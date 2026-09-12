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FIA-stewards doen uitspraak over Antonelli en Russell

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FIA-stewards doen uitspraak over Antonelli en Russell

De FIA-stewards hebben een besluit genomen over het incident met Andrea Kimi Antonelli in de kwalificatie op de Madring. De Italiaanse Mercedes-coureur had de tweede tijd genoteerd in de kwalificatie, maar moest zich melden omdat hij mogelijk onnodig te langzaam had gereden. Het incident levert hem een tik op de vingers op.

Antonelli vocht vrijwel de hele kwalificatie mee om de pole position, maar zag in de slotfase hoe McLaren-coureur Lando Norris net een fractie sneller was. Antonelli neemt echter genoegen met de tweede plaats, en hij weet dat hij nog altijd alle kans heeft om een gooi te doen naar de zege. De stewards openden echter een onderzoek, omdat hij te langzaam had gereden aan het einde van de kwalificatie. Hij mocht tekst en uitleg komen geven, maar een straf bleef uit.

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Wat was er aan de hand met Antonelli?

De stewards hebben met Antonelli en een vertegenwoordiger van Mercedes gesproken, en daarnaast hebben ze ook naar de data en de beelden uit de auto gekeken. Ze concludeerden dat Antonelli na zijn laatste vliegende ronde in de kwalificatie weer terugkeerde naar de pits en dat er geen andere auto's in zijn buurt reden. Als er verkeer was geweest, was er immers een verklaring voor zijn langzamere tijd. Antonelli legde echter uit dat hij door het energiemanagement niet aan zijn deltatijd kon voldoen.

De leeglopende batterijen zorgen vaker voor dit soort problemen, en Antonelli gaf eerlijk toe dat hij meer had kunnen doen om aan de deltatijd te voldoen. Antonelli kreeg van de stewards dan ook een waarschuwing, en zijn tweede plek is op geen enkel moment echt in gevaar gekomen. 

Hoe liep het af met Russell?

Ook Antonelli's teamgenoot George Russell moest zich melden bij de stewards. Hij had een foutje gemaakt met de escape road, en legde na afloop uit dat hij in bocht vijf van de baan ging om ruimte te maken voor een andere auto. Het levert hem een waarschuwing op, en Russell gaf toe dat hij beter om het paaltje had kunnen rijden.

F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Spanje 2026

Reacties (2)

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  • Snork

    Posts: 23.088

    De bengels, stoethaspels, deugnieten, boefjes, schavuiten, vlegels, kwajongens, deugnieten, donderstenen, etc.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 20:24
  • AUDI_F1

    Posts: 4.056

    Het is dus de schuld van de energie manager. Maar morgen rijden wel snelle rondjes achter elkaar ronde na ronde, hoe zit dat dan? ff iets harder rijden en op de rem gaan staan en hup duracel weer vol.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 20:45

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Team
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1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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