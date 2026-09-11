Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat het team geen teamorders gaat doorvoeren. Afgelopen weekend ontstond er in Monza onenigheid tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar Vasseur weigert de tactiek aan te passen. Hij stelt dat Ferrari twee nummer 1-coureurs heeft.

Het team van Ferrari kende afgelopen weekend op Monza een teleurstellende thuisrace vol controverse. Bij de start duwde Leclerc zijn teamgenoot Hamilton met twee wielen in het grind, wat voor woede zorgde bij de Brit. Enkele ronden later vloog Leclerc hard van de baan, en was zijn race voorbij. Na afloop ging het echter vooral om de touché met Hamilton, en vond de Brit dat hier betere afspraken over moeten worden gemaakt. Hij was er helemaal klaar mee, en vindt dat het anders moet.

'We hebben twee nummer 1-coureurs'

Of dat gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is er heel helder over in een interview met de Franse krant L'Equipe: "We hebben ervoor gekozen om geen nummer 1 te hebben, maar voor twee coureurs die in staat zijn om te winnen, en om ze gelijk te behandelen."

Dat is volgens Vasseur heel helder: "De coureurs weten dit heel erg goed als ze binnenkomen bij ons. Lewis wist het ook, het is duidelijk, het staat in het contract. Het is een strategische keuze. Sommige teams kiezen voor een nummer 1- en een nummer 2-coureur, maar wij hebben gekozen voor twee nummer 1-coureurs, met alle voor- en nadelen van dien."

'Daar ben ik geen voorstander van'

Volgens Vasseur zijn er onderling wel regels over hoe ze met elkaar moeten vechten, maar er staat niets op papier over wat ze moeten doen: "Ik ben geen voorstander van dit principe, omdat elke situatie opnieuw moet worden geïnterpreteerd en er sowieso discussies zouden ontstaan. We praten over wie de prioriteit heeft bij het ingaan van bepaalde weekenden, wie voorrang krijgt in de kwalificatie, maar uiteindelijk ben ik degene die alles regelt."

Dit werkt volgens Vasseur goed: "Ze vertrouwen mij en mijn beslissingen. Respect is altijd de sleutel: onderling naar mij, de medewerkers, de sponsors, maar bovenal naar Ferrari."