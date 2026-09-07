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'Tsunoda vervangt mogelijk Ocon bij Haas in 2027'

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'Tsunoda vervangt mogelijk Ocon bij Haas in 2027'

Yuki Tsunoda kan in 2027 mogelijk de overstap maken naar Haas. De Japanner wordt volgens Formule 1-journalist Marc Limacher genoemd als kandidaat om Esteban Ocon op te volgen bij het Amerikaanse team. De toekomst van Ocon bij Haas is al enige tijd onzeker.

Volgens Limacher zijn Tsunoda en Haas-teambaas Ayao Komatsu na de Grand Prix van Nederland op Zandvoort met elkaar in gesprek geraakt over een mogelijke samenwerking vanaf volgend seizoen. Daarmee lijkt de Japanner nadrukkelijk in beeld te komen voor een zitje bij Haas.

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Tsunoda voert gesprekken met Haas

Tsunoda is momenteel nog verbonden aan Red Bull Racing, maar zijn toekomst binnen de Red Bull-familie blijft onzeker. De Japanner heeft de afgelopen seizoenen ervaring opgedaan bij Racing Bulls en Red Bull en zou die ervaring mogelijk kunnen meenemen naar Haas.

Limacher meldt dat het contact tussen Tsunoda en Komatsu op Zandvoort heeft plaatsgevonden. Volgens de journalist ging het gesprek specifiek over een mogelijke samenwerking in 2027. Daarmee lijkt Haas alvast vooruit te kijken naar een nieuwe bezetting van het team.

Vertrek Ocon steeds realistischer

Voor Ocon zou een vertrek bij Haas daarmee steeds dichterbij kunnen komen. De Fransman wordt al langere tijd in verband gebracht met een afscheid van de Amerikaanse renstal. Een overstap van Tsunoda zou die geruchten alleen maar verder versterken.

Voor Haas-teambaas Komatsu biedt Tsunoda bovendien een interessante optie. De Japanner beschikt inmiddels over meerdere jaren Formule 1-ervaring en kent de technische en sportieve druk binnen de Red Bull-omgeving. Of het daadwerkelijk tot een transfer komt, zal de komende maanden duidelijk moeten worden.

Tsunoda op zijspoor bij Red Bull 

Nadat Tsunoda jarenlang voor het zusterteam van Red Bull Racing uitkwam, belandde hij in 2025 plots bij het topteam. Als teamgenoot van Max Verstappen kon hij geen potten breken en werd dan ook na één seizoen alweer aan de kant geschoven voor de komst van Isack Hadjar

Echter heeft Tsunoda wat buitenkansjes gekregen om zich wederom te bewijzen. Omdat Hadjar voor de race op Zandvoort zijn pols brak en Liam Lawson doorschoof naar Red Bull, kwam de Japanner in actie tijdens de Grand Prix van Nederland en Italië. 

Damon Hill

Posts: 19.966

@Pietje,
Zeg ik dat? Nee. Maar soms heb je coureurs die al jarenlang een kans krijgen en zich niet écht meer verder ontwikkelen. Yuki is er daar eentje van. Dus dan is het veel interessanter om een nieuwe kans te geven aan een rookie, zoals bijvoorbeeld Camara.

En Yuki is overigens niet de enig... [Lees verder]

  • 1
  • 7 sep 2026 - 14:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Yuki Tsunoda Haas

Reacties (6)

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  • Damon Hill

    Posts: 19.967

    Mooie foto weer, net alsof hij nét een scheet heeft gelaten (je ziet dat teamlead rechtsachter ook met een vies gezicht kijken).

    En tja, alles beter dan Ocon... Ocon is nu wel een keer klaar en rijdt al jaren ondermaats. Het laatste seizoen waarin Ocon goed was, was ironisch genoeg toen hij teamgenoot was van Alonso en meer punten haalde dan Alonso. Daarna, naast Gasly, was het niet veel soeps en ook naast Bearman is het gewoon slecht.

    Toch zie ik dan liever Camara dan Tsunoda. Liever nieuw talent dan iemand waarvan we al weten dat het nooit een topper gaat worden.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 14:28
    • Pietje Bell

      Posts: 36.614

      Rijden er dan alleen toppers in de F1?

      Ik hoop uiteraard dat Yuki een nieuwe kans krijgt.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 14:39
    • The Wolf

      Posts: 1.480

      Van mij hoeft Yuki niet terug te komen, zal 'm niet missen...

