Het team van Cadillac rijdt aankomend weekend in Silverstone voor het eerst met een speciale livery. De nieuwe renstal viert op het Britse circuit hun Amerikaanse roots, en Sergio Pérez en Valtteri Bottas zullen gaan rijden in de kleuren van de vlag van het land.

Cadillac debuteert dit jaar in de Formule 1, en ze hebben het vooralsnog zwaar. Afgelopen weekend vielen Bottas en Pérez allebei uit in de eerste paar rondjes van de race met rokende auto's. De Britse Grand Prix van aankomend weekend vormt een soort thuisrace voor het team, maar ze willen uitstralen dat ze Amerikaans zijn. Aankomend weekend is het 4 juli, de nationale feestdag in de Verenigde Staten. Voor Cadillac is dit de ideale aanleiding voor een speciale kleurstelling.

Eerbetoon aan Amerika

Het team van Cadillac wil aankomende weekend 4 juli én het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten vieren. Ze nemen voor één keer afscheid van hun gebruikelijke witgrijze livery, en ruilen deze in voor de kleuren van de Amerikaanse vlag. De blauwe en rode kleuren zijn te zien op alle delen van de auto, en ze willen hiermee een eerbetoon brengen aan hun thuisland.

De voorzijde van de auto is voorzien van meer blauwe accenten, terwijl de achterzijde meer rood is. Net als in Oostenrijk staat de afkorting USA zeer groot op de achtervleugel, en ze hopen hiermee een goed resultaat over de streep te trekken. Op de Red Bull Ring reden ze al rond met een flink aangepaste auto, maar dat had weinig effect.

Hoe staat Cadillac ervoor?

Het team van Cadillac is vooralsnog bezig met een redelijk seizoen, maar ze kunnen nog niet meevechten om de punten. In Monaco pakte Pérez één puntje, maar uren later verloor hij deze weer door een tijdstraf. Op de baan is Cadillac sneller dan Aston Martin, maar de Britse renstal heeft wel een puntje op zak. Cadillac is daardoor vooralsnog het enige team zonder WK-punten, en ze hopen dat Silverstone een keerpunt is.