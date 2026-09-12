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Verstappen eist meer van Red Bull: "Als je vooraan mee wil doen..."

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Verstappen eist meer van Red Bull: "Als je vooraan mee wil doen..."

Max Verstappen is niet helemaal tevreden met zijn auto na afloop van de kwalificatie op de Madring. Hij leek mee te kunnen doen in de strijd om de pole position, maar moest genoegen nemen met de derde tijd. Na afloop wees hij weer een zwakte van Red Bull aan.

Verstappen en zijn team Red Bull zagen er verrassend snel uit tijdens de kwalificatie op de nieuwe Madring in Madrid. Hij kon het tempo goed bijhouden, maar in het derde en beslissende deel van de kwalificatie moest hij meer tijd toegeven. Hij kwam net te kort om Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli te kunnen verslaan, maar de derde startplaats biedt genoeg kansen voor de race van morgen.

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Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen leek de pole te kunnen ruiken, maar in de laatste sector viel het allemaal uit elkaar. De viervoudig wereldkampioen was daar na afloop heel duidelijk over bij Viaplay: "Ja, maar we zijn gewoon altijd traag in de laatste sector. Dat is altijd een probleem. Daar hebben we gewoon niet de juiste deployment. We konden het niet aanpassen. We zijn iets gelimiteerd in onze software. En ja, dat houdt ons een beetje tegen."

Als Verstappen wordt gevraagd om dit uit te leggen, is hij heel duidelijk: "Je hebt gewoon niet de batterij op de plekken waar je de batterij wil hebben. Het is gewoon niet op de juiste plek en we konden het niet... Ja, we konden het niet bijvullen waar we wilden."

'Als je echt vooraan mee wil doen...'

Verstappen had nu minder last van de banden, maar is niet helemaal tevreden. Hij wil een andere strategie qua deployment, en hij is kritisch: "Voor ons was dit een goede kwalificatie, maar als je echt vooraan mee wil doen, dan moet je natuurlijk met alles helemaal tip-top zijn. En op dit moment denk ik dat we nog een beetje tekort komen soms."

Snork

Posts: 23.088

Man man man….kap er eens mee. Wordt erg triest.

  • 22
  • 12 sep 2026 - 18:23
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (16)

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  • jd2000

    Posts: 7.909

    Twee berichten eronder was hij opvallend positief. Hoe zit het nou?

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 18:08
    • oale

      Posts: 825

      Hij is ook positief, maar op de vraag of hij ook meedoet gaf hij aan dat dan alles moet kloppen. En dat doet het nu bij hen niet. Niks negatief maar gewoon wat het is.

      • + 3
      • 12 sep 2026 - 18:12
    • Larry Perkins

      Posts: 67.780

      Gewoon het bericht dat je het meest bevalt voor waar aanhouden, het andere is dan slecht geschreven, uit zijn context gehaald of verkeerd vertaald...

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 18:14
    • Pietje Bell

      Posts: 36.696

      Het was zijn antwoord in één gesprek en daar hebben ze hier twee artikelen van gemaakt.
      In elk artikel de helft van zijn antwoord.
      Het hele gesprek was bij Viaplay te zien.

      • + 2
      • 12 sep 2026 - 18:20
  • Larry Perkins

    Posts: 67.780

    Het is wat het is en ik denk dat we onze handjes mogen dichtknijpen met wat de buitenaardse Verstappen nog presteert met de vijfde auto...

    • + 2
    • 12 sep 2026 - 18:16
  • Rimmer

    Posts: 13.482

    Hij had ook gewoon in de winnende auto kunnen zitten maar dat had gevolgen voor zijn portemonnee gehad. P3 door te weinig power doet pijn maar 340 miljoen op je rekening ipv 430 doet nog veel meer pijn!

    • + 4
    • 12 sep 2026 - 18:20
    • Snork

      Posts: 23.087

      Man man man….kap er eens mee. Wordt erg triest.

      • + 21
      • 12 sep 2026 - 18:23
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.619

      Ja en als hij voor de makkelijkste oplossing had gekozen.

      Dan was er weer commentaar geweest van ja zo is het makkelijk als je in de beste wagen zit.

