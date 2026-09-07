Max Verstappen heeft na de Grand Prix van Italië opnieuw uitleg gegeven over de problemen met zijn Red Bull. De Nederlander kampte op Monza nog altijd met een achteras die niet naar behoren functioneerde. Volgens Verstappen had dat opnieuw een duidelijke invloed op de prestaties van zijn RB22.

Ook tijdens de race bleef het probleem aanwezig. Verstappen merkte vooral dat hij moeite had met de hobbels, de kerbstones en de langzame bochten. De achteras van zijn Red Bull reageerde daar niet zoals gewenst, waardoor hij niet het maximale uit de auto kon halen.

Verstappen blijft problemen houden met achteras

"Het probleem is er nog steeds. Er is eigenlijk niets veranderd. Het is gewoon niet goed", vertelt Verstappen na afloop van de race. De Red Bull-coureur legt uit dat hij vooral op de hobbels en over de kerbstones veel last ondervond. "Vooral in de langzame bochten heb je er last van. De achteras is simpelweg niet soepel genoeg en reageert niet zoals je wilt."

Daarmee bleef een probleem dat Verstappen zaterdag al benoemde ook tijdens de Grand Prix aanwezig. Red Bull slaagde er niet in om de situatie voor de race volledig te verbeteren. "Het was vandaag opnieuw niet ideaal en het heeft ons zeker performance gekost", stelt Verstappen. De Nederlander moest daardoor opnieuw proberen het maximale uit zijn auto te halen.

'Het is wat het is' voor Red Bull-coureur

Verstappen weet dat de problemen met de achteras hem snelheid kosten, maar kon daar tijdens de race weinig meer aan veranderen. Zeker op een circuit als Monza, waar de kerbstones en langzame chicanes een belangrijke rol spelen, is een goed reagerende achteras van groot belang. Toch moest de viervoudig wereldkampioen het probleem accepteren.

"Het is gewoon niet ideaal en het kost ons performance, maar het is wat het is", aldus Verstappen. De Red Bull-coureur zal hopen dat het team het probleem richting de volgende races beter onder controle krijgt. De achteras blijft voorlopig een duidelijk aandachtspunt voor Red Bull.