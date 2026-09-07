Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft het IndyCar-seizoen op sterke wijze afgesloten. Hij reed op het iconische circuit van Laguna Seca niet zijn beste race van het seizoen, maar zijn tiende plaats in het kampioenschap kwam geen moment in gevaar. VeeKay is trots op dit resultaat, wat de beste eindklassering uit zijn loopbaan tot nu toe is.

VeeKay maakte dit jaar veel indruk in zijn eerste seizoen in dienst van Juncos Hollinger Racing. Hij begon sterk met een negende plaats in St. Petersburg, kende een briljante Indy 500 en stond vorige week op het podium in Milwaukee. Afgelopen weekend kwam hij in actie tijdens de seizoensfinale op het circuit van Laguna Seca, waar hij na een lastige kwalificatie op de negentiende plek moest starten. Hij vocht zich terug in het middenveld, kwam als zestiende over de streep en stelde daarmee de tiende plaats in het kampioenschap veilig.

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Hoe is het gevoel?

Het zorgde voor tevredenheid bij VeeKay, die dit jaar zijn visitekaartje heeft afgegeven: "Wat een seizoen! Een top tien positie in het klassement, de beste klassering van mij én Juncos Hollinger Racing tot nu toe. Het is dan eigenlijk stiekem wel jammer dat zo'n memorabel seizoen voorbij is, het liefste had ik nog een paar weken doorgereden. Ik ben Juncos Hollinger Racing dankbaar voor het warme welkom, de niet aflatende steun en de geweldige prestatie die we in ons eerste jaar samen hebben neergezet."

'Dat hebben we ook nog kunnen afvinken!'

Ook in Laguna Seca liet VeeKay weer een aantal mooie dingen zien: "Bij deze slotrace heb ik de snelste raceronde gereden, die hadden we nog niet! Op de valreep hebben we dat dus ook kunnen afvinken. Het is een ontzettend goed teken voor een team als Juncos Hollinger Racing dat we onszelf zo vaak van voren hebben laten zien. Nu is het tijd voor wat welverdiende rust, want ook al was ik graag nog eventjes doorgegaan, achttien races in een halfjaar, waarvan vijf in de laatste vier weken, is toch best druk!"

Wie ging er met de zege vandoor?

De race op het circuit van Laguna Seca werd gewonnen door Penske-coureur Scott McLaughlin. Hij deelde het podium met Kyle Kirkwood van Andretti en Ed Carpenter Racing-coureur Alexander Rossi. Alex Palou kroonde zich dit jaar weer tot kampioen, en kwam afgelopen weekend op de achtste plaats over de streep.

Eerder dit weekend werd de IndyCar-wereld nog opgeschrikt door een zwaar ongeval in het voorprogramma. De desbetreffende coureur overleefde de crash.