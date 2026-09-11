user icon
icon

Hamilton wekt woede op tijdens eerste vrije training in Madrid

<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton wekt woede op tijdens eerste vrije training in Madrid

Lewis Hamilton heeft zich niet populair gemaakt tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. Op de Madring reed de zevenvoudig wereldkampioen meerdere malen in de weg van een aantal Formule 1-coureurs die met een snelle ronde bezig waren. Het leverde een aantal boze boordradio's op jegens de Ferrari-coureur. 

Voor het eerst sinds 1981 streek het F1-circus neer in Madrid. Nadat jarenlang de Spaanse GP verreden werd in Barcelona, heeft de race zijn rentree gemaakt in de hoofdstad. Eerder vandaag vond de eerste vrije training plaats, waar Hamilton opviel in negatieve zin. 

Meer over Lewis Hamilton Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

9 sep
 Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

2 sep

Hamilton rijdt Leclerc, Hülkenberg én Sainz in de weg 

Tijdens de eerste oefensessie op de Madring heeft Hamilton zich niet populair gemaakt. Na een halfuur reed hij teamgenoot Charles Leclerc in de weg, die op zijn beurt een snelle ronde probeerde neer te zetten. "Laten we voorzichtig zijn met uh... ik denk niet dat Lewis wist dat ik eraan kwam", zo zei de Monegask rustig op de boordradio. 

Maar even later haalde Hamilton dezelfde streek uit bij Hülkenberg, die op zijn beurt niet gediend was van de actie van de 41-jarige. "Dat was gewoon smerig!", aldus de Duitser. "Hij had mij makkelijk voor kunnen laten en mij die ronde af laten maken. En dan had ik hem daarna weer voorgelaten", voegde de Audi-coureur nijdig eraan toe. 

Maar het bleek niet het laatste incident van Hamilton tijdens de eerste vrije training. Tot slot verpestte hij ook nog eens de ronde van Sainz, die langs hem reed in de kombocht. "Lewis die me midden in bocht 12 voorbijgaat. Het is altijd hetzelfde, het is zo gevaarlijk! Alsof het geen enkele moeite kost om twee meter verder naar links te komen. Geen enkele moeite", aldus de Spanjaard. 

Ferrari kent sterke eerste dag op Madring 

Ondanks de onbewuste streken van Hamilton, kende Ferrari een prima eerste oefensessie op de Madring. De zevenvoudig wereldkampioen klokte de vierde tijd neer achter George Russell, Andrea Kimi Antonelli en Leclerc. De Scuderia zal voorlopig het meest rekening moeten houden met Mercedes in strijd om de podiumplekken. 

Om 17:00 uur Nederlandse tijd vindt de tweede vrije training plaats op de Madring. Dan zal duidelijk worden wie ten opzichte van de eerste oefensessie progressie heeft weten te boeken. 

 

HarryLam

Posts: 5.728

Hammie ziet zichzelf als de keizer van het circus en is dan ook een notoire rijdende chicane.

  • 5
  • 11 sep 2026 - 15:42
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Spanje 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.728

    Hammie ziet zichzelf als de keizer van het circus en is dan ook een notoire rijdende chicane.

    • + 5
    • 11 sep 2026 - 15:42
  • schwantz34

    Posts: 42.849

    Best blocking ever!

    • + 1
    • 11 sep 2026 - 15:43
  • Sander

    Posts: 2.002

    Witbau: Was de schuld van LeClerc

    • + 2
    • 11 sep 2026 - 15:51
    • Aajd Flupke

      Posts: 297

      Wibaut is waarschijnlijk een alias van Montoya

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 16:42
  • Larry Perkins

    Posts: 67.759

    Lewis: "I know nothing."

    urlr.me/3pWQZh

    • + 2
    • 11 sep 2026 - 16:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.138

      Altijd mooi om te zien en te horen.

      "I'am from Barcelona and i know nothing".

      • + 1
      • 11 sep 2026 - 16:34
  • SennaS

    Posts: 12.639

    Lewis wordt een dagje ouder, wat dat betreft, qua snelheid kan hij de jonge garde nog partij bieden, hij bood wel zijn excuses aan.
    Gelukkig blockt de rest van het veld nooit iemand, dat scheelt.

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 18:14

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar