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Gasly haalt uit naar de FIA: "We zijn bestolen!"

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Gasly haalt uit naar de FIA: "We zijn bestolen!"

Pierre Gasly is niet te spreken over het feit dat hij na een FIA-zaak alsnog zijn podiumplaats in Monaco is kwijtgeraakt. Na een door Red Bull en McLaren aangespannen zaak werd besloten een eerder beroep terug te draaien, en daar is Gasly niet blij mee.

Gasly kwam maanden geleden in de Grand Prix van Monaco als derde over de streep, maar verloor deze plek door twee tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Gasly's team Alpine ging in beroep, en ze kregen verrassend genoeg gelijk. Gasly kreeg de derde plaats terug, maar bij de andere teams waren ze woest. Red Bull en McLaren stapten naar het International Court of Appeal van de FIA en vrijdag werd bekend dat ze gelijk hebben gekregen.

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'We zijn bestolen!'

Bij Alpine balen ze van dit besluit, en ook Gasly kan zich er niet in vinden. In Monza sprak hij zich balend uit voor de camera van zijn landgenoten van Canal Plus: "We zijn bestolen! Ik denk ook niet dat het daarbij zal blijven. Het was echt heel erg duidelijk, op basis van de snelheid die we in de pitstraat hadden."

Volgens Gasly is het vooral teleurstellend dat de zaak op deze manier is geëindigd: "Er worden veel verschillende interpretaties gegeven en er worden verschillende juridische gevechten uitgevochten over punten, maar dat gaat allemaal verder dan wat er op sportief vlak gebeurt. Dat is wel triest, dat resultaten worden bepaald op basis van uitkomsten van situaties als deze."

'Ik heb gedaan wat ik kon'

Gasly wil zich er verder niet druk om maken, en spreekt zijn steun uit voor zijn team. De blik gaat weer naar voren, want er komen veel races aan in korte tijd: "Op de baan kwamen we als derde over de streep, maar toen kwam er ineens een andere wending. Hoe dan ook, ik laat mijn team de rest afhandelen. Ik heb gedaan wat ik kon op de baan tijdens de race, nu is het aan hen om te doen wat ze moeten doen. Ik heb er vertrouwen in dat ze dat doen."

Jagen op geschiedenis

Gasly kent in ieder geval een geweldig weekend in Monza. Hij pakte op zaterdag tot ieders verrassing de pole position, en gaat vandaag jagen op zijn tweede zege in de Formule 1. Het zou bijzonder zijn, want precies zes jaar geleden pakte hij op verrassende wijze zijn eerste en tot nu toe enige zege.

Need5Speed

Posts: 4.445

Hij heeft een straf gekregen die achteraf onterecht bleek. Alleen waren er andere coureurs die diezelfde straf ook onterecht hadden gekregen, en bij hem was die straf als enige teruggedraaid.

Het terugdraaien van de straf voor 1 rijder en niet voor de anderen was een verkeerde beslissing omdat d... [Lees verder]

  • 4
  • 6 sep 2026 - 10:16
F1 Nieuws Pierre Gasly Alpine GP Italië 2026

Reacties (6)

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  • skibeest

    Posts: 2.157

    Dat hij deserve plek terug kreeg was ook al diefstal

    • + 2
    • 6 sep 2026 - 09:06
  • AUDI_F1

    Posts: 4.047

    Als er in de F2 geen constateringen worden gedaan, en bij de F1 4 van de 22 het niet goed doen, dan is het duidelijk dat je iets fout hebt gedaan en krijg je straf. De pole is super dik verdiend maar heeft niets met de straf te maken.

    • + 3
    • 6 sep 2026 - 09:59
  • Need5Speed

    Posts: 4.445

    Hij heeft een straf gekregen die achteraf onterecht bleek. Alleen waren er andere coureurs die diezelfde straf ook onterecht hadden gekregen, en bij hem was die straf als enige teruggedraaid.

    Het terugdraaien van de straf voor 1 rijder en niet voor de anderen was een verkeerde beslissing omdat die in strijd was met de eigen regels van de FIA. Dat is nu gecorrigeerd.
    De meetfout was niet te corrigeren, fout van de organisatie maar overmacht voor de FIA.

    • + 4
    • 6 sep 2026 - 10:16
  • racepace1

    Posts: 951

    Waarom lees ik nergens over de straf voor Piastri, die gaat 3 plekken naar achteren en uiteraard schuift de rest op naar voren ook Max

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 10:22

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Team Alpha Tauri
  • Punten 499
  • Podiums 6
  • Grand Prix 190
  • Land FR
  • Geb. datum 7 feb 1996 (30)
  • Geb. plaats Rouen, FR
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
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Team profiel

Alpine
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