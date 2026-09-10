De heldenactie van de Nederlandse Porsche-coureur Loek Hartog zorgt voor discussie. Hartog redde afgelopen weekend tijdens een GT3-race in China zijn collega Ollie Millroy uit zijn brandende auto. De lakse houding van de organisatie zorgt voor woede in de autosportwereld, ook bij Will Buxton.

Hartog ging afgelopen weekend de wereld over met zijn dappere actie tijdens een GT3-race op het circuit van Shanghai. Vlak voor zijn neus raakte de Ferrari van Millroy betrokken bij een horrorcrash, waarna de auto brandend tot stilstand kwam. Hartog twijfelde geen moment, parkeerde zijn auto en redde Millroy uit de brandende Ferrari. De marshalls en reddingsmensen waren pas veel later ter plaatse, en Hartog moest zelf de eerste vlammen blussen met een brandblusser.

'Dat was een ongelooflijk dappere actie'

Voormalig F1 TV-gezicht en huidig IndyCar-commentator Will Buxton schrok van de houding van de marshalls. In de podcast van het Amerikaanse SPEED reageert hij fel: "Als we het hebben over dingen die moeten veranderen, dan moeten we onze ogen op China richten. Daar zagen we een ongelooflijk dappere actie op het circuit van Shanghai."

Hartog krijgt van Buxton een mooi compliment: "Een Britse coureur raakte daar betrokken bij een verschrikkelijk ongeluk met meerdere auto's. Zijn Ferrari bleef achter in een vlammenzee. Zonder enige twijfel parkeerde Loek zijn Porsche en beëindigde hij zijn eigen race. Hij rende rechtstreeks naar de auto en het inferno."

'Echt een schande!'

Hartog moest het bijna alleen doen, en dat was volgens Buxton schandalig: "Er waren geen baanmarshalls in de buurt. Hij moest dus wegrennen om een marshall te vinden en daar de brandblusser van te pakken. Loek rende naar de auto, bluste de brand en trok Ollie in zijn eentje uit de auto. Dat is echt puur aan Loek te danken. Er was niemand om hem te helpen."

Buxtons gesprekspartner, NASCAR-legende Kevin Harvick, schrok van het feit dat er amper marshalls langs de baan stonden. Buxton vond dit ook verschrikkelijk: "Het is een schande. Het is echt een enorme schande!"