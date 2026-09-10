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Woede na reddingsactie Nederlandse coureur: "Het is een schande!"

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Woede na reddingsactie Nederlandse coureur: "Het is een schande!"

De heldenactie van de Nederlandse Porsche-coureur Loek Hartog zorgt voor discussie. Hartog redde afgelopen weekend tijdens een GT3-race in China zijn collega Ollie Millroy uit zijn brandende auto. De lakse houding van de organisatie zorgt voor woede in de autosportwereld, ook bij Will Buxton.

Hartog ging afgelopen weekend de wereld over met zijn dappere actie tijdens een GT3-race op het circuit van Shanghai. Vlak voor zijn neus raakte de Ferrari van Millroy betrokken bij een horrorcrash, waarna de auto brandend tot stilstand kwam. Hartog twijfelde geen moment, parkeerde zijn auto en redde Millroy uit de brandende Ferrari. De marshalls en reddingsmensen waren pas veel later ter plaatse, en Hartog moest zelf de eerste vlammen blussen met een brandblusser.

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'Dat was een ongelooflijk dappere actie'

Voormalig F1 TV-gezicht en huidig IndyCar-commentator Will Buxton schrok van de houding van de marshalls. In de podcast van het Amerikaanse SPEED reageert hij fel: "Als we het hebben over dingen die moeten veranderen, dan moeten we onze ogen op China richten. Daar zagen we een ongelooflijk dappere actie op het circuit van Shanghai."

Hartog krijgt van Buxton een mooi compliment: "Een Britse coureur raakte daar betrokken bij een verschrikkelijk ongeluk met meerdere auto's. Zijn Ferrari bleef achter in een vlammenzee. Zonder enige twijfel parkeerde Loek zijn Porsche en beëindigde hij zijn eigen race. Hij rende rechtstreeks naar de auto en het inferno."

'Echt een schande!'

Hartog moest het bijna alleen doen, en dat was volgens Buxton schandalig: "Er waren geen baanmarshalls in de buurt. Hij moest dus wegrennen om een marshall te vinden en daar de brandblusser van te pakken. Loek rende naar de auto, bluste de brand en trok Ollie in zijn eentje uit de auto. Dat is echt puur aan Loek te danken. Er was niemand om hem te helpen."

Buxtons gesprekspartner, NASCAR-legende Kevin Harvick, schrok van het feit dat er amper marshalls langs de baan stonden. Buxton vond dit ook verschrikkelijk: "Het is een schande. Het is echt een enorme schande!"

erik1

Posts: 407

Ja ik kreeg hier ook Roger Williamson vibes bij. De laksheid waarmee die Marshall die brandblusser aan Loek den Hartog gaf. Bizar...

  • 2
  • 10 sep 2026 - 08:55
F1 Nieuws

Reacties (7)

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  • erik1

    Posts: 407

    Ja ik kreeg hier ook Roger Williamson vibes bij. De laksheid waarmee die Marshall die brandblusser aan Loek den Hartog gaf. Bizar...

    • + 2
    • 10 sep 2026 - 08:55
    • Patrace

      Posts: 6.921

      Ja, die marshalls dachten natuurlijk leuk gratis een autorace te kunnen bekijken van dichtbij. Alsof niemand ze had verteld dat er ook verantwoordelijkheden bij horen...
      Zelfs als je geen marshall bent, maar wel een brandblusser hebt en daar staat, zou je nog kunnen overwegen te helpen. Gewoon, als mens, zeg maar. Waanzin hoe laks daar gereageerd werd.
      Wellicht is het een cultuur dingetje, dat je pas in actie komt als je baas dat zegt, maar dat werkt duidelijk niet bij dit soort dingen. Daar wordt echt eigen initiatief verwacht.

      • + 1
      • 10 sep 2026 - 09:08
    • Musicman

      Posts: 279

      en de ambulance chauffeur lag te slapen in zn ambulance ,en was ondanks tikken op het raam niet wakker te krijgen,
      de stewart liep weg na afgeven blusser.
      en later een 3e stewart met blusser wist niet hoe zn blusser werkte dus liep ook weer weg .
      volgens chinese kanalen waren de stewarts de vorige dag ingehuurt voor de hele dag voor omgerekend 4 euro en een gratis maaltijd , gewoon daklozen van de straat zonder kennis van zaken zodat de organisatie meer geld kan opstrijken.

      chinezen hopen op protest in het westen zodat er eindelijk dingen kunnen veranderen in hun land
      zonder westerse druk heeft china geen boodschap aan mensen ,die zijn gewoon wegwerp.

      • + 1
      • 10 sep 2026 - 09:13
    • Patrace

      Posts: 6.921

      Dat met die ambulance was ook schandalig.
      Het geeft aan dat veiligheid slechts een sluitpost is. Ik kan me voorstellen dat diverse teams en/of coureurs domweg niet meer in China willen racen als ze ook alternatieven hebben. Voor sommigen zal het helaas nodig zijn voor hun inkomsten, maar ik hoop dat de meesten een andere, veiligere serie kunnen vinden om in te racen.
      Zo'n crash als die met Millroy kan gebeuren en hoort bij racen, maar met een team goed getrainde stewards was het totaal niet nodig dat hij daarbij om het leven zou komen. Maar dat was waarschijnlijk wel gebeurd zonder Hartog.
      Gelukkig kan hij straks gewoon naar zijn gezin terug. Maar ik zou, in zijn geval, stoppen met racen in China.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 09:22
  • Snork

    Posts: 23.059

    Inderdaad schandalig.
    Maar ze reden dan ook wel veel te hard. Allemaal haast haast.
    Een paar verkeersdrempels en flitspalen helpen wellicht om dit in de toekomst te voorkomen.
    Hopelijk dat de F1 het juist wel een beetje rustig aan doet in Madrid dit weekend.

    • + 1
    • 10 sep 2026 - 09:23
    • Joeppp

      Posts: 8.798

      1 verkeerde dumpling en je weet niet hoe snel je thuis wil komen.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 09:36
  • Cicero

    Posts: 1.686

    Ja, schandalig. Maar het zijn wel Chinezen, die komen pas in actie als iemand ze opdracht geeft. Zo zijn ze van kind af gedrilld. Het is nu eenmaal een andere cultuur

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 09:34

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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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