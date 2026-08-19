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Bearman kijkt uit naar Zandvoort: "Kan niet wachten om te racen"

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Bearman kijkt uit naar Zandvoort: "Kan niet wachten om te racen"

De Formule 1 maakt zich op voor de laatste Dutch GP op Zandvoort. Ook Haas-coureurs Oliver Bearman en Esteban Ocon kijken uit naar de terugkeer op het circuit in de duinen. Na een broodnodige zomerstop hebben beide coureurs de batterij opgeladen, al vindt Bearman het jammer dat de Formule 1 voor de laatste keer naar Zandvoort afreist.

Bearman kende een sterke eerste seizoenshelft waarin hij 18 punten wist te scoren. Mocht de Ferrari-junior deze stijgende lijn voortzetten, maakt hij op termijn kans om een stoeltje bij de gedroomde Scuderia te bemachtigen. 

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Bearman stelt duidelijk doel voor tweede seizoenshelft

Bearman kijkt met veel plezier uit naar het raceweekend in Nederland. "Het was heerlijk om mijn telefoon even op 'niet storen' te zetten en echt tot rust te komen. Ik ben gek op Zandvoort en vind het jammer dat dit de laatste keer is dat het circuit op de Formule 1-kalender staat. De sfeer is ongeëvenaard, de Orange Army is overal en het circuit is ontzettend uniek. Ik kan niet wachten om weer te racen."

De jonge Brit heeft voor de tweede helft van het seizoen bovendien een duidelijk doel voor ogen. Haas kende geen eenvoudige eerste seizoenshelft en Bearman wil samen met het team het maximale uit de resterende races halen. "We willen vanaf nu zo goed mogelijk presteren. Het belangrijkste is dat we als team goed blijven samenwerken en alles uit de auto halen wat erin zit."

Ook Ocon is blij dat de zomerstop voorbij is. De Fransman kon tijdens de onderbreking eveneens even afstand nemen van de Formule 1, maar kijkt inmiddels vooruit naar de tweede seizoenshelft. Voor Haas is de Grand Prix van Nederland meteen een belangrijke eerste test na de pauze.

Ocon ziet kansen na sterke race in Hongarije

"Zandvoort is een geweldige plek om aan de tweede helft van het seizoen te beginnen. De fans zorgen altijd voor een fantastische sfeer en het is bovendien een geweldig circuit om op te rijden", vertelt Ocon. De Haas-coureur hoopt dat zijn team de lijn van de laatste race voor de zomerstop kan doortrekken.

"We hebben in de eerste seizoenshelft een aantal lastige momenten gehad, maar in Hongarije hebben we meer consistentie laten zien. Daar willen we op voortbouwen. Hopelijk kunnen we die lijn in Zandvoort doortrekken en een sterk tweede deel van het seizoen neerzetten."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Oliver Bearman Haas GP Nederland 2026

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1
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Ferrari
307
3
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4
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 191
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, Frankrijk
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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