Carlos Sainz heeft ondanks een teleurstellend seizoen zijn toekomst aan Williams verbonden. De Spanjaard verlengde zijn contract bij het Britse team, terwijl de renstal in 2026 voorlopig ver verwijderd is van de prestaties waarop vooraf werd gehoopt. Toch blijft Sainz geloven in het project en zijn eigen kansen om opnieuw voor de overwinning te strijden.

Williams richtte in 2025 vrijwel alle aandacht op de nieuwe reglementen, met de bedoeling om in 2026 een serieuze stap richting de top te zetten. Het tegenovergestelde lijkt voorlopig waar. De renstal miste de wintertest in Barcelona en beschikt sindsdien over een auto die snelheid tekortkomt. Sainz verzamelde tot nu toe slechts elf punten, maar besloot toch langer bij Williams te blijven.

Sainz kiest bewust voor project Williams

"Ik heb mijn hele carrière gedroomd van het wereldkampioenschap, maar ik wil ook een project leiden en me daar verantwoordelijk voor voelen. Williams geeft me de kans om het team zo ver mogelijk vooruit te helpen", legt Sainz uit aan het Spaanse AS. "Ik wil ervoor zorgen dat we op een dag weer voor podiumplaatsen en overwinningen kunnen vechten. Dat is wat mij motiveert en daarom heb ik dit contract getekend."

Na zijn vertrek bij Ferrari, waar Lewis Hamilton zijn plek overnam, werd Sainz in verband gebracht met andere topteams. Onder meer Red Bull en een mogelijke terugkeer naar Ferrari werden genoemd. Toch koos de 31-jarige coureur bewust voor een langer verblijf bij Williams. Volgens Sainz bewijst de recente geschiedenis in de Formule 1 dat geduld belangrijk is om succesvol te worden.

"Er zijn geen geheimen. Met ieder jaar wordt een coureur sneller en raakt hij beter geïntegreerd binnen een team. Dat zie je bij Max en Lando. Zij zijn coureurs die binnen hun huidige projecten zijn opgebouwd, net als Charles bij Ferrari", vertelt Sainz. "Als je naar de recente wereldkampioenen kijkt, zie je dat ze niet bij een team binnenkwamen en een jaar later meteen wereldkampioen werden."

'Ik geloof dat mijn kansen nog terugkomen'

Sainz wijst er bovendien op dat succes tijd kost. "Je moet een relatie opbouwen, een auto ontwikkelen en een team om je heen creëren. Dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk op het niveau kunt presteren waarop wereldkampioenen dat doen." De contractverlengingen van Sainz en Alex Albon zorgden bovendien voor rust binnen Williams, dat ondanks het moeilijke seizoen vooruit blijft kijken.

De Spanjaard weigert dan ook te geloven dat zijn beste jaren al achter hem liggen. "Ik heb nog genoeg van mijn carrière voor me om te geloven dat mijn kansen terugkomen. Vergeet niet dat ik zes maanden geleden nog op het podium stond met Williams, terwijl niemand dat verwachtte. In Qatar vocht ik opnieuw om de derde plaats met Antonelli, die nu het kampioenschap leidt en bijna onverslaanbaar lijkt."

Sainz heeft dan ook vertrouwen in een wederopstanding van Williams. "Mensen kijken alleen naar de afgelopen zes maanden. Zodra we in 2027 een competitieve auto hebben, wil ik met Williams opnieuw laten zien wat ik kan. Ik wil terug naar de kwalificatieronden en races die ik eerder bij Ferrari reed."