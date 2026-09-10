Carlos Sainz heeft zich uitgelaten over Charles Leclerc, zijn voormalig teamgenoot bij Ferrari. De Spanjaard had over het algemeen een goede relatie met de Monegask bij de Scuderia, maar erkent weleens bonje te hebben gehad achter de schermen. Eenmaal aangekomen in Madrid voor de Grand Prix van Spanje gaf Sainz tekst en uitleg.

Leclerc is momenteel een van de meest besproken Formule 1-coureurs van afgelopen week. Na de Grand Prix van Italië op Monza, waar de Monegask het vuur aan de schenen legde van teamgenoot Lewis Hamilton, zouden de spanningen volgens velen zijn opgelopen achter de schermen. Ook Sainz kreeg dat mee, maar volgens hem moet het niet te groot gemaakt worden.

'Ik had weleens ruzie met Leclerc'

Eenmaal aangeschoven bij de persconferentie van de Madrileense race, werd Sainz geconfronteerd met de huidige situatie bij Ferrari. Volgens de Williams-coureur is het gebruikelijk dat deze situaties voorkomen bij F1-teams. "Ik kan je vertellen dat als je twee competitieve teamgenoten hebt, dit soort situaties zich nu eenmaal voordoen", zo klonk het luid en duidelijk.

"Charles en ik hadden twee of drie keer per jaar wel eens een discussie of ruzie, maar dan belden we elkaar een paar dagen later op om het uit te praten. Toen ik daar zat, hebben we het altijd onderling opgelost", voegde de Spanjaard daaraan toe.

Moet Ferrari een knoop doorhakken?

In tegenstelling tot vorig seizoen is de huidige situatie bij Ferrari 180 graden gedraaid. Daar waar Leclerc Hamilton in 2025 eenvoudig aan de kant zette, is de zevenvoudig wereldkampioen dit jaar nog altijd een van de kanshebbers op de wereldtitel. Het team werd dan ook door menig F1-expert gemaand om de knoop door te hakken en Hamilton de voorkeur boven Leclerc te geven.

Het is nog maar de vraag of Leclerc überhaupt mee kan doen aan de Spaanse GP. Vanwege zijn harde crash op Monza vorige week, moet de Monegask naar verluidt nog een medische check ondergaan.