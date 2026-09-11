Volgens Andrea Kimi Antonelli is er geen sprake van een voorkeursbehandeling bij het team van Mercedes. De Italiaanse coureur voert nog altijd de strijd om het wereldkampioenschap aan, en was afgelopen weekend in Monza zijn teamgenoot George Russell de baas. Toch krijgen ze volgens Antonelli dezelfde behandeling.

Russell ging dit seizoen in met het gevoel dat hij een gooi kon doen naar het wereldkampioenschap, maar al snel werd hij op zijn plek gezet door zijn jongere teamgenoot Antonelli. De jonge Italiaan was regelmatig sneller dan Russell, en zette hem afgelopen weekend in Monza op pijnlijke wijze op zijn plek. Antonelli startte als negentiende door een motorstraf, maar hij wist zich snel naar voren te werken en haalde Russell in de absolute slotfase in. Antonelli breidde zijn voorsprong in de titelstrijd uit, en Russell staat voor een zware opgave.

Is Antonelli de nummer 1-coureur?

Antonelli is nu de grote man bij Mercedes, maar hij stelt dat er niemand wordt voorgetrokken. In Madrid was hij hier in gesprek met de internationale media heel erg duidelijk over: "Ik heb het gevoel dat er geen eerste coureur is binnen het team van Mercedes. Het team wil ons terecht dezelfde kansen geven. George is natuurlijk echt een geweldige coureur en hij was in de laatste twee races heel erg in vorm. Ik heb zeker niet het idee dat er een eerste coureur is binnen het team."

'Dat is gewoon de juiste manier'

In Monza kregen Russell en Antonelli wel te horen dat ze op moesten letten, en dat is volgens de Italiaan niet vreemd. Antonelli kreeg immers precies dezelfde boodschap te horen als Russell, en hij vindt niet dat hij door zijn prestaties nu moet worden voortgetrokken door het team: "Ze behandelen ons allebei hetzelfde en ze geven ons ook precies dezelfde kansen. Ik heb ook niet het gevoel dat ik nu de aangewezen leider van het team ben, of zoiets. We staan allebei op gelijke hoogte en dat is nu eenmaal hoe het is. Dat is gewoon de juiste manier."

Wat is de stand van zaken?

Antonelli voert nog altijd de strijd om het wereldkampioenschap aan, en staat momenteel op 267 WK-punten. Russell staat op de tweede plaats in de strijd om de titel en heeft 201 punten op zijn naam staan.