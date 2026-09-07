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Verstappen blijft kampen met Red Bull-probleem: "Het is wat het is"

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Verstappen blijft kampen met Red Bull-probleem: "Het is wat het is"

Max Verstappen heeft na de Grand Prix van Italië opnieuw uitleg gegeven over de problemen met zijn Red Bull. De Nederlander kampte op Monza nog altijd met een achteras die niet naar behoren functioneerde. Volgens Verstappen had dat opnieuw een duidelijke invloed op de prestaties van zijn RB22.

Ook tijdens de race bleef het probleem aanwezig. Verstappen merkte vooral dat hij moeite had met de hobbels, de kerbstones en de langzame bochten. De achteras van zijn Red Bull reageerde daar niet zoals gewenst, waardoor hij niet het maximale uit de auto kon halen.

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Verstappen blijft problemen houden met achteras

"Het probleem is er nog steeds. Er is eigenlijk niets veranderd. Het is gewoon niet goed", vertelt Verstappen na afloop van de race. De Red Bull-coureur legt uit dat hij vooral op de hobbels en over de kerbstones veel last ondervond. "Vooral in de langzame bochten heb je er last van. De achteras is simpelweg niet soepel genoeg en reageert niet zoals je wilt."

Daarmee bleef een probleem dat Verstappen zaterdag al benoemde ook tijdens de Grand Prix aanwezig. Red Bull slaagde er niet in om de situatie voor de race volledig te verbeteren. "Het was vandaag opnieuw niet ideaal en het heeft ons zeker performance gekost", stelt Verstappen. De Nederlander moest daardoor opnieuw proberen het maximale uit zijn auto te halen.

'Het is wat het is' voor Red Bull-coureur

Verstappen weet dat de problemen met de achteras hem snelheid kosten, maar kon daar tijdens de race weinig meer aan veranderen. Zeker op een circuit als Monza, waar de kerbstones en langzame chicanes een belangrijke rol spelen, is een goed reagerende achteras van groot belang. Toch moest de viervoudig wereldkampioen het probleem accepteren.

"Het is gewoon niet ideaal en het kost ons performance, maar het is wat het is", aldus Verstappen. De Red Bull-coureur zal hopen dat het team het probleem richting de volgende races beter onder controle krijgt. De achteras blijft voorlopig een duidelijk aandachtspunt voor Red Bull.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (4)

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  • shakedown

    Posts: 1.988

    Is het de aandrijf as? wat valt daar mee te doen? (geen idee namelijk) of bedoelen ze de gehele achterkant? we weten dat de auto's dit jaar bijzonder stijf zijn afgeveerd. Ik kan me voorstellen dat dat een issue geeft als je over kerbs wil knallen.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 12:51
    • Snork

      Posts: 23.036

      In de F1 betekent een stijve achteras altijd een stijve achterwielophanging van de auto, niet specifiek de aandrijfas. Want de aandrijfas zelf wil je juist torsiestijf hebben voor overbrenging van vermogen via de versnellingsbak op de achterwielen.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 13:41
  • Flexwing

    Posts: 553

    Als ze dit oplossen zit er nog wat meer in de Redbull.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 13:15
    • Remco_F1

      Posts: 3.341

      Dit jaar niet meer, die zijn al bezig met de auto van volgend jaar.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 15:24

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Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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