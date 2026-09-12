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McLaren trots op Norris: "Niveau van een wereldkampioen"

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McLaren trots op Norris: "Niveau van een wereldkampioen"

Andrea Stella is erg trots op Lando Norris na zijn poleposition voor de Grand Prix van Spanje. De Italiaanse teambaas van McLaren zag dat het in de kwalificatie ook zomaar fout had kunnen gaan. Stella benadrukt daarbij vooral de laatste bocht, waarin Norris maar liefst drie tienden van een seconde verloor. Toch mag de Brit zondag vanaf de eerste startplek vertrekken.

Het leek er lange tijd niet op dat Norris mee zou doen om poleposition, maar de Brit wist in de slotfase alsnog toe te slaan. Mercedes, Ferrari en Max Verstappen leken een goede kans te maken op de eerste startpositie, maar Norris kwam vanuit de dode hoek en wist de concurrentie op het laatste moment te verrassen. Stella heeft dan ook veel respect voor de prestatie van zijn coureur.

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Stella schrok van ronde

Tegenover Viaplay vertelt Stella dat hij dacht dat het in de laatste bocht bijna fout ging bij Norris. "In deze ronde waren 20 bochten echt geweldig. In de laatste bocht verloren we drie tienden. Het was dus best spannend. Ik denk eigenlijk dat hij de muur gebruikte om de auto in een soort racelijn te houden", aldus Stella over de snelste ronde van de kwalificatie. 

Norris heeft sinds zijn wereldkampioenschap de nodige kritiek over zich heen gekregen. Zo werd er regelmatig getwijfeld of hij wel op niveau van een wereldkampioen reed. Stella is het daar niet mee eens en ziet juist opnieuw bewijs van de kwaliteiten van zijn coureur. "Het waren dus 20 ongelooflijke bochten en genoeg om ondanks de fout een goede positie te behalen. Alle lof voor Lando. Ik denk dat dit een topprestatie was op het niveau van een wereldkampioen."

McLaren levert sterke teamprestatie

Stella geeft niet alleen Norris complimenten, maar benadrukt ook de bijdrage van het gehele McLaren-team aan de poleposition. Volgens de teambaas heeft de renstal het hele weekend gewerkt aan verbeteringen aan de auto, met name in de langzamere bochten. 

"Het was te danken aan het team dat het hele weekend heeft geprobeerd om prestaties te verbeteren bij lage snelheden en in bochten. We hebben hiervan geprofiteerd met Lando. Met Oscar zijn we iets achtergebleven, dus het is jammer dat hij verder achter op de startgrid begint, maar het is nog steeds een goede positie om morgen mee te kunnen strijden om het podium."

Norris heeft daarmee een uitstekende uitgangspositie voor de race, terwijl teamgenoot Oscar Piastri vanaf de zevende positie moet beginnen. De Australiër staat daardoor voor een flinke uitdaging als hij zondag mee wil doen om de overwinning en het podium.

F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri Andrea Stella McLaren GP Spanje 2026

Reacties (1)

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  • Flexwing

    Posts: 568

    Valt ook wel mee had een perfecte rondje.
    Maar kijken hoe het morgen gaat.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 19:37

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
McLaren
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