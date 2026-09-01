Het team van Haas zou de situatie van Liam Lawson goed in de gaten houden. Lawson is bezig met een sterk seizoen, maar toch zou er twijfel bestaan over zijn toekomst bij Racing Bulls. Mocht hij daadwerkelijk vertrekken, dan zou het team van Haas een optie kunnen zijn. Daar liggen echter wel meerdere kapers op de kust.

Lawson is dit jaar bezig met een goed seizoen bij Racing Bulls, en maakte anderhalve week geleden veel indruk tijdens zijn invalbeurt bij Red Bull in Zandvoort. Hij kon Max Verstappen redelijk bijhouden, en redde de eer voor Red Bull door punten te scoren na Verstappens crash. Alhoewel hij dit jaar laat zien stabiel te kunnen presteren, lijkt zijn toekomst niet zeker te zijn. Toptalent Nikola Tsolov staat te trappelen om in te stappen, en bij Red Bull lijken ze het te zien zitten in de Bulgaar.

Reddingsboei voor Lawson

Mocht Lawson echt vertrekken bij de Red Bull-familie, dan kan hij de rijdersmarkt alsnog wakker schudden. Volgens het Japanse AS-Web houdt het team van Haas de situatie van Lawson goed in de gaten, en staat hij op de kandidatenlijst als hij daadwerkelijk vertrekt bij Red Bull. Bij Haas lijkt Esteban Ocon na dit seizoen te vertrekken, en het team neemt het zoeken van een opvolger zeer serieus. Lawson zou hier als een droomkandidaat gelden, maar Haas heeft nog meer ijzers in het vuur.

Wie maken er verder kans?

Zo worden de namen van Yuki Tsunoda en Jack Doohan ook genoemd, terwijl Haas afgelopen week op Portimão een zeer opvallende test organiseerde. Op het Portugese circuit hield Haas een TPC-test waar Ferrari-talent Rafael Camara, McLaren-reserve Leonardo Fornaroli en de aan Toyota verbonden Ryo Hirakawa in actie kwamen. Volgens AS-Web kwam Camara het dichtst bij een tijd die vaste coureur Oliver Bearman daarvoor had neergezet.

Stand van zaken

Lawson focust zich voorlopig volledig op zijn huidige werkgever, al is het nog niet duidelijk of hij in Monza voor Red Bull of Racing Bulls rijdt. De Nieuw-Zeelander staat op dit moment op de negende plaats in het wereldkampioenschap met 49 WK-punten achter zijn naam.