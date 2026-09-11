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Vasseur weigert verzoek Hamilton: "Staat in het contract"

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Vasseur weigert verzoek Hamilton: "Staat in het contract"

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat het team geen teamorders gaat doorvoeren. Afgelopen weekend ontstond er in Monza onenigheid tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar Vasseur weigert de tactiek aan te passen. Hij stelt dat Ferrari twee nummer 1-coureurs heeft.

Het team van Ferrari kende afgelopen weekend op Monza een teleurstellende thuisrace vol controverse. Bij de start duwde Leclerc zijn teamgenoot Hamilton met twee wielen in het grind, wat voor woede zorgde bij de Brit. Enkele ronden later vloog Leclerc hard van de baan, en was zijn race voorbij. Na afloop ging het echter vooral om de touché met Hamilton, en vond de Brit dat hier betere afspraken over moeten worden gemaakt. Hij was er helemaal klaar mee, en vindt dat het anders moet.

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'We hebben twee nummer 1-coureurs'

Of dat gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is er heel helder over in een interview met de Franse krant L'Equipe: "We hebben ervoor gekozen om geen nummer 1 te hebben, maar voor twee coureurs die in staat zijn om te winnen, en om ze gelijk te behandelen."

Dat is volgens Vasseur heel helder: "De coureurs weten dit heel erg goed als ze binnenkomen bij ons. Lewis wist het ook, het is duidelijk, het staat in het contract. Het is een strategische keuze. Sommige teams kiezen voor een nummer 1- en een nummer 2-coureur, maar wij hebben gekozen voor twee nummer 1-coureurs, met alle voor- en nadelen van dien."

'Daar ben ik geen voorstander van'

Volgens Vasseur zijn er onderling wel regels over hoe ze met elkaar moeten vechten, maar er staat niets op papier over wat ze moeten doen: "Ik ben geen voorstander van dit principe, omdat elke situatie opnieuw moet worden geïnterpreteerd en er sowieso discussies zouden ontstaan. We praten over wie de prioriteit heeft bij het ingaan van bepaalde weekenden, wie voorrang krijgt in de kwalificatie, maar uiteindelijk ben ik degene die alles regelt."

Dit werkt volgens Vasseur goed: "Ze vertrouwen mij en mijn beslissingen. Respect is altijd de sleutel: onderling naar mij, de medewerkers, de sponsors, maar bovenal naar Ferrari."

Rimmer

Posts: 13.480

Lewis ramt er tussen wetende dat hij dan bij de volgende bocht hopeloos aan de buitenkant zit.
Hij deed dat omdat hij daarmee Lec wilde dwingen om ruimte te maken en een positie op te geven. Allemaal omdat HIJ, de grote Lewis Hamilton, slechts 70 punten achter de nummer 1 en 2 staat.
Met een vo... [Lees verder]

  • 15
  • 11 sep 2026 - 10:57
F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Frédéric Vasseur Ferrari GP Spanje 2026

Reacties (10)

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  • Rimmer

    Posts: 13.480

    Lewis ramt er tussen wetende dat hij dan bij de volgende bocht hopeloos aan de buitenkant zit.
    Hij deed dat omdat hij daarmee Lec wilde dwingen om ruimte te maken en een positie op te geven. Allemaal omdat HIJ, de grote Lewis Hamilton, slechts 70 punten achter de nummer 1 en 2 staat.
    Met een voorkeursbehandeling van Ferrari kan hij dat wel ff dicht rijden. Dat Mercedes een giga update achter de hand houdt en vooralsnog zonder updates al alles wint, wordt door Lewis gemakshalve even vergeten. Iedereen in het team met hem op de eerste plek zetten want HIJ is de beste.
    Onzin natuurlijk. Vorig jaar leverde hij een wanprestatie.
    Dit jaar begon het vele malen beter en hij was zelfs sterker dan Lec.
    Inmiddels kan echter gesteld worden dat het verschil met Lec er amper nog is en dat Lewis geen grootse prestaties meer levert. Het is ok en bij vlagen goed maar het is allemaal allang niet meer ze gedreven en scherp als aan het begin van het seizoen. Met andere woorden, Lewis kan het niveau niet vasthouden. Ouderdom? Inzet? Motivatie? De auto? Wie zal het zeggen maar hij gaat geen 8e titel pakken dit jaar dus niemand gaat Lec nu als een kind in de hoek zetten en bevelen dat hij de wanhopige inhaalacties van Lewis maar gedwee moet faciliteren.

    • + 15
    • 11 sep 2026 - 10:57
    • Patrace

      Posts: 6.924

      Lewis vindt dat hij recht heeft op die nummer 1 positie, maar ten eerste is er geen enkele reden om dat te doen, want hij doet niet eens serieus mee om de titel. Ik denk zelfs dat Norris nog eerder een kans maakt op de titel dan Lewis, hoewel die nu verder weg staat. McLaren heeft haar zaakjes nu gewoon beter voor elkaar dan Ferrari.
      Ten tweede heeft Ferrari net Leclerc verlengd tot 2030, die gaan ze nu niet publiekelijk degraderen tot tweede coureur.

      En wat je zegt is wel waar: Hamilton heeft niet meer dezelfde drive als jaren geleden. Dus dan is het moeilijker om constant op dat hoogste niveau te blijven presteren. Bij vlagen laat hij wel goede dingen zien, maar fouten die hij in het verleden ook al maakte in wheel-to-wheel racing maar hem toen weinig punten kostten, kosten hem nu gewoon meer punten, mede omdat hij nu niet meer vooraan start, en dus veel meer in het gedrang en in gevechten terechtkomt. Daarnaast is zijn status veranderd en gaan andere coureurs wellicht iets minder snel aan de kant dan in het verleden.

      • + 2
      • 11 sep 2026 - 12:19
    • brabham-bt50

      Posts: 11.790

      Was inderdaad een move om een punt te maken imo. Zeker in de eerste ronde een stomme actie. Leclerc zal wel op z’n sodemieter hebben gehad van Elkann dat ie later de hand in eigen boezem stak. Hamilton weet dondersgoed dat hij daar door Elkann zit. Hij maakt geen groot verschil en zodra t wat tegenzit wordt ie weer door Leclerc om de oren gereden.

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 13:03
  • jd2000

    Posts: 7.907

    Vraag me al heel lang af wat Ferrari er beter is van geworden sinds men Binotto voor Vasseur hebben ingeruild. Maar dit is wel een goede beslissing om Hamilton geen nieuwe Bottas te geven.

    • + 6
    • 11 sep 2026 - 11:01
  • schwantz34

    Posts: 42.843

    Hop, de poltieke spelletjes voor dummy's die Ham in de media over de rug van Charles aan het spelen was (om op die kansloze manier eerste rijder te worden bij Ferrari) kunnen bij deze ook weer de Britse kliko in. Tudeledokieee!

    • + 7
    • 11 sep 2026 - 11:07
  • myell

    Posts: 128

    Het is toch niet zo moeilijk om een regel in te stellen waarbij ze in de eerste ronde elkaar niet mogen inhalen en het vanaf daar vrij te laten.
    Risico op brokken vele malen kleiner.
    Elk jaar weer die klote hoop elk jaar weer een teleurstelling..

    • + 1
    • 11 sep 2026 - 11:18
    • f(1)orum

      Posts: 10.406

      Da's in de praktijk toch een erg lastige afspraak, denk ik. Op een aantal circuits is inhalen moeilijk, zo niet onmogelijk en dan moet je juist je kans grijpen bij de start. Bovendien is het ook ondoenlijk in te vullen indien, bijvoorbeeld, een van beiden een rukstart heeft; moet de ander dan toch erachter blijven of mag ie er dan wel voorbij? En wanneer is iets een rukstart? Wie bepaalt dat? En wat wanneer er entje bij de start of tijdens de eerste paar bochten wordt opgehouden door een concurrent, mag de ander dan wel of niet voorbij? Erg lastig en vooral arbitrair, lijkt me.

      • + 4
      • 11 sep 2026 - 11:24
    • snailer

      Posts: 34.730

      F1 rijders zijn mensen, myell. Als er 1 moment is in een F1 race waar bij de rijders de adrenaline uit de oren spuit, dan is het wel de start. Het zijn ook nog eens allemaal haantjes die tot aan F1 allemaal gewend waren te winnen.
      Bij een start ko 't het op instinct aan. Kansloos om dat te managen.

      Hamilton zal de volgende keer gewoon weer in dat gat duiken. En Leclerc zal het gat zonder pardon sluiten. Of andersom. Of met enig andere rijder.
      Daarbij missen zowel Leclerc als Hamilton soms het juiste overzicht bij starts.

      Wat wel een verschil is? Hamilton zal zijn politiek blijven bedrijven naast de baan. En zoals al te lezen is hier en daar, krijgt hij de Engelse pers mee voor extra propaganda.

      Alleen ja.... de stewards werken niet meer mee sinds er een paar aan de kant zijn gezet.
      Hamilton zal het zwaarder en zwaarder krijgen met Leclerc, die de praatjes op de baan zal willen doen. Moet hij natuurlijk niet crashen. Maar bij de laatste race heeft Leclerc al gesproken. In wezen vernederde hij Hamilton bij de start.

      • + 1
      • 11 sep 2026 - 12:10
  • bvonk2

    Posts: 296

    Mooi, maar als er helemaal niets veranderd krijgen dit vroeg of later weer. Niet dat ik dat erg vind als geen Ferrari fan.

    • + 2
    • 11 sep 2026 - 12:09
  • 919

    Posts: 4.459

    'omdat elke situatie opnieuw moet worden geïnterpreteerd en er sowieso discussies zouden ontstaan.'

    Klopt, helemaal zichtbaar, er doet zich een 'situatie' voor, een situatie die zich al ronden lang van tevoren doet voorspellen, en Ferrari gaat er pas over nadenken als het zover is en de situatie zich voor doet, doet er dan heel lang over om 'geintrepreteerd' te worden en neemt dan standaard te laat daadwerkelijk een beslissing, zo laat dat het geen nut meer heeft of nog een doel dient. En daar ontstaan dan sowieso discussies over...

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 12:12

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1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
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Bahrein
-
Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
Silverstone
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België
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Hungaroring
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Nederland
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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