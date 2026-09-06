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Audi tekent protest aan tegen FIA-besluit

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Audi tekent protest aan tegen FIA-besluit

Het team van Audi heeft bij de FIA-stewards aangegeven dat ze de intentie hebben om in protest te gaan tegen het besluit over Yuki Tsunoda. De Japanner kreeg geen straf voor het feit dat hij niet goed stond opgesteld bij de herstart, en bij Audi willen ze nu een nieuw onderzoek. Dit zou Gabriel Bortoleto een punt kunnen opleveren.

De Italiaanse Grand Prix van vandaag werd na een paar rondjes stilgelegd na de harde crash van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Na ruim een halfuur ging de race weer van start. De coureurs verzamelden zich op de grid voor een staande start, maar Racing Bulls-invaller Yuki Tsunoda stond op de verkeerde plek, en probeerde dat op te lossen door over te steken naar de andere kant van de grid. Hij stond echter schuin in zijn startvak, en de wedstrijdleider koos voor een extra opwarmronde.

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Wat is er aan de hand?

Tsunoda mocht het moment na afloop komen uitleggen bij de stewards, maar daar werd er besloten om geen straf uit te delen. Bij de stewards had wedstrijdleider Rui Marques aangegeven dat het zijn call was om een extra opwarmronde te rijden, en stelde Racing Bulls dat Tsunoda niet in een positie stond die kon worden aangemerkt als valse start. De stewards waren het hiermee eens, en gaven aan dat de extra opwarmronde werd veroorzaakt door de keuze van de wedstrijdleider, en niet zozeer door het feit dat Tsunoda ietwat vreemd stond opgesteld.

Uren na de race heeft het team van Audi besloten om een protest aan te tekenen. Ze hebben bij de stewards aangegeven dat ze de intentie hebben om een protest in te dienen. Het gaat hier om het feit dat Tsunoda niet de pits in reed na de extra formatieronde, wat volgens hen wel moest gebeuren. Audi wijst naar de regel waarin staat dat de auto die een extra opwarmronde veroorzaakt, na die ronde de pits in moet komen en vanaf daar aan de start moet beginnen.

Wat levert het Audi op?

Audi krijgt nu de kans om extra bewijs te verzamelen, en op een later moment wordt duidelijk of ze de intentie om in protest te gaan doordrukken. Dit is meestal wel het geval, en mogelijk krijgt Tsunoda alsnog een straf. De Japanner kwam als tiende over de streep, en een mogelijke straf kan Audi-coureur Gabriel Bortoleto een puntje opleveren.

Pietje Bell

Posts: 36.609

Als Yuki 5 sec straf krijgt, dan heeft Audi pech gehad, want Borteleto staat
7 sec achter Yuki op P11.

Uit het document blijkt echter dat Yuki niets verkeerd heeft gedaan en de extra
formatieronde niet vanwege hem was.

  • 1
  • 6 sep 2026 - 23:22
F1 Nieuws Yuki Tsunoda Audi Racing Bulls GP Italië 2026

Reacties (2)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.609

    Als Yuki 5 sec straf krijgt, dan heeft Audi pech gehad, want Borteleto staat
    7 sec achter Yuki op P11.

    Uit het document blijkt echter dat Yuki niets verkeerd heeft gedaan en de extra
    formatieronde niet vanwege hem was.

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 23:22
    • Pietje Bell

      Posts: 36.609

      Het betreffende FIA document:

      pbs.twimg(.)com/media/HRjRuHgXUAIFvDo?format=jpg&name=4096x4096

      Haakjes vanwege het feit dat dit soort linken hier altijd verkeerd worden weergegeven.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 23:28

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (26)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
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Audi
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