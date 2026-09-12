user icon
icon

FIA-stewards openen onderzoek naar Mercedes-coureurs

<< Naar nieuwsoverzicht
FIA-stewards openen onderzoek naar Mercedes-coureurs

De kwalificatie op de Madring krijgt nog een staartje voor Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Het trio mag zich melden bij de FIA-stewards, omdat ze zich niet hebben gehouden aan de afspraken die zijn vastgelegd in de event notes. Het levert ze waarschijnlijk geen zware straffen op.

De kwalificatie op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad leverde geen zware crashes op, maar wel spektakel. Het was tot en met het laatste moment spannend, en Lando Norris wist de pole position net weg te grijpen voor de neus van Antonelli. De Italiaan kende een goede sessie, maar zal toch moeten vrezen voor een straf. Hij mag zich namelijk gaan melden bij de stewards.

Meer over Mercedes Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

9 sep
 Wolff heeft slecht nieuws voor Mercedes in Madrid

Wolff heeft slecht nieuws voor Mercedes in Madrid

10 sep

Wat is er aan de hand?

Antonelli heeft volgens de FIA-stewards mogelijk onnodig te langzaam gereden, en dat mag niet. Het incident vond plaats aan het einde van de kwalificatie, en hij mag samen met een vertegenwoordiger van Mercedes komen uitleggen waarom hij dit heeft gedaan. Ferrari-coureur Charles Leclerc mag zich melden voor een soortgelijk vergrijp, al is het de vraag of dit voor een straf gaat zorgen. Meestal krijgen coureurs voor dit soort overtredingen geen straf als ze een goede uitleg hebben.

Wat deed Russell?

Ook Antonelli's Mercedes-teamgenoot George Russell mag zich melden bij de stewards. De Brit kende een tegenvallende kwalificatie, en hij mag zich komen verantwoorden voor een ander soort overtreding. Russell zou aan het begin van de kwalificatie een foutje hebben gemaakt, en zich daarmee niet aan de event notes van wedstrijdleider Rui Marques hebben gehouden. Ook hier is het de vraag of het Russell een gridstraf gaat opleveren, en ook hij zal met tekst en uitleg moeten komen.

Derde onderzoek

Een incident dat mogelijk wél een straf oplevert, is een moment tussen Carlos Sainz en Valtteri Bottas aan het begin van de kwalificatie. Bottas werd daar in de weggereden door Sainz, en dat kan de Spanjaard een gridstraf opleveren.

De Vogel is Geland

Posts: 1.199

Als je geen straf krijgt door onnodig onveilig met een complete vleugel onder je wagen het circuit over te tokkelen dan zal dit ook niets opleveren.

  • 10
  • 12 sep 2026 - 18:26
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Spanje 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.619

    Dit wordt gewoon koffieklets bij de stewards en komt totaal geen straf van.

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 17:55
    • Larry Perkins

      Posts: 67.780

      En om te slijmen nemen de Mercedes-boys Fräulein Ohnebursten aus Wuperthal - de koffiejuffrouw van Mercedes - mee voor de perfecte melange...

      • + 1
      • 12 sep 2026 - 17:59
  • Larry Perkins

    Posts: 67.780

    "Russell zou aan het begin van de kwalificatie een foutje hebben gemaakt."

    George - The Ugly One - verscheen in het openbaar zonder helm op...

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 17:56
  • schwantz34

    Posts: 42.869

    Dat Charles en Kimi te langzaam hebben gereden kan natuurlijk ook heel makkelijk te verklaren zijn omdat ze gewoon netjes aan de kant gingen, om darmee ruimte te maken voor coureurs die met een snel rondje bezig waren natuurlijk.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 17:58
  • Larry Perkins

    Posts: 67.780

    "Een incident dat mogelijk wél een straf oplevert, is een moment tussen Carlos Sainz en Valtteri Bottas aan het begin van de kwalificatie. Bottas werd daar in de weggereden door Sainz."

    Boring Bottas neemt Miss Brenda Giantboobs - de Amerikaanse koffiejuffrouw van Cadillac die gekleed gaat in een geleende jurk van ome Ben Sulayem - mee om Sainz te naaien...

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 18:05
  • hupholland

    Posts: 10.221

    11 duizendste langzamer dan de pole noemen ze al onnodig langzaam rijden? ;)

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 18:06
  • Snork

    Posts: 23.086

    Sjors krijgt een straf van de FIA omdat hij met de beste auto van het veld slechts 6e werd. En terecht.

    • + 5
    • 12 sep 2026 - 18:21
    • schwantz34

      Posts: 42.869

      Matennaaier Sjors moet voor straf uit Barcelona starten!

      • + 1
      • 12 sep 2026 - 18:30
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.199

    Als je geen straf krijgt door onnodig onveilig met een complete vleugel onder je wagen het circuit over te tokkelen dan zal dit ook niets opleveren.

    • + 10
    • 12 sep 2026 - 18:26
  • Pietje Bell

    Posts: 36.695

    Derde onderzoek

    Een incident dat mogelijk wél een straf oplevert, is een moment tussen Carlos Sainz en Valtteri Bottas aan het begin van de kwalificatie. Bottas werd daar in de weggereden door Sainz, en dat kan de Spanjaard een gridstraf opleveren.


    3 plaatsen gridstraf.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 18:36

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar