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Huilende Colapinto gaat diep door het stof na grote blunder

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Huilende Colapinto gaat diep door het stof na grote blunder

Franco Colapinto kon zijn emoties niet meer in bedwang houden na de voor hem teleurstellend verlopen Italiaanse Grand Prix. Een foutje na de herstart kostte hem een mogelijke topklassering, en daar baalde hij flink van. Colapinto stond na afloop huilend de media te woord, en stelde dat dit iets is waar hij van moet leren.

Het team van Alpine beleefde een sprookjesweekend op het circuit van Monza. Pierre Gasly verbaasde vriend en vijand door de pole position te pakken, en zijn teamgenoot Franco Colapinto kende ook een sterke kwalificatie. In de race kwam de Argentijn goed weg, en hij vocht zich vlak voor de herstart op naar een vierde plaats. Hij oogde snel, maar toen de race weer van start ging, was hij iets te enthousiast.

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Wat was er aan de hand met Colapinto?

Colapinto vocht in de eerste meters na de herstart mee om de podiumplekken, en wilde de grote kanonnen aanvallen. Hij was té enthousiast, maakte een stuurfoutje, belandde in de grindbak en viel terug tot in het achterveld. Colapinto reed een verloren race, maar wist zich nog knap terug te vechten tot de negende plaats.

Er was echter meer mogelijk geweest, en dat wist Colapinto ook. De teleurstelling was groot, en snikkend stond hij voor de camera van ESPN: "Het had iets... Het was een geweldige race en een grote fout." Colapinto probeert zijn tranen weg te slikken en tot een antwoord te komen: "Ik heb een belangrijke kans verpest voor het team en voor mijzelf. Dus ik ben een beetje verdrietig, maar ik moet hiervan leren en blijven pushen."

Hoe liep het af voor Gasly?

De pijn was groot bij Colapinto, die zijn teamgenoot Pierre Gasly geen rugdekking kon geven. Gasly startte de race op de pole position, maar werd al na twee rondjes ingehaald. Hij probeerde dapper te vechten met de andere topcoureurs, maar kwam er al snel achter dat ze net iets te goed waren. De Fransman kwam uiteindelijk op de zevende plaats over de streep.

The Wolf

Posts: 1.480

Bwah Lance heeft toch wel een streepje voor op Colapinto. Die staat na de zoveelste teleurstellende race tenminste niet als 'n kind te janken voor de camera's.. Oké komt door z'n onverschilligheid, dat ook.

  • 2
  • 7 sep 2026 - 14:59
F1 Nieuws Franco Colapinto Alpine GP Italië 2026

Reacties (5)

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  • Damon Hill

    Posts: 19.967

    Tja.... gewoon één van de mindere rijders op de grid. Na Lance Stroll hoogstwaarschijnlijk de minste op de grid. Is bijna altijd langzamer dan Gasly. En ja... hij heeft zich wel iets ontwikkelt, maar dat maakt het niet zaligmakend. Als Gasly P1 kwalificeert vind ik P8 toch wel heel mager in dezelfde bolide.

    In de races is het allemaal redelijk, maar nooit meer dan dat. Net niet snel genoeg en ook net even te vaak onnodige fouten.

    Naast Gasly zou ik veel liever iemand zien die het Gasly echt lastig kan maken, want dan heb je gewoon best een leuke line-up voor Alpine.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 14:52
    • The Wolf

      Posts: 1.480

      Bwah Lance heeft toch wel een streepje voor op Colapinto. Die staat na de zoveelste teleurstellende race tenminste niet als 'n kind te janken voor de camera's.. Oké komt door z'n onverschilligheid, dat ook.

      • + 2
      • 7 sep 2026 - 14:59
    • Damon Hill

      Posts: 19.967

      @The Wolf,
      Sterker nog... Lance heeft een nieuw record te pakken las ik. Wat was het? 100 keer uitgeschakeld in Q1 van de kwalificatie. Honderd keer! Ja, dat is een unicum. Daar is Colapinto nog lang niet!

      En dan te bedenken dat Lance ook genoeg seizoen goede auto's onder zijn kont heeft gehad. 2023 was natuurlijk het toppunt, het jaar waarin Alonso 8 podiums pakte en Lance in diezelfde wagen doodleuk nul.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 15:12
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.437

    Ik denk dat de tabloids (terecht) gehakt hadden gemaakt van James Hunt (RIP) en Nigel Mansell, als ze als een stel meisjes hadden staan janken. Vroeger was F1 nog een sport voor mannen, nu is het een sport voor "leuke jongens". Ik ga ook over mijn nek als ik Lando hoor gillen als een meisje over de boardradio als hij gewonnen heeft, (jammer want ik ben wel opzich wel een lando fan)

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 15:14

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Mercedes
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2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
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6
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Haas F1
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Audi
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Datum
Grand Prix
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

AR Franco Colapinto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AR
  • Geb. datum 27 mei 2003 (23)
  • Geb. plaats Buenos Aires, AR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Alpine
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