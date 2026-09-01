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'Haas kijkt naar Lawson bij mogelijke Red Bull-exit'

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'Haas kijkt naar Lawson bij mogelijke Red Bull-exit'

Het team van Haas zou de situatie van Liam Lawson goed in de gaten houden. Lawson is bezig met een sterk seizoen, maar toch zou er twijfel bestaan over zijn toekomst bij Racing Bulls. Mocht hij daadwerkelijk vertrekken, dan zou het team van Haas een optie kunnen zijn. Daar liggen echter wel meerdere kapers op de kust.

Lawson is dit jaar bezig met een goed seizoen bij Racing Bulls, en maakte anderhalve week geleden veel indruk tijdens zijn invalbeurt bij Red Bull in Zandvoort. Hij kon Max Verstappen redelijk bijhouden, en redde de eer voor Red Bull door punten te scoren na Verstappens crash. Alhoewel hij dit jaar laat zien stabiel te kunnen presteren, lijkt zijn toekomst niet zeker te zijn. Toptalent Nikola Tsolov staat te trappelen om in te stappen, en bij Red Bull lijken ze het te zien zitten in de Bulgaar.

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Reddingsboei voor Lawson

Mocht Lawson echt vertrekken bij de Red Bull-familie, dan kan hij de rijdersmarkt alsnog wakker schudden. Volgens het Japanse AS-Web houdt het team van Haas de situatie van Lawson goed in de gaten, en staat hij op de kandidatenlijst als hij daadwerkelijk vertrekt bij Red Bull. Bij Haas lijkt Esteban Ocon na dit seizoen te vertrekken, en het team neemt het zoeken van een opvolger zeer serieus. Lawson zou hier als een droomkandidaat gelden, maar Haas heeft nog meer ijzers in het vuur.

Wie maken er verder kans?

Zo worden de namen van Yuki Tsunoda en Jack Doohan ook genoemd, terwijl Haas afgelopen week op Portimão een zeer opvallende test organiseerde. Op het Portugese circuit hield Haas een TPC-test waar Ferrari-talent Rafael Camara, McLaren-reserve Leonardo Fornaroli en de aan Toyota verbonden Ryo Hirakawa in actie kwamen. Volgens AS-Web kwam Camara het dichtst bij een tijd die vaste coureur Oliver Bearman daarvoor had neergezet.

Stand van zaken

Lawson focust zich voorlopig volledig op zijn huidige werkgever, al is het nog niet duidelijk of hij in Monza voor Red Bull of Racing Bulls rijdt. De Nieuw-Zeelander staat op dit moment op de negende plaats in het wereldkampioenschap met 49 WK-punten achter zijn naam.

Damon Hill

Posts: 19.953

Lawson verrast me echt in positieve zin en heeft laten zien dat hij een langer verblijf in de F1 verdient. Eigenlijk zou een plekje bij Haas perfect zijn, juist zodat Tsuvolov ook meteen de kans kan krijgen.

Ik zie veel liever Lawson bij Haas dan Tsunoda of Doohan. Camara zou natuurlijk ook kun... [Lees verder]

  • 1
  • 1 sep 2026 - 10:45
F1 Nieuws Liam Lawson Racing Bulls Red Bull Racing Haas

Reacties (4)

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  • Patrace

    Posts: 6.903

    Verstandig van Haas.
    Lawson heeft zich gewoon tot een prima F1 coureur ontwikkeld en verdient een zitje. Helaas voor hem ligt Verstappen al lang vast bij Red Bull en doet ook Hadjar het goed. Dus is er momenteel geen kans dat hij kan doorschuiven naar Red Bull. Daarnaast rammelt Tsolov aan de deur bij Racing Bulls en om plaats voor hem te maken, zal er daar dus iemand moeten vertrekken.
    Aangezien RB een opleidingsteam is en Lindblad pas in zijn eerste seizoen zit, zal Lawson het kind van de rekening worden. Dat is geen schande, maar gewoon een beetje pech voor hem dat Red Bull nu gewoon voldoende coureurs heeft. Dat was een paar jaar terug wel anders.

    Maar met de prestaties die Lawson laat zien en de ervaring die hij inmiddels heeft opgedaan, is hij een meerwaarde voor diverse teams in het midden- en achterveld. Dus voor teams als Haas, Alpine, Williams zou hij een uitstekende coureur zijn.

    • + 0
    • 1 sep 2026 - 10:38
    • Damon Hill

      Posts: 19.953

      Lawson verrast me echt in positieve zin en heeft laten zien dat hij een langer verblijf in de F1 verdient. Eigenlijk zou een plekje bij Haas perfect zijn, juist zodat Tsuvolov ook meteen de kans kan krijgen.

      Ik zie veel liever Lawson bij Haas dan Tsunoda of Doohan. Camara zou natuurlijk ook kunnen, maar van hem ben ik nog niet 100% overtuigd dat het 't nieuwe gouden ei is.

      • + 1
      • 1 sep 2026 - 10:45
    • Patrace

      Posts: 6.903

      Is Tsuvolov de baby van Tsunoda en Tsolov? ;-)

      • + 1
      • 1 sep 2026 - 11:37
    • Skimi

      Posts: 1.133

      Lawson vind ik ook echt een Haas coureur. Hoewel ze het mss niet zo hebben bedoeld zijn coureurs als Magnussen Grosjean en Ocon toch wel straatvechters, laat Lawson dat nou ook zijn.

      • + 0
      • 1 sep 2026 - 12:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Land Nieuw-Zeeland
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, Nieuw-Zeeland
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Racing Bulls
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