Andrea Stella is erg trots op Lando Norris na zijn poleposition voor de Grand Prix van Spanje. De Italiaanse teambaas van McLaren zag dat het in de kwalificatie ook zomaar fout had kunnen gaan. Stella benadrukt daarbij vooral de laatste bocht, waarin Norris maar liefst drie tienden van een seconde verloor. Toch mag de Brit zondag vanaf de eerste startplek vertrekken.

Het leek er lange tijd niet op dat Norris mee zou doen om poleposition, maar de Brit wist in de slotfase alsnog toe te slaan. Mercedes, Ferrari en Max Verstappen leken een goede kans te maken op de eerste startpositie, maar Norris kwam vanuit de dode hoek en wist de concurrentie op het laatste moment te verrassen. Stella heeft dan ook veel respect voor de prestatie van zijn coureur.

Stella schrok van ronde

Tegenover Viaplay vertelt Stella dat hij dacht dat het in de laatste bocht bijna fout ging bij Norris. "In deze ronde waren 20 bochten echt geweldig. In de laatste bocht verloren we drie tienden. Het was dus best spannend. Ik denk eigenlijk dat hij de muur gebruikte om de auto in een soort racelijn te houden", aldus Stella over de snelste ronde van de kwalificatie.

Norris heeft sinds zijn wereldkampioenschap de nodige kritiek over zich heen gekregen. Zo werd er regelmatig getwijfeld of hij wel op niveau van een wereldkampioen reed. Stella is het daar niet mee eens en ziet juist opnieuw bewijs van de kwaliteiten van zijn coureur. "Het waren dus 20 ongelooflijke bochten en genoeg om ondanks de fout een goede positie te behalen. Alle lof voor Lando. Ik denk dat dit een topprestatie was op het niveau van een wereldkampioen."

McLaren levert sterke teamprestatie

Stella geeft niet alleen Norris complimenten, maar benadrukt ook de bijdrage van het gehele McLaren-team aan de poleposition. Volgens de teambaas heeft de renstal het hele weekend gewerkt aan verbeteringen aan de auto, met name in de langzamere bochten.

"Het was te danken aan het team dat het hele weekend heeft geprobeerd om prestaties te verbeteren bij lage snelheden en in bochten. We hebben hiervan geprofiteerd met Lando. Met Oscar zijn we iets achtergebleven, dus het is jammer dat hij verder achter op de startgrid begint, maar het is nog steeds een goede positie om morgen mee te kunnen strijden om het podium."

Norris heeft daarmee een uitstekende uitgangspositie voor de race, terwijl teamgenoot Oscar Piastri vanaf de zevende positie moet beginnen. De Australiër staat daardoor voor een flinke uitdaging als hij zondag mee wil doen om de overwinning en het podium.