Yuki Tsunoda kan in 2027 mogelijk de overstap maken naar Haas. De Japanner wordt volgens Formule 1-journalist Marc Limacher genoemd als kandidaat om Esteban Ocon op te volgen bij het Amerikaanse team. De toekomst van Ocon bij Haas is al enige tijd onzeker.

Volgens Limacher zijn Tsunoda en Haas-teambaas Ayao Komatsu na de Grand Prix van Nederland op Zandvoort met elkaar in gesprek geraakt over een mogelijke samenwerking vanaf volgend seizoen. Daarmee lijkt de Japanner nadrukkelijk in beeld te komen voor een zitje bij Haas.

Haas have reportedly sounded out Yuki Tsunoda after the Dutch GP.



The Japanese driver was approached by the American team for next season as a potential replacement for Esteban Ocon.



via: @MarcLimacher pic.twitter.com/u4FjTLqaSh — RBR Hub (@RBRHub) September 7, 2026

Tsunoda voert gesprekken met Haas

Tsunoda is momenteel nog verbonden aan Red Bull Racing, maar zijn toekomst binnen de Red Bull-familie blijft onzeker. De Japanner heeft de afgelopen seizoenen ervaring opgedaan bij Racing Bulls en Red Bull en zou die ervaring mogelijk kunnen meenemen naar Haas.

Limacher meldt dat het contact tussen Tsunoda en Komatsu op Zandvoort heeft plaatsgevonden. Volgens de journalist ging het gesprek specifiek over een mogelijke samenwerking in 2027. Daarmee lijkt Haas alvast vooruit te kijken naar een nieuwe bezetting van het team.

Vertrek Ocon steeds realistischer

Voor Ocon zou een vertrek bij Haas daarmee steeds dichterbij kunnen komen. De Fransman wordt al langere tijd in verband gebracht met een afscheid van de Amerikaanse renstal. Een overstap van Tsunoda zou die geruchten alleen maar verder versterken.

Voor Haas-teambaas Komatsu biedt Tsunoda bovendien een interessante optie. De Japanner beschikt inmiddels over meerdere jaren Formule 1-ervaring en kent de technische en sportieve druk binnen de Red Bull-omgeving. Of het daadwerkelijk tot een transfer komt, zal de komende maanden duidelijk moeten worden.

Tsunoda op zijspoor bij Red Bull

Nadat Tsunoda jarenlang voor het zusterteam van Red Bull Racing uitkwam, belandde hij in 2025 plots bij het topteam. Als teamgenoot van Max Verstappen kon hij geen potten breken en werd dan ook na één seizoen alweer aan de kant geschoven voor de komst van Isack Hadjar.

Echter heeft Tsunoda wat buitenkansjes gekregen om zich wederom te bewijzen. Omdat Hadjar voor de race op Zandvoort zijn pols brak en Liam Lawson doorschoof naar Red Bull, kwam de Japanner in actie tijdens de Grand Prix van Nederland en Italië.