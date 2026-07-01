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Cadillac verrast met speciale Amerika-livery

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Cadillac verrast met speciale Amerika-livery

Het team van Cadillac rijdt aankomend weekend in Silverstone voor het eerst met een speciale livery. De nieuwe renstal viert op het Britse circuit hun Amerikaanse roots, en Sergio Pérez en Valtteri Bottas zullen gaan rijden in de kleuren van de vlag van het land.

Cadillac debuteert dit jaar in de Formule 1, en ze hebben het vooralsnog zwaar. Afgelopen weekend vielen Bottas en Pérez allebei uit in de eerste paar rondjes van de race met rokende auto's. De Britse Grand Prix van aankomend weekend vormt een soort thuisrace voor het team, maar ze willen uitstralen dat ze Amerikaans zijn. Aankomend weekend is het 4 juli, de nationale feestdag in de Verenigde Staten. Voor Cadillac is dit de ideale aanleiding voor een speciale kleurstelling.

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Eerbetoon aan Amerika

Het team van Cadillac wil aankomende weekend 4 juli én het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten vieren. Ze nemen voor één keer afscheid van hun gebruikelijke witgrijze livery, en ruilen deze in voor de kleuren van de Amerikaanse vlag. De blauwe en rode kleuren zijn te zien op alle delen van de auto, en ze willen hiermee een eerbetoon brengen aan hun thuisland.

De voorzijde van de auto is voorzien van meer blauwe accenten, terwijl de achterzijde meer rood is. Net als in Oostenrijk staat de afkorting USA zeer groot op de achtervleugel, en ze hopen hiermee een goed resultaat over de streep te trekken. Op de Red Bull Ring reden ze al rond met een flink aangepaste auto, maar dat had weinig effect.

Hoe staat Cadillac ervoor?

Het team van Cadillac is vooralsnog bezig met een redelijk seizoen, maar ze kunnen nog niet meevechten om de punten. In Monaco pakte Pérez één puntje, maar uren later verloor hij deze weer door een tijdstraf. Op de baan is Cadillac sneller dan Aston Martin, maar de Britse renstal heeft wel een puntje op zak. Cadillac is daardoor vooralsnog het enige team zonder WK-punten, en ze hopen dat Silverstone een keerpunt is.

Foto's Cadillac 2026
F1 Nieuws Valtteri Bottas Sergio Perez Cadillac GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (2)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.048

    Zie opmerking van gisteren bij speciale liveries of throwback's valt het vaak tegen, ik zou zeggen dit is een van de meer geslaagde, dit ziet er fraai uit!

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 16:47
  • Joeppp

    Posts: 8.682

    Vet gedaan!

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 16:50

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FI Valtteri Bottas 77
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.608
  • Podiums 61
  • Grand Prix 216
  • Land FI
  • Geb. datum 28 aug 1989 (36)
  • Geb. plaats Nastola, FI
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Cadillac
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