      • + 3
      • 12 sep 2026 - 18:48
    • Joeppp

      Posts: 8.806

      Eerste jaar met een compleet nieuw management team bij RedBull. Eerste jaar met een eigen gebouwde motor. Ik vind het allemaal opvallend positief wat RedBull dit jaar laat zien en had eigenlijk vele uitvalbeurten verwacht of zoiets als wat nu bij Aston Martin gebeurd. Wanneer je hier staat terwijl je eigenlijk helemaal opnieuw begonnen bent dan zit er nog ongelofelijk veel verbetering in en ziet het er goed uit voor de toekomst. Maarja, als je direct resultaat verwacht had en dit jaar meedoen om het wk dan snap ik dat het allemaal tegenvalt.

      • + 3
      • 12 sep 2026 - 18:49
    • schwantz34

      Posts: 42.871

      Rimmer is een succesfan van de allergrootste soort. En als Max in de komende jaren wel weer meedoet om de overwinningen en titels ben jij de eerste die als een rattenvanger van Hamelen weer vooraan loopt (te blazen op je nu op je zolderkamer onder een laag stof liggende Max Verstappen loftrompet) in de hosanna polonaise zoals je van 16 tm 24 hebt gedaan.

      Je vergeet namelijk één heel belangrijk ding met je eeuwige geneuzel over geld, dat een topteam met de beste coureur na een aantal mindere jaren altijd weer boven zal komen drijven. En dat een tot op het bot gemotiveerde Max never nooit zijn handtekening onder een contract zou hebben gezet als hij niet tot in de kleinste details weet wat er in de toekomst allemaal binnen RBR en RBPT gaat gebeuren om in de komende tijd weer terug te keren naar de top!

      • + 10
      • 12 sep 2026 - 18:53
    • Rimmer

      Posts: 13.482

      Max is nog steeds de beste rijder. Maar hi bazelt over loyaliteit terwijl iedereen die aan zin succes heeft bijgedragen is weggerend/weggepest/ontslagen zodra Dieter stierf.
      Alleen Max blijft loyaal. En waarom? Vanwege die lieve leuke zoon van Dieter die meermaals heeft aangegeven geen moer om de F1 te geven? Vanwege geld. Ordinair geld. Maakt dat Max een minder goede coureur? Nee. Zeker niet maar wel iemand die met meel in de mond rast want hij verkondigde jarenlang dat het hem om de winst ging, om het racen, om plezier en niet om geld. Iets totaal anders dan wat hij nu laat zien.

      • + 5
      • 12 sep 2026 - 19:02
    • RonHymer

      Posts: 364

      Een heel belangrijke factor voor Verstappen is dat hij meer vrijheid wil in bepaalde dingen (andere race klasses). Ik denk dat hij dat niet had gekregen bij AMG

      • + 3
      • 12 sep 2026 - 19:14
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.211

      Wat denkt ene Rimmer nou te weten van de keuzes die Verstappen maakt?! Ze valt inmiddels in dezelfde categorie als SennaS en Wibautje: hersenloos hetzelfde riedeltje blijven optekenen, zónder enige écht informatie. Gewoon lekker dom blaten... 🤣

      • + 3
      • 12 sep 2026 - 19:15
    • Joeppp

      Posts: 8.806

      Helmut Marko is volgens 80 en logisch dat hij met pensioen gaat. Horner moest terecht weg, dat was niet meer houdbaar. Newey is jammer dat hij weg is maar die was niet meer honderd procent betrokken en nu bij Aston lijkt hij het een beetje kwijt te zijn al moet je hem nooit onderschatten. Dan blijft het normale personeel over waarvan er een paar honderd zijn die bij alle teams wel eens van baan veranderen.

      • + 1
      • 12 sep 2026 - 20:03
    • Snork

      Posts: 23.087

      Always change a winning team, beste Rimmer. Dat zie je overal gebeuren.
      Dat jij ervoor kiest om 1-dimensionaal te denken over de motieven van Max, is jouw goedrecht. Maar als je goed geluisterd en gelezen had, zijn er nog veel andere redenen waarom Max gebleven is.
      En hij zei het zelf: het is gemakkelijk om over te stappen naar een winnend team, maar hij wil met RBR naar de volgende succesvolle periode.
      Ja, wordt hij meer dan goed voor betaald, maar andere teams hadden net zo goed de portemonnee flink getrokken.

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 20:17
  • Pietje Bell

    Posts: 36.696

    Voor nieuws kun je kennelijk beter op Twitter lezen, want Sainz heeft al
    een half uur geleden 3 plaatsen gridpenalty gekregen.
    Heb dat elders toen ook al geplaatst.

    urlr.me/V8PudS

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 18:53

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Ferrari
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Red Bull Racing
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Datum
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-
Bahrein
6 - 8 maa
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Nederland
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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