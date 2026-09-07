Max Verstappen heeft weer gehint op een mogelijke GT3-comeback op het circuit van Portimão. Verstappens raceteam mist dan twee coureurs vanwege andere verplichtingen, en hij stelt dat ze waarschijnlijk de reservecoureur moeten inzetten. Wie die reservecoureur is? Verstappen zelf.

Verstappens raceteam komt dit jaar uit in de GT World Challenge Europe. Het team zet daar een Mercedes-AMG GT3 in die normaal gesproken wordt bestuurd door Jules Gounon, Daniel Juncadella en Chris Lulham. Verstappen kwam zelf met deze auto in actie in de 24 uur van de Nürburgring, waar hij de auto deelde met Gounon, Juncadella en Lucas Auer. Sindsdien heeft Verstappen geen meter meer gereden in zijn GT3-bolide, maar daar komt mogelijk verandering in.

Gaat Verstappen racen?

Verstappen bleef er afgelopen weekend in Monza vaag over, en wees naar de reservecoureur. De reservecoureur in kwestie is Verstappen zelf, die in Portimão zou kunnen racen. Als hij door Viaplay wordt gevraagd of hij daar gaat rijden, geeft hij een ontwijkend antwoord: "Nou, ze hebben nog twee rijders nodig. We zijn nog aan het puzzelen hoe het allemaal moet, want twee rijders van mij rijden ook in het WEC, dus dat wordt een lastig verhaal. Ja, en het is wel een leuk circuit!"

'Ik ben goedkoop!'

De reserverijder moet mogelijk inspringen, zo stelt Verstappen lachend: "De reserverijder van het team moet wellicht instappen!" Als er wordt gesteld dat dit de eerste keer is dat hij reservecoureur is, blijft Verstappen breed lachen: "Ja, ik ben reserverijder! En goedkoop ook! Ik kost niets, nul!"

Wat zijn de plannen?

Een officiële bevestiging van Verstappens deelname aan de seizoensfinale van de Endurance Cup van de GT World Challenge Europe is er nog niet. De race vindt plaats in het weekend van 16 tot en met 18 oktober, en Juncadella en Gounon ontbreken dan vanwege hun deelname aan het World Endurance Championship. Het weekend valt tussen de Grands Prix van Singapore en de Verenigde Staten, en Verstappen heeft dus tijd.

Wie de mogelijke derde coureur van de auto moet worden, is niet duidelijk. Eerder viel de naam van IndyCar-kampioen Alex Palou, maar hier is nog geen bevestiging van.