user icon
icon

Leclerc ligt onder vuur: "Voor honderd procent schuldig"

<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc ligt onder vuur: "Voor honderd procent schuldig"

Juan Pablo Montoya geeft Charles Leclerc de schuld van de ontstane ophef bij Ferrari. De Monegask duwde zijn teamgenoot Lewis Hamilton in Monza in het grind, wat voor woede zorgde bij de zevenvoudig wereldkampioen. Volgens Montoya had Leclerc voor honderd procent schuld aan het incident.

Ferrari speelde afgelopen weekend een hoofdrol in de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza. Ze konden de Tifosi niet verwennen met een goed resultaat, en na afloop ging het vooral om twee momenten. Vanzelfsprekend ging het om de zware crash van Leclerc in de Parabolica-bocht, maar het ging ook om het incidentje na de start. Bij het ingaan van de eerste bochtencombinatie reden de Ferrari's naast elkaar, en duwde Leclerc Hamilton met twee wielen in het grind.

Meer over Charles Leclerc 'Leclerc mist mogelijk GP Madrid na megacrash: Ferrari heeft al vervanger'

'Leclerc mist mogelijk GP Madrid na megacrash: Ferrari heeft al vervanger'

8 sep
 Balende Leclerc wijst naar Hamilton na megacrash tijdens Italiaanse GP

Balende Leclerc wijst naar Hamilton na megacrash tijdens Italiaanse GP

6 sep

Wie zat er fout?

Het zorgde voor frustratie bij Hamilton, en veel verhalen en geruchten over de verhoudingen bij Ferrari. Iedereen wil er zijn mening over geven, en dat geldt ook voor oud-coureur Juan Pablo Montoya. In gesprek met de Spaanse krant Mundo Deportivo maakt hij geen geheim van zijn mening: "Leclerc is voor honderd procent schuldig aan wat er is gebeurd met Hamilton. Wat heeft Lewis hier dan verkeerd gedaan?"

'Hamilton gedroeg zich als een wereldkampioen'

Volgens Montoya valt Hamilton helemaal niets te verwijten. Sterker nog, hij vindt dat de zevenvoudig wereldkampioen zich in deze situatie voorbeeldig heeft gedragen: "Hamilton deed alles perfect. Hij gedroeg zich echt als een wereldkampioen, met zoveel correctheid dat hij zijn teamgenoot geen moment raakte. Lewis behandelde hem echt als een teamgenoot, en Leclerc niet."

Montoya stelt dat het ook anders had kunnen aflopen: "Naar mijn mening had Hamilton in de eerste bocht Leclerc van de baan kunnen duwen, omdat hij aan de binnenkant aan het inhalen was en daar recht op had. In plaats daarvan liet hij voor hen ruimte."

Heeft Ferrari afspraken gemaakt?

Na afloop stelde Hamilton dat hij wilde dat er afspraken worden gemaakt bij Ferrari. Of dat is gedaan, en of ze dit weekend meer rekening met elkaar gaan houden op de nieuwe Madring, is niet bekend.

F1jos

Posts: 5.583

In de chicane je auto ernaast zetten, vraag om problemen bij de volgende bocht. Hij blijft hardleers.

  • 9
  • 10 sep 2026 - 11:09
F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Juan Pablo Montoya Ferrari

Reacties (16)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 36.656

    Het laatste nieuws over zijn gezondheid en zijn splinternieuwe PU waar ze
    dag en nacht aan gewerkt hebben om te kijken of er na de crash nog iets te redden viel.
    Het is nu afwachten hoe de PU zich vrijdag verhoudt.

    ibb.co/ZbfSXV8

    • + 3
    • 10 sep 2026 - 10:22
  • The Wolf

    Posts: 1.487

    Niet mee eens. Beide evenveel schuld. Hamilton was ook agressief en Charles verdedigde agressief. Lewis had dit met al z'n ervaring moeten zien aankomen, en hij was er uiteindelijk zélf de dupe van.
    Sterker nog, een schele mangoeste zag dit zelfs nog aankomen...

    • + 5
    • 10 sep 2026 - 10:28
    • f(1)orum

      Posts: 10.396

      Eens.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 10:51
    • f(1)orum

      Posts: 10.396

      Nou ja, behalve dan over die schele mangoeste.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 10:53
    • GetInThereLewis

      Posts: 1.058

      @ the wolf

      Leclerc was in deze het meest agressief aangezien hij heel wat asfalt rechts van hem liet links liggen, het was door dit agressieve verdedigen dat ze beide beroerd door de chicane heen gingen.

      • + 2
      • 10 sep 2026 - 11:03
    • F1jos

      Posts: 5.583

      In de chicane je auto ernaast zetten, vraag om problemen bij de volgende bocht. Hij blijft hardleers.

      • + 9
      • 10 sep 2026 - 11:09
    • snailer

      Posts: 34.715

      @the wolf. In het verleden werd er gewoon zo geracet. Degene aan de buitenkant nam het risico.

      Dit is niet meer dan een race incident. Zelfs het de huidige belachelijke wiel aan wiel regels rond racen vonden de stewards het ook.

      Het is ook wennen voor de hamilton fans. Nadat een groep stewards er is uitgekikt vallen dit soort beslissingen niet meer standaard in zijn voordeel uut.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 13:16
  • Need5Speed

    Posts: 4.475

    Er is ook nog zoiets dat je als team niet wil dat je coureurs een duel aangaan waar ze allebei tijd door verliezen. In dat opzicht had Lewis beter even in kunnen houden.

    Ik begrijp ook dat Charles hem naar buiten drukt; anders is Lewis er voorbij. Lewis nam dat risico, gaat het gevecht aan, moet je dan zomaar toegeven?
    En het mag volgens de regels want hij is er niet voor gestraft. Misschien speelde daarbij mee dat hij Charles Leclerc is en ook dat hij er sowieso af lag een paar ronden later, maar goed.

    • + 2
    • 10 sep 2026 - 10:30
  • JH56

    Posts: 370

    @Need5Speed inderdaad, iedereen weet dat Charles Leclerc, de Voorbestemde, NOOIT in de fout gaat

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 11:13
    • Need5Speed

      Posts: 4.475

      Juist. Het is de andere coureur die vervelend in de weg zit. Of de kerb.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 12:27
  • Aajd Flupke

    Posts: 291

    Als JPM 'links' zegt, dan weet iedereen dat het rechts moet zijn.

    • + 5
    • 10 sep 2026 - 11:14
  • Cherokee

    Posts: 5.415

    Het moet voor Leclerc een hele geruststelling zijn dat Montoya hem de schuld geeft. Dan weet Charles in ieder geval zeker dat hij goed zat.

    • + 5
    • 10 sep 2026 - 11:52
  • powered by bye

    Posts: 557

    Wat Leclerc deed dat mag alleen een meervoudig kampioen doen... heb ik gehoord in oostenrijk

    • + 2
    • 10 sep 2026 - 12:21
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.513

    Hamilton gaat vanaf ook gewoon Leclerc vakkundig buiten de baan drukken. En anders een tikkie op t rechter achterwiel. De ruimte die Leclerc kreeg is voorbij. En dat heeft ie echt aan zich te danken. Onnodig maar toch. Je moet Hamilton niet tegen je hebben. Die trekt het hele team naar zich toe.

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 13:03

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar