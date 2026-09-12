De FIA-stewards hebben een besluit genomen over het incident met Andrea Kimi Antonelli in de kwalificatie op de Madring. De Italiaanse Mercedes-coureur had de tweede tijd genoteerd in de kwalificatie, maar moest zich melden omdat hij mogelijk onnodig te langzaam had gereden. Het incident levert hem een tik op de vingers op.

Antonelli vocht vrijwel de hele kwalificatie mee om de pole position, maar zag in de slotfase hoe McLaren-coureur Lando Norris net een fractie sneller was. Antonelli neemt echter genoegen met de tweede plaats, en hij weet dat hij nog altijd alle kans heeft om een gooi te doen naar de zege. De stewards openden echter een onderzoek, omdat hij te langzaam had gereden aan het einde van de kwalificatie. Hij mocht tekst en uitleg komen geven, maar een straf bleef uit.

Wat was er aan de hand met Antonelli?

De stewards hebben met Antonelli en een vertegenwoordiger van Mercedes gesproken, en daarnaast hebben ze ook naar de data en de beelden uit de auto gekeken. Ze concludeerden dat Antonelli na zijn laatste vliegende ronde in de kwalificatie weer terugkeerde naar de pits en dat er geen andere auto's in zijn buurt reden. Als er verkeer was geweest, was er immers een verklaring voor zijn langzamere tijd. Antonelli legde echter uit dat hij door het energiemanagement niet aan zijn deltatijd kon voldoen.

De leeglopende batterijen zorgen vaker voor dit soort problemen, en Antonelli gaf eerlijk toe dat hij meer had kunnen doen om aan de deltatijd te voldoen. Antonelli kreeg van de stewards dan ook een waarschuwing, en zijn tweede plek is op geen enkel moment echt in gevaar gekomen.

Hoe liep het af met Russell?

Ook Antonelli's teamgenoot George Russell moest zich melden bij de stewards. Hij had een foutje gemaakt met de escape road, en legde na afloop uit dat hij in bocht vijf van de baan ging om ruimte te maken voor een andere auto. Het levert hem een waarschuwing op, en Russell gaf toe dat hij beter om het paaltje had kunnen rijden.