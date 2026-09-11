Lewis Hamilton heeft zich niet populair gemaakt tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. Op de Madring reed de zevenvoudig wereldkampioen meerdere malen in de weg van een aantal Formule 1-coureurs die met een snelle ronde bezig waren. Het leverde een aantal boze boordradio's op jegens de Ferrari-coureur.

Voor het eerst sinds 1981 streek het F1-circus neer in Madrid. Nadat jarenlang de Spaanse GP verreden werd in Barcelona, heeft de race zijn rentree gemaakt in de hoofdstad. Eerder vandaag vond de eerste vrije training plaats, waar Hamilton opviel in negatieve zin.

Hamilton rijdt Leclerc, Hülkenberg én Sainz in de weg

Tijdens de eerste oefensessie op de Madring heeft Hamilton zich niet populair gemaakt. Na een halfuur reed hij teamgenoot Charles Leclerc in de weg, die op zijn beurt een snelle ronde probeerde neer te zetten. "Laten we voorzichtig zijn met uh... ik denk niet dat Lewis wist dat ik eraan kwam", zo zei de Monegask rustig op de boordradio.

Maar even later haalde Hamilton dezelfde streek uit bij Hülkenberg, die op zijn beurt niet gediend was van de actie van de 41-jarige. "Dat was gewoon smerig!", aldus de Duitser. "Hij had mij makkelijk voor kunnen laten en mij die ronde af laten maken. En dan had ik hem daarna weer voorgelaten", voegde de Audi-coureur nijdig eraan toe.

Maar het bleek niet het laatste incident van Hamilton tijdens de eerste vrije training. Tot slot verpestte hij ook nog eens de ronde van Sainz, die langs hem reed in de kombocht. "Lewis die me midden in bocht 12 voorbijgaat. Het is altijd hetzelfde, het is zo gevaarlijk! Alsof het geen enkele moeite kost om twee meter verder naar links te komen. Geen enkele moeite", aldus de Spanjaard.

📻 "I don't think Lewis knew I was coming"



Charles Leclerc and Lewis Hamilton get a little too close for comfort #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/U6dr1dbMag — Formula 1 (@F1) September 11, 2026

Ferrari kent sterke eerste dag op Madring

Ondanks de onbewuste streken van Hamilton, kende Ferrari een prima eerste oefensessie op de Madring. De zevenvoudig wereldkampioen klokte de vierde tijd neer achter George Russell, Andrea Kimi Antonelli en Leclerc. De Scuderia zal voorlopig het meest rekening moeten houden met Mercedes in strijd om de podiumplekken.

Om 17:00 uur Nederlandse tijd vindt de tweede vrije training plaats op de Madring. Dan zal duidelijk worden wie ten opzichte van de eerste oefensessie progressie heeft weten te boeken.