      En ja die lucht in de paddock is niet te harden als dat mannetje er is, continu scheten, zal al die wasabi zijn

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 14:40
    • Damon Hill

      Posts: 19.967

      @Pietje,
      Zeg ik dat? Nee. Maar soms heb je coureurs die al jarenlang een kans krijgen en zich niet écht meer verder ontwikkelen. Yuki is er daar eentje van. Dus dan is het veel interessanter om een nieuwe kans te geven aan een rookie, zoals bijvoorbeeld Camara.

      En Yuki is overigens niet de enige. Ocon is juist ook een perfect voorbeeld van iemand die terecht het veld moet ruimen. En het meest van allemaal zou dat natuurlijk gelden voor Lance Stroll, maar dat is een apart verhaal (iets met een vader en geld).

      Vanuit de F2 ben ik toch echt wel benieuwd wat Tsuvolov, Camara en Mini kunnen in een F1 bolide. Dat is veel interessant dan iemand als Tsunoda een zoveelste kans geven.

      • + 1
      • 7 sep 2026 - 14:49
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.437

      @damon, zo'n team als Haas heeft gewoon geen ambitie, die spelen op 'safe", liever wat punten sprokkelen en dan weer een jaartje overleven. Ocon, Yuki, Nico, K-MAG allemaal hetzelfde laken een pak.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 15:10
    • snailer

      Posts: 34.687

      Uiteraard heeft Ocon zijn beste tijd gehad. Alles wijst er op.

      Maar ik vraag jullie. Hoe vaak heeft Tsunoda een grote uitschieter naar boven gehad? Zijn grootste uitschieter was AD2021 waar hij 4de werd.

      Moet ook zeggen dat zijn team Brazilie 2024 verziekte met de strategie. Maar dat is ook aan te rekenen aan Tsunoda die gewillig naar binnen kwam. Met was geluk had daar een podium in gezeten.

      Dat is het.

      Haas zit als middenmoot team niet te wachten op puntjes sprokkelen. En dat is wat juist Tsunoda doet. Meestal 1 tot 4 puntjes, maar heel vaak ook niets.

      Ocon daar en tegen heeft heel vaak grote uitslagen gereden in een mindere auto. Daar zijn echt een stuk of wat voorbeelden van te geven.
      Dat levert dikke punten op voor de begrippen van een middenveld team. Het levert ze vaak meer posities op in de WCC stand, dan een constant rijder rond de top 10.

      Ik zou alle dagen Ocon kiezen boven Tsunoda. Juist voor die occasionele grote uitslag. Even buiten dat Ocon mogelijk niet goed ligt in het team. Daar heb ik geen weet van uiteraard. Maar er zijn wel hier en daar suggesties geopperd in die richting.

      Als Ocon toch weg moet dan zouden ze wel een 'ervaren' rijder moeten overhouden. Of dat Tsunoda is laat ik verder aan jullie over.

      Tsunoda's grootste uitslagen:
      Positie - Grand Prix - Jaar - Team
      4e - GP van Abu Dhabi - 2021 - AlphaTauri
      6e - GP van Azerbeidzjan - 2021 - AlphaTauri
      6e - GP van Azerbeidzjan - 2025 - Red Bull Racing
      (6de als beste in een RBR terwijl dat team 8 GP's of zo won in 2025)

      Ocon zijn grootste uitslagen:
      Positie - Grand Prix - Jaar - Team
      1e 🥇 - GP van Hongarije - 2021 - Alpine
      2e 🥈 - GP van Sakhir - 2020 - Renault
      2e 🥈 - GP van São Paulo (Brazilië) - 2024 - Alpine
      3e 🥉 - GP van Monaco - 2023 - Alpine
      4e - GP van Japan - 2022 - Alpine
      5e - GP van Spanje - 2017 - Force India
      5e - GP van Mexico - 2017 - Force India
      5e - GP van Stiermarken - 2021 - Alpine
      5e - GP van China - 2025 - Haas

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 15:54

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Team
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1
Mercedes
425
2
Ferrari
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3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
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6
Racing Bulls
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Haas F1
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8
Audi
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Williams
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Aston Martin
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Datum
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 192
  • Land FR
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, FR
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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Haas
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  • comments 72.321 reacties op Haas
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