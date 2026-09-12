De kwalificatie op de Madring krijgt nog een staartje voor Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Het trio mag zich melden bij de FIA-stewards, omdat ze zich niet hebben gehouden aan de afspraken die zijn vastgelegd in de event notes. Het levert ze waarschijnlijk geen zware straffen op.

De kwalificatie op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad leverde geen zware crashes op, maar wel spektakel. Het was tot en met het laatste moment spannend, en Lando Norris wist de pole position net weg te grijpen voor de neus van Antonelli. De Italiaan kende een goede sessie, maar zal toch moeten vrezen voor een straf. Hij mag zich namelijk gaan melden bij de stewards.

Wat is er aan de hand?

Antonelli heeft volgens de FIA-stewards mogelijk onnodig te langzaam gereden, en dat mag niet. Het incident vond plaats aan het einde van de kwalificatie, en hij mag samen met een vertegenwoordiger van Mercedes komen uitleggen waarom hij dit heeft gedaan. Ferrari-coureur Charles Leclerc mag zich melden voor een soortgelijk vergrijp, al is het de vraag of dit voor een straf gaat zorgen. Meestal krijgen coureurs voor dit soort overtredingen geen straf als ze een goede uitleg hebben.

Wat deed Russell?

Ook Antonelli's Mercedes-teamgenoot George Russell mag zich melden bij de stewards. De Brit kende een tegenvallende kwalificatie, en hij mag zich komen verantwoorden voor een ander soort overtreding. Russell zou aan het begin van de kwalificatie een foutje hebben gemaakt, en zich daarmee niet aan de event notes van wedstrijdleider Rui Marques hebben gehouden. Ook hier is het de vraag of het Russell een gridstraf gaat opleveren, en ook hij zal met tekst en uitleg moeten komen.

Derde onderzoek

Een incident dat mogelijk wél een straf oplevert, is een moment tussen Carlos Sainz en Valtteri Bottas aan het begin van de kwalificatie. Bottas werd daar in de weggereden door Sainz, en dat kan de Spanjaard een gridstraf opleveren.