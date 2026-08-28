De Formule 1-grid van 2027 begint steeds meer compleet te raken. Na het nieuws omtrent Max Verstappen, Franco Colapinto, Carlos Sainz en Alexander Albon in de afgelopen weken, zijn er meer stoeltjes bezet geraakt voor komend jaar. Nog slechts zes stoeltjes zijn beschikbaar voor volgend seizoen, welke zijn het?

De grid van 2027 is een van de meest voorkomende gespreksonderwerpen van dit seizoen. Vanwege het feit dat maar liefst 17 van de 22 coureurs beschikten over een aflopend contract, werd er volop gespeculeerd over de rijdersduo's van alle teams. Inmiddels is er steeds meer duidelijkheid gekomen over van de teams voor komend jaar.

Verstappen had de sleutel van de markt

Het is geen geheim dat de gehele grid afwachtte wat Verstappen zou gaan beslissen omtrent zijn toekomst. Nadat de Nederlander zijn onvrede uitte over de nieuwe F1-auto's en de matige RB22, werd hij meer dan ooit in verband gebracht met een vertrek bij Red Bul Racing. Met name McLaren en Mercedes waren op het vinkentouw voor Verstappen, terwijl hij eveneens werd gelinkt aan een definitief afscheid van de koningsklasse van de autosport.

Echter heeft de viervoudig wereldkampioen besloten om te blijven bij Red Bull. Het contract van de Nederlander, wat doorliep tot en met 2028, is opengebroken en verlengd tot 2030 en zo blijft hij voorlopig bij het team waar hij al zijn successen heeft beleefd.

Red Bull moet nog knopen doorhakken

In tegenstelling tot Verstappen, heeft Red Bull nog geen duidelijkheid over de resterende stoeltjes voor 2027. Naast het feit dat Isack Hadjar bij het topteam nog niet is bevestigd voor volgend jaar, weten ook Liam Lawson en Arvid Lindblad nog niet waar zij aan toe zijn. Het tweetal komt momenteel uit voor de Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull.

De Bulgaar Nikola Tsolov, momenteel uitkomend in de Formule 2, wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een Red Bull-stoeltje. Het meest realistische scenario is dat hij bij de Racing Bulls gestald gaat worden, waardoor Lawson of Lindblad moet vrezen voor zijn toekomst.

Wat gaan Alonso bij Aston Martin in 2027 doen?

Tot slot zijn Aston Martin en Haas de resterende teams waar beide stoeltjes nog niet zijn bevestigd. Naast het feit dat van Verstappen werd gezegd dat hij de rijderssleutel in handen had, is Fernando Alonso een andere toprijder die voor een domino-effect kan zorgen. De Spanjaard beschikt over een aflopend contract bij het team uit Silverstone en heeft nog altijd niet verlengd, mede vanwege de matige auto die zij gebouwd hebben.

De verwachting is wel dat Lance Stroll zijn contract verlengd zal zien worden bij Aston Martin. De Canadees is de zoon van mede-eigenaar Lawrence Stroll, dus worden daar geen problemen verwacht.

Bearman en Ocon hopen op duidelijkheid van Haas

Ook Haas is nog altijd niet met duidelijkheid gekomen. Oliver Bearman droomde enorm van het stoeltje van Lewis Hamilton bij Ferrari, maar zal nog even geduld moeten hebben. Teambaas Frédéric Vasseur is meer dan tevreden over de zevenvoudig wereldkampioen en bevestigde dat hij ook in 2027 voor de Scuderia zal blijven rijden.

Wie enorm moet vrezen voor zijn toekomst in de Formule 1, is Esteban Ocon. Al maandenlang wordt de Fransman in verband gebracht met een vertrek bij Haas en veel tijd om een ander stoeltje te vinden is er niet meer. Mogelijk verliest hij zijn stoeltje aan Yuki Tsunoda, Rafael Câmara of Leonardo Fornaroli.

Check hieronder de zeven resterende stoeltjes die nog niet bevestigd zijn: