Valtteri Bottas heeft fel gereageerd op de geruchten die na de Grand Prix van Canada de ronde deden over zijn toekomst bij Cadillac. De Fin zag berichten verschijnen waarin werd gesuggereerd dat zijn positie binnen het team al onder druk zou staan, maar volgens de ervaren coureur is daar helemaal niets van waar.

Bottas keerde dit seizoen terug op de Formule 1-grid bij debutant Cadillac, nadat hij in 2025 genoegen moest nemen met een reserverol bij Mercedes. In Canada was teamgenoot Sergio Pérez duidelijk sneller tijdens het sprintweekend, waarna speculaties ontstonden over de onderlinge verhoudingen binnen het team.

Bottas lacht geruchten weg: ‘Mensen verzinnen verhalen voor de clicks’

Tijdens de mediadag in Monaco maakte Bottas korte metten met alle verhalen over een mogelijke evaluatie van zijn zitje. Volgens de tienvoudig Grand Prix-winnaar is er binnen Cadillac juist volledige steun voor hem.

"Dit soort verhalen duiken wel vaker op. Het is jammer dat sommige mensen gewoon dingen verzinnen die nergens op gebaseerd zijn, maar dat hoort blijkbaar bij deze sport. Ik weet precies waar ik sta, het team weet dat ook en ik voel honderd procent steun vanuit Cadillac. Daarom heb ik me er uiteindelijk niet druk om gemaakt", verklaarde Bottas.

De Fin denkt bovendien precies te weten waar de geruchten vandaan komen. "Volgens mij draait het vooral om aandacht en clicks. Ik zat 's ochtends met een kop koffie toen ik het eerste bericht zag verschijnen en ik moest er eigenlijk gewoon om lachen. Dat is soms de minder leuke kant van deze sport. Mensen verzinnen verhalen omdat ze iets willen publiceren. Inmiddels raak ik daar niet meer van onder de indruk."

Cadillac vindt oorzaak van achterstand op Pérez

Volgens Bottas heeft Cadillac inmiddels wel aanwijzingen gevonden waarom hij in Canada aanzienlijk minder snel was dan zijn Mexicaanse teamgenoot. De Fin onthulde dat er tijdens interne evaluaties verschillende technische aandachtspunten naar voren zijn gekomen.

"We hebben later vandaag nog een overleg, maar vorige week heb ik al uitgebreid met het team gesproken. Daarbij zijn een aantal problemen naar boven gekomen, zowel aan de kant van de krachtbron als bij de opbouw van de wagen. We zien in ieder geval duidelijke verklaringen voor het verschil en dat is positief", aldus Bottas.

Ondanks de moeilijke race in Canada kijkt de Cadillac-coureur met vertrouwen vooruit naar Monaco. "Dit circuit biedt altijd kansen voor teams die normaal gesproken niet vooraan meedoen. Kijk maar naar Jules Bianchi, die hier ooit punten pakte voor Marussia. Zulke verrassingen zijn in Monaco mogelijk. Natuurlijk moet je goed kwalificeren, maar ook in de race kan er van alles gebeuren. Daarom zien wij dit weekend als een mooie kans."