij had de tegenvallende zeventiende tijd genoteerd, en zal de race van morgen vanaf de twintigste positie moeten starten. Bottas profiteert, en schuift een plekje op. Dat geldt ook voor Fernando Alonso en Sergio Pérez.

Rogier hier

Posts: 6.849

Nou nou wat een gigantische fout! Daar heeft Bottas natuurlijk heel veel last van gehad. Anders was hij vast in de top10 geëindigd.
Williams heeft de fout gemaakt en daarmee vooral Sainz benadeeld. De straf is terecht. Voor Bottas betekent dit dat hij waarschijnlijk verder naar voren staat dan d... [Lees verder]

  • 1
  • 12 sep 2026 - 19:30
F1 Nieuws Valtteri Bottas Carlos Sainz Jr Williams Cadillac GP Spanje 2026

Reacties (5)

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  • Rogier hier

    Posts: 6.849

    Nou nou wat een gigantische fout! Daar heeft Bottas natuurlijk heel veel last van gehad. Anders was hij vast in de top10 geëindigd.
    Williams heeft de fout gemaakt en daarmee vooral Sainz benadeeld. De straf is terecht. Voor Bottas betekent dit dat hij waarschijnlijk verder naar voren staat dan dat hij zich zelf naartoe had kunnen rijden.

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 19:30
    • skibeest

      Posts: 2.166

      Waarschijnlijk?

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 19:31
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.516

      Bottas had anders wel op 8-6 kunnen komen in het kwalificatie duel. Hierdoor werd het 7-7 ;)

      • + 1
      • 12 sep 2026 - 19:45
  • schwantz34

    Posts: 42.871

    Maar gelukkig geeft Carlos nog altijd maar mooi wel de allerbeste feedback aan het team van alle coureurs van het hele veld, aldus een apetrotse James Vowles!

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 19:35
  • Pietje Bell

    Posts: 36.696

    "FIA-stewards bestraffen Sainz na gigantische fout"


    Tjonge jonge, WAT een gigantische fout zeg!!!

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 20:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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8
Audi
16
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FI Valtteri Bottas 77
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.608
  • Podiums 61
  • Grand Prix 222
  • Land FI
  • Geb. datum 28 aug 1989 (37)
  • Geb. plaats Nastola, FI
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Williams
Williams
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