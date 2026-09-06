Het team van Audi heeft bij de FIA-stewards aangegeven dat ze de intentie hebben om in protest te gaan tegen het besluit over Yuki Tsunoda. De Japanner kreeg geen straf voor het feit dat hij niet goed stond opgesteld bij de herstart, en bij Audi willen ze nu een nieuw onderzoek. Dit zou Gabriel Bortoleto een punt kunnen opleveren.

De Italiaanse Grand Prix van vandaag werd na een paar rondjes stilgelegd na de harde crash van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Na ruim een halfuur ging de race weer van start. De coureurs verzamelden zich op de grid voor een staande start, maar Racing Bulls-invaller Yuki Tsunoda stond op de verkeerde plek, en probeerde dat op te lossen door over te steken naar de andere kant van de grid. Hij stond echter schuin in zijn startvak, en de wedstrijdleider koos voor een extra opwarmronde.

Wat is er aan de hand?

Tsunoda mocht het moment na afloop komen uitleggen bij de stewards, maar daar werd er besloten om geen straf uit te delen. Bij de stewards had wedstrijdleider Rui Marques aangegeven dat het zijn call was om een extra opwarmronde te rijden, en stelde Racing Bulls dat Tsunoda niet in een positie stond die kon worden aangemerkt als valse start. De stewards waren het hiermee eens, en gaven aan dat de extra opwarmronde werd veroorzaakt door de keuze van de wedstrijdleider, en niet zozeer door het feit dat Tsunoda ietwat vreemd stond opgesteld.

Uren na de race heeft het team van Audi besloten om een protest aan te tekenen. Ze hebben bij de stewards aangegeven dat ze de intentie hebben om een protest in te dienen. Het gaat hier om het feit dat Tsunoda niet de pits in reed na de extra formatieronde, wat volgens hen wel moest gebeuren. Audi wijst naar de regel waarin staat dat de auto die een extra opwarmronde veroorzaakt, na die ronde de pits in moet komen en vanaf daar aan de start moet beginnen.

Wat levert het Audi op?

Audi krijgt nu de kans om extra bewijs te verzamelen, en op een later moment wordt duidelijk of ze de intentie om in protest te gaan doordrukken. Dit is meestal wel het geval, en mogelijk krijgt Tsunoda alsnog een straf. De Japanner kwam als tiende over de streep, en een mogelijke straf kan Audi-coureur Gabriel Bortoleto een puntje opleveren.