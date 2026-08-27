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Haas zet Ocon in de wachtrij: "We hebben geen haast"

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Haas zet Ocon in de wachtrij: "We hebben geen haast"

Haas is voorlopig niet van plan om haast te maken met het vastleggen van de Formule 1-coureurs voor 2027. Teambaas Ayao Komatsu wil eerst alles uit Ollie Bearman en Esteban Ocon halen, voordat de Amerikaanse renstal een beslissing neemt over de toekomst van de twee.

Haas kende een uitstekende start van het seizoen, met onder meer een vijfde plaats voor Bearman tijdens de Grand Prix van China. Daarna zakte het team echter steeds verder weg in het middenveld. Inmiddels staat de teller op zes races zonder punten en is de druk op de renstal flink toegenomen.

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Komatsu weigert dan ook om zich vast te leggen op een van de twee coureurs. "We hebben geen enkele haast. Op dit moment richten we ons volledig op Ollie en Esteban en proberen we het maximale uit hen te halen. We weten waartoe ze in staat zijn. Ollie heeft dat al meerdere keren laten zien en Esteban kan enorm sterk zijn wanneer hij zich goed voelt in de auto", vertelt de Japanner.

De Haas-teambaas wil de coureurs vooral voorzien van de juiste omstandigheden. "We moeten hen de best mogelijke auto en afstelling geven en ervoor zorgen dat ze optimaal kunnen presteren. Beide coureurs zijn daar volledig op gefocust. Daarna zullen we bekijken wat de beste keuze voor de toekomst is."

Komatsu wijst op problemen bij Haas

Hoewel Bearman met achttien punten aanzienlijk meer heeft gescoord dan de drie punten van Ocon, vindt de jonge Brit dat het verschil in het kampioenschap geen volledig eerlijk beeld geeft. Haas kampt dit seizoen met inconsistentie in de onderdelen van de auto's. Komatsu erkent bovendien dat de renstal moeite heeft om het tempo van de concurrentie bij te benen na de grote reglementswijzigingen.

"Dit is de grootste reglementswijziging ooit. Als kleinste team wisten we dat het moeilijk zou worden om de grote teams bij te houden in de ontwikkelingsrace. We begonnen het seizoen veel beter dan iemand had verwacht, maar daarna gingen de andere teams simpelweg sneller vooruit", legt Komatsu uit.

Volgens de Haas-teambaas ligt de oplossing vooral in het verbeteren van de samenwerking binnen het team. "We moeten onze mensen een betere omgeving geven, zodat ze kunnen laten zien wat ze kunnen. Er is bij ons geen schuldcultuur. We kijken naar de problemen, zoeken uit waar we downforce verliezen en waar de coureurs moeite mee hebben. Iedereen werkt samen aan een oplossing. Dat kost tijd, maar we moeten vertrouwen houden in onszelf en elkaar. Dan komen we hier doorheen, zoals we dat de afgelopen twee jaar ook hebben gedaan."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Oliver Bearman Haas

Reacties (2)

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  • Starscreamer

    Posts: 1.499

    HAASten spoed is zelden goed ;)

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 19:06
  • Larry Perkins

    Posts: 67.486

    Komatsu loopt tegen hetzelfde grote probleem aan als zijn voorganger, een teameigenaar zonder daadwerkelijke ambities. Het beste wat het team kan overkomen is dat Gene Haas de bull verkoopt aan iemand of een partij die wel serieus werk van de Formule 1 wil maken...

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 19:26

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 192
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, Frankrijk
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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