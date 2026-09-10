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Sainz erkent: "Ik had weleens ruzie met Leclerc bij Ferrari"

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Sainz erkent: "Ik had weleens ruzie met Leclerc bij Ferrari"

Carlos Sainz heeft zich uitgelaten over Charles Leclerc, zijn voormalig teamgenoot bij Ferrari. De Spanjaard had over het algemeen een goede relatie met de Monegask bij de Scuderia, maar erkent weleens bonje te hebben gehad achter de schermen. Eenmaal aangekomen in Madrid voor de Grand Prix van Spanje gaf Sainz tekst en uitleg. 

Leclerc is momenteel een van de meest besproken Formule 1-coureurs van afgelopen week. Na de Grand Prix van Italië op Monza, waar de Monegask het vuur aan de schenen legde van teamgenoot Lewis Hamilton, zouden de spanningen volgens velen zijn opgelopen achter de schermen. Ook Sainz kreeg dat mee, maar volgens hem moet het niet te groot gemaakt worden. 

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'Ik had weleens ruzie met Leclerc' 

Eenmaal aangeschoven bij de persconferentie van de Madrileense race, werd Sainz geconfronteerd met de huidige situatie bij Ferrari. Volgens de Williams-coureur is het gebruikelijk dat deze situaties voorkomen bij F1-teams. "Ik kan je vertellen dat als je twee competitieve teamgenoten hebt, dit soort situaties zich nu eenmaal voordoen", zo klonk het luid en duidelijk. 

"Charles en ik hadden twee of drie keer per jaar wel eens een discussie of ruzie, maar dan belden we elkaar een paar dagen later op om het uit te praten. Toen ik daar zat, hebben we het altijd onderling opgelost", voegde de Spanjaard daaraan toe. 

Moet Ferrari een knoop doorhakken? 

In tegenstelling tot vorig seizoen is de huidige situatie bij Ferrari 180 graden gedraaid. Daar waar Leclerc Hamilton in 2025 eenvoudig aan de kant zette, is de zevenvoudig wereldkampioen dit jaar nog altijd een van de kanshebbers op de wereldtitel. Het team werd dan ook door menig F1-expert gemaand om de knoop door te hakken en Hamilton de voorkeur boven Leclerc te geven. 

Het is nog maar de vraag of Leclerc überhaupt mee kan doen aan de Spaanse GP. Vanwege zijn harde crash op Monza vorige week, moet de Monegask naar verluidt nog een medische check ondergaan. 

The Wolf

Posts: 1.498

Zulke uitspraken doet alleen n verrekt bongol

  • 3
  • 10 sep 2026 - 19:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Charles Leclerc Ferrari

Reacties (6)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.737

    Nou komt de één na de ander hier opscheppen als eerste ruzie met Leclerc te hebben gehad. Compleet kansloos natuurlijk want Max bij de karts al (als eerste) ruzie met Charles...

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 18:53
    • The Wolf

      Posts: 1.498

      De moeder had tijdens de bevalling al ruzie met Charles

      • + 1
      • 10 sep 2026 - 19:08
    • Larry Perkins

      Posts: 67.737

      Dat was geen ruzie, ze zei alleen maar even gefrustreerd "zuigen kreng" toen Charles met de borstvoeding op haar tepels blies...

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 19:16
  • Bongol

    Posts: 24

    Lekker belangrijk Sainz, dat ben jij wat Hamilton moet doen isbgewoon keihard terug betalen en als men crasht, dan maar hard onderuit, met zulke coureurs moet je alleen met agressie terug betalen en niet schuwen voor geweld en hetzelfde ook met Verstappen, gewoon schijt en als crasht, dan maar zodat ze het voor de volgende keer leren. Kijk bij Verstappen is puur arogantie omdat velen bang zijn, maar helaas is de wet van de jungle gewoon met geweld terugbetalen.

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 19:05
    • The Wolf

      Posts: 1.498

      Zulke uitspraken doet alleen n verrekt bongol

      • + 3
      • 10 sep 2026 - 19:10
    • Rimmer

      Posts: 13.479

      Wattuh bongol jonguh

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 19:20

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
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Grand Prix
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 245
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (32)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Ferrari
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