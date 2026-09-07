Franco Colapinto kon zijn emoties niet meer in bedwang houden na de voor hem teleurstellend verlopen Italiaanse Grand Prix. Een foutje na de herstart kostte hem een mogelijke topklassering, en daar baalde hij flink van. Colapinto stond na afloop huilend de media te woord, en stelde dat dit iets is waar hij van moet leren.

Het team van Alpine beleefde een sprookjesweekend op het circuit van Monza. Pierre Gasly verbaasde vriend en vijand door de pole position te pakken, en zijn teamgenoot Franco Colapinto kende ook een sterke kwalificatie. In de race kwam de Argentijn goed weg, en hij vocht zich vlak voor de herstart op naar een vierde plaats. Hij oogde snel, maar toen de race weer van start ging, was hij iets te enthousiast.

Wat was er aan de hand met Colapinto?

Colapinto vocht in de eerste meters na de herstart mee om de podiumplekken, en wilde de grote kanonnen aanvallen. Hij was té enthousiast, maakte een stuurfoutje, belandde in de grindbak en viel terug tot in het achterveld. Colapinto reed een verloren race, maar wist zich nog knap terug te vechten tot de negende plaats.

Er was echter meer mogelijk geweest, en dat wist Colapinto ook. De teleurstelling was groot, en snikkend stond hij voor de camera van ESPN: "Het had iets... Het was een geweldige race en een grote fout." Colapinto probeert zijn tranen weg te slikken en tot een antwoord te komen: "Ik heb een belangrijke kans verpest voor het team en voor mijzelf. Dus ik ben een beetje verdrietig, maar ik moet hiervan leren en blijven pushen."

Hoe liep het af voor Gasly?

De pijn was groot bij Colapinto, die zijn teamgenoot Pierre Gasly geen rugdekking kon geven. Gasly startte de race op de pole position, maar werd al na twee rondjes ingehaald. Hij probeerde dapper te vechten met de andere topcoureurs, maar kwam er al snel achter dat ze net iets te goed waren. De Fransman kwam uiteindelijk op de zevende plaats over de streep.