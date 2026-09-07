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VeeKay jubelt na prachtig seizoen: "Had het liefst nog paar maanden doorgereden!"

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VeeKay jubelt na prachtig seizoen: "Had het liefst nog paar maanden doorgereden!"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft het IndyCar-seizoen op sterke wijze afgesloten. Hij reed op het iconische circuit van Laguna Seca niet zijn beste race van het seizoen, maar zijn tiende plaats in het kampioenschap kwam geen moment in gevaar. VeeKay is trots op dit resultaat, wat de beste eindklassering uit zijn loopbaan tot nu toe is.

VeeKay maakte dit jaar veel indruk in zijn eerste seizoen in dienst van Juncos Hollinger Racing. Hij begon sterk met een negende plaats in St. Petersburg, kende een briljante Indy 500 en stond vorige week op het podium in Milwaukee. Afgelopen weekend kwam hij in actie tijdens de seizoensfinale op het circuit van Laguna Seca, waar hij na een lastige kwalificatie op de negentiende plek moest starten. Hij vocht zich terug in het middenveld, kwam als zestiende over de streep en stelde daarmee de tiende plaats in het kampioenschap veilig.

Meer over Rinus van Kalmthout VeeKay glundert na geweldige podiumplaats: "Echt super blij mee!"

VeeKay glundert na geweldige podiumplaats: "Echt super blij mee!"

31 aug

Hoe is het gevoel?

Het zorgde voor tevredenheid bij VeeKay, die dit jaar zijn visitekaartje heeft afgegeven: "Wat een seizoen! Een top tien positie in het klassement, de beste klassering van mij én Juncos Hollinger Racing tot nu toe. Het is dan eigenlijk stiekem wel jammer dat zo'n memorabel seizoen voorbij is, het liefste had ik nog een paar weken doorgereden. Ik ben Juncos Hollinger Racing dankbaar voor het warme welkom, de niet aflatende steun en de geweldige prestatie die we in ons eerste jaar samen hebben neergezet."

'Dat hebben we ook nog kunnen afvinken!'

Ook in Laguna Seca liet VeeKay weer een aantal mooie dingen zien: "Bij deze slotrace heb ik de snelste raceronde gereden, die hadden we nog niet! Op de valreep hebben we dat dus ook kunnen afvinken. Het is een ontzettend goed teken voor een team als Juncos Hollinger Racing dat we onszelf zo vaak van voren hebben laten zien. Nu is het tijd voor wat welverdiende rust, want ook al was ik graag nog eventjes doorgegaan, achttien races in een halfjaar, waarvan vijf in de laatste vier weken, is toch best druk!"

Wie ging er met de zege vandoor?

De race op het circuit van Laguna Seca werd gewonnen door Penske-coureur Scott McLaughlin. Hij deelde het podium met Kyle Kirkwood van Andretti en Ed Carpenter Racing-coureur Alexander Rossi. Alex Palou kroonde zich dit jaar weer tot kampioen, en kwam afgelopen weekend op de achtste plaats over de streep.

Eerder dit weekend werd de IndyCar-wereld nog opgeschrikt door een zwaar ongeval in het voorprogramma. De desbetreffende coureur overleefde de crash.

Patrace

Posts: 6.915

Hij heeft een geweldig seizoen gereden dit jaar en verdient een stap naar een topteam.
Alleen lijkt het er op dat Lundgaard het zitje van Dixon bij Ganassi gaat overnemen. Helaas voor Rinus.
Dan lijkt voor Veekay een verlenging bij JHR het beste als die een kapitaalinjectie krijgen en mogelijk ee... [Lees verder]

  • 1
  • 7 sep 2026 - 14:24
IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (2)

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  • Patrace

    Posts: 6.915

    Hij heeft een geweldig seizoen gereden dit jaar en verdient een stap naar een topteam.
    Alleen lijkt het er op dat Lundgaard het zitje van Dixon bij Ganassi gaat overnemen. Helaas voor Rinus.
    Dan lijkt voor Veekay een verlenging bij JHR het beste als die een kapitaalinjectie krijgen en mogelijk een samenwerking met McLaren aangaan. Dan zou er nog meer mogelijk moeten zijn bij dit kleine team.
    Maar we gaan wel zien waar hij volgend seizoen rijdt.

    • + 1
    • 7 sep 2026 - 14:24
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.435

    Ik ben groot Rinus supporter, maar vergeet niet dat de verschillen tussen de teams klein zijn, en Rinus ook bij een "op papier" beter team heeft gereden (ECR), dat hij nu na zijn zoveelste jaar voor het eerst pas in de top 10 eindigt, zegt de topteams waarschijnlijk genoeg. Ik had het ook liever anders gezien.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 15:08

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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Audi
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Rinus van Kalmthout -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 11 sep 2000 (25)
  • Geb. plaats Hoofddorp, Netherlands, NL
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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