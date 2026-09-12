De FIA-stewards hebben een besluit genomen over een incident tussen Carlos Sainz en Valtteri Bottas aan het begin van de kwalificatie in Madrid. De twee coureurs kwamen elkaar hier tegen, en Bottas werd in de weg gereden. Sainz krijgt voor zijn thuisrace dan ook een pijnlijke straf.

De coureurs zijn er op de eerste dagen op de gloednieuwe Madring wel achter gekomen dat er zeer weinig ruimte is, en dat zorgde vooral in de vrije trainingen voor de nodige problemen. In de kwalificatie ging er echter veel goed, maar toch was er één momentje waar de stewards naar gaan kijken. Aan het einde van Q1 deed Cadillac-coureur Valtteri Bottas er namelijk alles aan om zijn rondetijd te verbeteren, maar hij stuitte op de witte Williams van Sainz. Bottas was boos, en de stewards openden een onderzoek.

Wat was er aan de hand?

Sainz en Bottas hebben hun kanten van het verhaal aan de stewards uitgelegd, en daarnaast is er ook gekeken en geluisterd naar de onboardbeelden, het radioverkeer en de data. Daaruit bleek dat het team van Williams Sainz niet goed op de hoogte hebben gesteld van de situatie achter hem. Hij wist dus niet dat Bottas er op volle snelheid aankwam, en hij ondernam dan ook geen actie om aan de kant te gaan.

Wat hebben de stewards besloten?

De stewards zijn dan ook van mening dat de schuld ligt bij Williams en bij Sainz. Ze vinden dat Sainz onnodig Bottas in de weg heeft gereden, en dat is tegen de regels. Het levert hem nu een gridstraf op voor de Grand Prix van morgen. Voor Sainz is dit een pijnlijke tegenvaller, want hij was niet door Q1 gekomen in de kwalificatie. Hij had de tegenvallende zeventiende tijd genoteerd, en zal de race van morgen vanaf de twintigste positie moeten starten. Bottas profiteert, en schuift een plekje op. Dat geldt ook voor Fernando Alonso en Sergio Pérez.