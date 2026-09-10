Juan Pablo Montoya geeft Charles Leclerc de schuld van de ontstane ophef bij Ferrari. De Monegask duwde zijn teamgenoot Lewis Hamilton in Monza in het grind, wat voor woede zorgde bij de zevenvoudig wereldkampioen. Volgens Montoya had Leclerc voor honderd procent schuld aan het incident.

Ferrari speelde afgelopen weekend een hoofdrol in de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza. Ze konden de Tifosi niet verwennen met een goed resultaat, en na afloop ging het vooral om twee momenten. Vanzelfsprekend ging het om de zware crash van Leclerc in de Parabolica-bocht, maar het ging ook om het incidentje na de start. Bij het ingaan van de eerste bochtencombinatie reden de Ferrari's naast elkaar, en duwde Leclerc Hamilton met twee wielen in het grind.

Wie zat er fout?

Het zorgde voor frustratie bij Hamilton, en veel verhalen en geruchten over de verhoudingen bij Ferrari. Iedereen wil er zijn mening over geven, en dat geldt ook voor oud-coureur Juan Pablo Montoya. In gesprek met de Spaanse krant Mundo Deportivo maakt hij geen geheim van zijn mening: "Leclerc is voor honderd procent schuldig aan wat er is gebeurd met Hamilton. Wat heeft Lewis hier dan verkeerd gedaan?"

'Hamilton gedroeg zich als een wereldkampioen'

Volgens Montoya valt Hamilton helemaal niets te verwijten. Sterker nog, hij vindt dat de zevenvoudig wereldkampioen zich in deze situatie voorbeeldig heeft gedragen: "Hamilton deed alles perfect. Hij gedroeg zich echt als een wereldkampioen, met zoveel correctheid dat hij zijn teamgenoot geen moment raakte. Lewis behandelde hem echt als een teamgenoot, en Leclerc niet."

Montoya stelt dat het ook anders had kunnen aflopen: "Naar mijn mening had Hamilton in de eerste bocht Leclerc van de baan kunnen duwen, omdat hij aan de binnenkant aan het inhalen was en daar recht op had. In plaats daarvan liet hij voor hen ruimte."

Heeft Ferrari afspraken gemaakt?

Na afloop stelde Hamilton dat hij wilde dat er afspraken worden gemaakt bij Ferrari. Of dat is gedaan, en of ze dit weekend meer rekening met elkaar gaan houden op de nieuwe Madring, is niet bekend.