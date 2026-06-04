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Bottas haalt uit na 'bullshit-geruchten': "Ze doen alles voor de clicks"

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Bottas haalt uit na 'bullshit-geruchten': "Ze doen alles voor de clicks"

Valtteri Bottas heeft fel gereageerd op de geruchten die na de Grand Prix van Canada de ronde deden over zijn toekomst bij Cadillac. De Fin zag berichten verschijnen waarin werd gesuggereerd dat zijn positie binnen het team al onder druk zou staan, maar volgens de ervaren coureur is daar helemaal niets van waar.

Bottas keerde dit seizoen terug op de Formule 1-grid bij debutant Cadillac, nadat hij in 2025 genoegen moest nemen met een reserverol bij Mercedes. In Canada was teamgenoot Sergio Pérez duidelijk sneller tijdens het sprintweekend, waarna speculaties ontstonden over de onderlinge verhoudingen binnen het team.

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Bottas lacht geruchten weg: ‘Mensen verzinnen verhalen voor de clicks’

Tijdens de mediadag in Monaco maakte Bottas korte metten met alle verhalen over een mogelijke evaluatie van zijn zitje. Volgens de tienvoudig Grand Prix-winnaar is er binnen Cadillac juist volledige steun voor hem.

"Dit soort verhalen duiken wel vaker op. Het is jammer dat sommige mensen gewoon dingen verzinnen die nergens op gebaseerd zijn, maar dat hoort blijkbaar bij deze sport. Ik weet precies waar ik sta, het team weet dat ook en ik voel honderd procent steun vanuit Cadillac. Daarom heb ik me er uiteindelijk niet druk om gemaakt", verklaarde Bottas.

De Fin denkt bovendien precies te weten waar de geruchten vandaan komen. "Volgens mij draait het vooral om aandacht en clicks. Ik zat 's ochtends met een kop koffie toen ik het eerste bericht zag verschijnen en ik moest er eigenlijk gewoon om lachen. Dat is soms de minder leuke kant van deze sport. Mensen verzinnen verhalen omdat ze iets willen publiceren. Inmiddels raak ik daar niet meer van onder de indruk."

Cadillac vindt oorzaak van achterstand op Pérez

Volgens Bottas heeft Cadillac inmiddels wel aanwijzingen gevonden waarom hij in Canada aanzienlijk minder snel was dan zijn Mexicaanse teamgenoot. De Fin onthulde dat er tijdens interne evaluaties verschillende technische aandachtspunten naar voren zijn gekomen.

"We hebben later vandaag nog een overleg, maar vorige week heb ik al uitgebreid met het team gesproken. Daarbij zijn een aantal problemen naar boven gekomen, zowel aan de kant van de krachtbron als bij de opbouw van de wagen. We zien in ieder geval duidelijke verklaringen voor het verschil en dat is positief", aldus Bottas.

Ondanks de moeilijke race in Canada kijkt de Cadillac-coureur met vertrouwen vooruit naar Monaco. "Dit circuit biedt altijd kansen voor teams die normaal gesproken niet vooraan meedoen. Kijk maar naar Jules Bianchi, die hier ooit punten pakte voor Marussia. Zulke verrassingen zijn in Monaco mogelijk. Natuurlijk moet je goed kwalificeren, maar ook in de race kan er van alles gebeuren. Daarom zien wij dit weekend als een mooie kans."

AUDI_F1

Posts: 3.847

En toch voor mij een + voor Bottas.
Er zijn zoveel verzonnen verhalen, de 1 nog smeuiger dan de ander.

  • 4
  • 4 jun 2026 - 17:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Valtteri Bottas Cadillac GP Monaco 2026

Reacties (10)

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  • Black Book

    Posts: 1.825

    Wat een gelul. Hij eindigde 4 ronden achter Antonelli in Canada.

    Ik herhaal, 4 ronden achterstand!

    Bottas moet lekker in McLaren Vale blijven fietsen en wijn maken en weet ik het wat hij nog meer doet, maar die heeft in de F1 al jaren helemaal niets meer te zoeken.

    • + 2
    • 4 jun 2026 - 16:48
    • misstappen

      Posts: 3.560

      4 ronden vind ik nog weinig in een trap-auto

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 16:54
    • Snork

      Posts: 22.587

      Voor een bolderkar zou je 10 ronden achterstand verwachten.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 17:09
    • The Wolf

      Posts: 976

      De positie van die dikke staat flink onder druk! Kan beter gaan doen waar hij goed in is. In z'n blote bott-ass donuts eten en er 'n kalender van maken..

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 18:07
    • Snork

      Posts: 22.587

      Dat is gemeen Wolf!
      Het zijn geen donuts, maar puddingbroodjes.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 21:09
    • The Wolf

      Posts: 976

      Een puddingbroodje die puddingbroodjes eet, dat is kannibalisme!

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 21:26
  • AUDI_F1

    Posts: 3.847

    En toch voor mij een + voor Bottas.
    Er zijn zoveel verzonnen verhalen, de 1 nog smeuiger dan de ander.

    • + 4
    • 4 jun 2026 - 17:05
  • Joeppp

    Posts: 8.632

    Ech nie, alles wat hier staat klopt als een bus.

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 17:22
  • Larry Perkins

    Posts: 65.485

    Boring Bottas: "Ik weet precies waar ik sta."

    Ja, volgend seizoen tijdens de race weer naast Toffe Toto...

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 20:12

MC Grand Prix van Monaco

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

FI Valtteri Bottas 77
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.608
  • Podiums 61
  • Grand Prix 214
  • Land FI
  • Geb. datum 28 aug 1989 (36)
  • Geb. plaats Nastola, FI
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Cadillac
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