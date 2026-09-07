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Verstappen hint op nieuw GT3-avontuur

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Verstappen hint op nieuw GT3-avontuur

Max Verstappen heeft weer gehint op een mogelijke GT3-comeback op het circuit van Portimão. Verstappens raceteam mist dan twee coureurs vanwege andere verplichtingen, en hij stelt dat ze waarschijnlijk de reservecoureur moeten inzetten. Wie die reservecoureur is? Verstappen zelf.

Verstappens raceteam komt dit jaar uit in de GT World Challenge Europe. Het team zet daar een Mercedes-AMG GT3 in die normaal gesproken wordt bestuurd door Jules Gounon, Daniel Juncadella en Chris Lulham. Verstappen kwam zelf met deze auto in actie in de 24 uur van de Nürburgring, waar hij de auto deelde met Gounon, Juncadella en Lucas Auer. Sindsdien heeft Verstappen geen meter meer gereden in zijn GT3-bolide, maar daar komt mogelijk verandering in.

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Gaat Verstappen racen?

Verstappen bleef er afgelopen weekend in Monza vaag over, en wees naar de reservecoureur. De reservecoureur in kwestie is Verstappen zelf, die in Portimão zou kunnen racen. Als hij door Viaplay wordt gevraagd of hij daar gaat rijden, geeft hij een ontwijkend antwoord: "Nou, ze hebben nog twee rijders nodig. We zijn nog aan het puzzelen hoe het allemaal moet, want twee rijders van mij rijden ook in het WEC, dus dat wordt een lastig verhaal. Ja, en het is wel een leuk circuit!"

'Ik ben goedkoop!'

De reserverijder moet mogelijk inspringen, zo stelt Verstappen lachend: "De reserverijder van het team moet wellicht instappen!" Als er wordt gesteld dat dit de eerste keer is dat hij reservecoureur is, blijft Verstappen breed lachen: "Ja, ik ben reserverijder! En goedkoop ook! Ik kost niets, nul!"

Wat zijn de plannen?

Een officiële bevestiging van Verstappens deelname aan de seizoensfinale van de Endurance Cup van de GT World Challenge Europe is er nog niet. De race vindt plaats in het weekend van 16 tot en met 18 oktober, en Juncadella en Gounon ontbreken dan vanwege hun deelname aan het World Endurance Championship. Het weekend valt tussen de Grands Prix van Singapore en de Verenigde Staten, en Verstappen heeft dus tijd.

Wie de mogelijke derde coureur van de auto moet worden, is niet duidelijk. Eerder viel de naam van IndyCar-kampioen Alex Palou, maar hier is nog geen bevestiging van.

schwantz34

Posts: 42.804

Schijnt wel een aardig reservecoureurtje te zijn die Max, hopelijk krijgt hij een kans om in te stappen op Portimao.

  • 2
  • 7 sep 2026 - 12:55
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • schwantz34

    Posts: 42.804

    Schijnt wel een aardig reservecoureurtje te zijn die Max, hopelijk krijgt hij een kans om in te stappen op Portimao.

    • + 2
    • 7 sep 2026 - 12:55
    • Need5Speed

      Posts: 4.457

      Moet hij niet doen, dan wil iedereen straks reservecoureur worden, wie rijdt er dan nog?

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 14:47
  • Snork

    Posts: 23.036

    Wel vooraf even zekerstellen dat er een stevige aandrijfas in zit.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 13:36

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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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