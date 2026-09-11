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Antonelli denkt niet dat Mercedes hem voortrekt

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Antonelli denkt niet dat Mercedes hem voortrekt

Volgens Andrea Kimi Antonelli is er geen sprake van een voorkeursbehandeling bij het team van Mercedes. De Italiaanse coureur voert nog altijd de strijd om het wereldkampioenschap aan, en was afgelopen weekend in Monza zijn teamgenoot George Russell de baas. Toch krijgen ze volgens Antonelli dezelfde behandeling.

Russell ging dit seizoen in met het gevoel dat hij een gooi kon doen naar het wereldkampioenschap, maar al snel werd hij op zijn plek gezet door zijn jongere teamgenoot Antonelli. De jonge Italiaan was regelmatig sneller dan Russell, en zette hem afgelopen weekend in Monza op pijnlijke wijze op zijn plek. Antonelli startte als negentiende door een motorstraf, maar hij wist zich snel naar voren te werken en haalde Russell in de absolute slotfase in. Antonelli breidde zijn voorsprong in de titelstrijd uit, en Russell staat voor een zware opgave.

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Is Antonelli de nummer 1-coureur?

Antonelli is nu de grote man bij Mercedes, maar hij stelt dat er niemand wordt voorgetrokken. In Madrid was hij hier in gesprek met de internationale media heel erg duidelijk over: "Ik heb het gevoel dat er geen eerste coureur is binnen het team van Mercedes. Het team wil ons terecht dezelfde kansen geven. George is natuurlijk echt een geweldige coureur en hij was in de laatste twee races heel erg in vorm. Ik heb zeker niet het idee dat er een eerste coureur is binnen het team."

'Dat is gewoon de juiste manier'

In Monza kregen Russell en Antonelli wel te horen dat ze op moesten letten, en dat is volgens de Italiaan niet vreemd. Antonelli kreeg immers precies dezelfde boodschap te horen als Russell, en hij vindt niet dat hij door zijn prestaties nu moet worden voortgetrokken door het team: "Ze behandelen ons allebei hetzelfde en ze geven ons ook precies dezelfde kansen. Ik heb ook niet het gevoel dat ik nu de aangewezen leider van het team ben, of zoiets. We staan allebei op gelijke hoogte en dat is nu eenmaal hoe het is. Dat is gewoon de juiste manier."

Wat is de stand van zaken?

Antonelli voert nog altijd de strijd om het wereldkampioenschap aan, en staat momenteel op 267 WK-punten. Russell staat op de tweede plaats in de strijd om de titel en heeft 201 punten op zijn naam staan.

SennaS

Posts: 12.639

Lijkt mij niet, op rbr na hanteren al die topteams de zgn papaya rules. Oftewel, ook vechten tegen je topteamgenoot voor het wk.

  • 1
  • 11 sep 2026 - 15:08
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • Snork

    Posts: 23.073

    Mercedes heeft een luxe positie. De WK leider is voldoende los van de rest. En Russell staat op P2, waarmee ze samen ook de WCC titel gaan binnenhalen. Links of rechtsom is het een Mercedes feestje dit jaar.
    Moge duidelijk zijn dat ik Sjors de titel niet gun, Kimi juist wel.

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 13:34
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.515

    Mwoahhh, je hebt het gewoon afgedwongen. En door de verschillende strategieën hoef je ook niet echt in duel met elkaar. Russell werd in Monza wel een klein beetje voor het blok gezet met z’n strategie maar prima. Het rijdt dit jaar wel vele malen beter dan George.

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 13:50
  • SennaS

    Posts: 12.638

    Lijkt mij niet, op rbr na hanteren al die topteams de zgn papaya rules. Oftewel, ook vechten tegen je topteamgenoot voor het wk.

    • + 1
    • 11 sep 2026 - 15:08

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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