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Verstappen en Norris inspireerden Sainz om te verlengen bij Williams

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Verstappen en Norris inspireerden Sainz om te verlengen bij Williams

Carlos Sainz heeft ondanks een teleurstellend seizoen zijn toekomst aan Williams verbonden. De Spanjaard verlengde zijn contract bij het Britse team, terwijl de renstal in 2026 voorlopig ver verwijderd is van de prestaties waarop vooraf werd gehoopt. Toch blijft Sainz geloven in het project en zijn eigen kansen om opnieuw voor de overwinning te strijden.

Williams richtte in 2025 vrijwel alle aandacht op de nieuwe reglementen, met de bedoeling om in 2026 een serieuze stap richting de top te zetten. Het tegenovergestelde lijkt voorlopig waar. De renstal miste de wintertest in Barcelona en beschikt sindsdien over een auto die snelheid tekortkomt. Sainz verzamelde tot nu toe slechts elf punten, maar besloot toch langer bij Williams te blijven.

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Sainz kiest bewust voor project Williams

"Ik heb mijn hele carrière gedroomd van het wereldkampioenschap, maar ik wil ook een project leiden en me daar verantwoordelijk voor voelen. Williams geeft me de kans om het team zo ver mogelijk vooruit te helpen", legt Sainz uit aan het Spaanse AS. "Ik wil ervoor zorgen dat we op een dag weer voor podiumplaatsen en overwinningen kunnen vechten. Dat is wat mij motiveert en daarom heb ik dit contract getekend."

Na zijn vertrek bij Ferrari, waar Lewis Hamilton zijn plek overnam, werd Sainz in verband gebracht met andere topteams. Onder meer Red Bull en een mogelijke terugkeer naar Ferrari werden genoemd. Toch koos de 31-jarige coureur bewust voor een langer verblijf bij Williams. Volgens Sainz bewijst de recente geschiedenis in de Formule 1 dat geduld belangrijk is om succesvol te worden.

"Er zijn geen geheimen. Met ieder jaar wordt een coureur sneller en raakt hij beter geïntegreerd binnen een team. Dat zie je bij Max en Lando. Zij zijn coureurs die binnen hun huidige projecten zijn opgebouwd, net als Charles bij Ferrari", vertelt Sainz. "Als je naar de recente wereldkampioenen kijkt, zie je dat ze niet bij een team binnenkwamen en een jaar later meteen wereldkampioen werden."

'Ik geloof dat mijn kansen nog terugkomen'

Sainz wijst er bovendien op dat succes tijd kost. "Je moet een relatie opbouwen, een auto ontwikkelen en een team om je heen creëren. Dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk op het niveau kunt presteren waarop wereldkampioenen dat doen." De contractverlengingen van Sainz en Alex Albon zorgden bovendien voor rust binnen Williams, dat ondanks het moeilijke seizoen vooruit blijft kijken.

De Spanjaard weigert dan ook te geloven dat zijn beste jaren al achter hem liggen. "Ik heb nog genoeg van mijn carrière voor me om te geloven dat mijn kansen terugkomen. Vergeet niet dat ik zes maanden geleden nog op het podium stond met Williams, terwijl niemand dat verwachtte. In Qatar vocht ik opnieuw om de derde plaats met Antonelli, die nu het kampioenschap leidt en bijna onverslaanbaar lijkt."

Sainz heeft dan ook vertrouwen in een wederopstanding van Williams. "Mensen kijken alleen naar de afgelopen zes maanden. Zodra we in 2027 een competitieve auto hebben, wil ik met Williams opnieuw laten zien wat ik kan. Ik wil terug naar de kwalificatieronden en races die ik eerder bij Ferrari reed."

MatsVerstsappen

Posts: 247

Ja, doordat zij hebben bijgetekend was er nergens anders plek voor Sainz, inspirerend.

  • 5
  • 12 sep 2026 - 09:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (3)

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  • MatsVerstsappen

    Posts: 247

    Ja, doordat zij hebben bijgetekend was er nergens anders plek voor Sainz, inspirerend.

    • + 5
    • 12 sep 2026 - 09:27
  • snailer

    Posts: 34.739

    sweet lemons rationalization

    In ieder geval de positieve benadering. Iets zoet praten dat negatief is. Hij zag dat de weg naar de top teams was afgesloten en besloot daarom bij Williams te blijven.

    • + 2
    • 12 sep 2026 - 09:48
  • Regenrace

    Posts: 2.928

    Max, de Grote Inspirator.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 10:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 245
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (32)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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