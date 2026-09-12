Max Verstappen is niet helemaal tevreden met zijn auto na afloop van de kwalificatie op de Madring. Hij leek mee te kunnen doen in de strijd om de pole position, maar moest genoegen nemen met de derde tijd. Na afloop wees hij weer een zwakte van Red Bull aan.

Verstappen en zijn team Red Bull zagen er verrassend snel uit tijdens de kwalificatie op de nieuwe Madring in Madrid. Hij kon het tempo goed bijhouden, maar in het derde en beslissende deel van de kwalificatie moest hij meer tijd toegeven. Hij kwam net te kort om Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli te kunnen verslaan, maar de derde startplaats biedt genoeg kansen voor de race van morgen.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen leek de pole te kunnen ruiken, maar in de laatste sector viel het allemaal uit elkaar. De viervoudig wereldkampioen was daar na afloop heel duidelijk over bij Viaplay: "Ja, maar we zijn gewoon altijd traag in de laatste sector. Dat is altijd een probleem. Daar hebben we gewoon niet de juiste deployment. We konden het niet aanpassen. We zijn iets gelimiteerd in onze software. En ja, dat houdt ons een beetje tegen."

Als Verstappen wordt gevraagd om dit uit te leggen, is hij heel duidelijk: "Je hebt gewoon niet de batterij op de plekken waar je de batterij wil hebben. Het is gewoon niet op de juiste plek en we konden het niet... Ja, we konden het niet bijvullen waar we wilden."

'Als je echt vooraan mee wil doen...'

Verstappen had nu minder last van de banden, maar is niet helemaal tevreden. Hij wil een andere strategie qua deployment, en hij is kritisch: "Voor ons was dit een goede kwalificatie, maar als je echt vooraan mee wil doen, dan moet je natuurlijk met alles helemaal tip-top zijn. En op dit moment denk ik dat we nog een beetje tekort komen soms."