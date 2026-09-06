Pierre Gasly is niet te spreken over het feit dat hij na een FIA-zaak alsnog zijn podiumplaats in Monaco is kwijtgeraakt. Na een door Red Bull en McLaren aangespannen zaak werd besloten een eerder beroep terug te draaien, en daar is Gasly niet blij mee.

Gasly kwam maanden geleden in de Grand Prix van Monaco als derde over de streep, maar verloor deze plek door twee tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Gasly's team Alpine ging in beroep, en ze kregen verrassend genoeg gelijk. Gasly kreeg de derde plaats terug, maar bij de andere teams waren ze woest. Red Bull en McLaren stapten naar het International Court of Appeal van de FIA en vrijdag werd bekend dat ze gelijk hebben gekregen.

'We zijn bestolen!'

Bij Alpine balen ze van dit besluit, en ook Gasly kan zich er niet in vinden. In Monza sprak hij zich balend uit voor de camera van zijn landgenoten van Canal Plus: "We zijn bestolen! Ik denk ook niet dat het daarbij zal blijven. Het was echt heel erg duidelijk, op basis van de snelheid die we in de pitstraat hadden."

Volgens Gasly is het vooral teleurstellend dat de zaak op deze manier is geëindigd: "Er worden veel verschillende interpretaties gegeven en er worden verschillende juridische gevechten uitgevochten over punten, maar dat gaat allemaal verder dan wat er op sportief vlak gebeurt. Dat is wel triest, dat resultaten worden bepaald op basis van uitkomsten van situaties als deze."

'Ik heb gedaan wat ik kon'

Gasly wil zich er verder niet druk om maken, en spreekt zijn steun uit voor zijn team. De blik gaat weer naar voren, want er komen veel races aan in korte tijd: "Op de baan kwamen we als derde over de streep, maar toen kwam er ineens een andere wending. Hoe dan ook, ik laat mijn team de rest afhandelen. Ik heb gedaan wat ik kon op de baan tijdens de race, nu is het aan hen om te doen wat ze moeten doen. Ik heb er vertrouwen in dat ze dat doen."

Jagen op geschiedenis

Gasly kent in ieder geval een geweldig weekend in Monza. Hij pakte op zaterdag tot ieders verrassing de pole position, en gaat vandaag jagen op zijn tweede zege in de Formule 1. Het zou bijzonder zijn, want precies zes jaar geleden pakte hij op verrassende wijze zijn eerste en tot nu toe enige zege.