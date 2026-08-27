Haas is voorlopig niet van plan om haast te maken met het vastleggen van de Formule 1-coureurs voor 2027. Teambaas Ayao Komatsu wil eerst alles uit Ollie Bearman en Esteban Ocon halen, voordat de Amerikaanse renstal een beslissing neemt over de toekomst van de twee.

Haas kende een uitstekende start van het seizoen, met onder meer een vijfde plaats voor Bearman tijdens de Grand Prix van China. Daarna zakte het team echter steeds verder weg in het middenveld. Inmiddels staat de teller op zes races zonder punten en is de druk op de renstal flink toegenomen.

Haas neemt tijd voor beslissing over coureurs

Komatsu weigert dan ook om zich vast te leggen op een van de twee coureurs. "We hebben geen enkele haast. Op dit moment richten we ons volledig op Ollie en Esteban en proberen we het maximale uit hen te halen. We weten waartoe ze in staat zijn. Ollie heeft dat al meerdere keren laten zien en Esteban kan enorm sterk zijn wanneer hij zich goed voelt in de auto", vertelt de Japanner.

De Haas-teambaas wil de coureurs vooral voorzien van de juiste omstandigheden. "We moeten hen de best mogelijke auto en afstelling geven en ervoor zorgen dat ze optimaal kunnen presteren. Beide coureurs zijn daar volledig op gefocust. Daarna zullen we bekijken wat de beste keuze voor de toekomst is."

Komatsu wijst op problemen bij Haas

Hoewel Bearman met achttien punten aanzienlijk meer heeft gescoord dan de drie punten van Ocon, vindt de jonge Brit dat het verschil in het kampioenschap geen volledig eerlijk beeld geeft. Haas kampt dit seizoen met inconsistentie in de onderdelen van de auto's. Komatsu erkent bovendien dat de renstal moeite heeft om het tempo van de concurrentie bij te benen na de grote reglementswijzigingen.

"Dit is de grootste reglementswijziging ooit. Als kleinste team wisten we dat het moeilijk zou worden om de grote teams bij te houden in de ontwikkelingsrace. We begonnen het seizoen veel beter dan iemand had verwacht, maar daarna gingen de andere teams simpelweg sneller vooruit", legt Komatsu uit.

Volgens de Haas-teambaas ligt de oplossing vooral in het verbeteren van de samenwerking binnen het team. "We moeten onze mensen een betere omgeving geven, zodat ze kunnen laten zien wat ze kunnen. Er is bij ons geen schuldcultuur. We kijken naar de problemen, zoeken uit waar we downforce verliezen en waar de coureurs moeite mee hebben. Iedereen werkt samen aan een oplossing. Dat kost tijd, maar we moeten vertrouwen houden in onszelf en elkaar. Dan komen we hier doorheen, zoals we dat de afgelopen twee jaar ook hebben gedaan."