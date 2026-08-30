Yuki Tsunoda blijft hopen op een terugkeer naar een vast zitje in de Formule 1. De Japanse coureur maakte tijdens de Grand Prix van Nederland onverwacht zijn rentree, maar heeft zijn vizier inmiddels alweer gericht op 2027. Tsunoda wil koste wat kost voorkomen dat hij nog een jaar als reservecoureur langs de zijlijn staat.

Tsunoda werd voor het seizoen 2026 teruggezet naar de reservebank bij Red Bull Racing. Door de polsblessure van Isack Hadjar kreeg hij in Zandvoort plots een nieuwe kans. Liam Lawson nam plaats bij Red Bull Racing, waardoor Tsunoda terugkeerde bij Racing Bulls. Hij eindigde uiteindelijk als elfde, vlak voor rookie Arvid Lindblad.

Tsunoda heeft duidelijke boodschap

Na zijn sterke invalbeurt liet Tsunoda al weten dat teams die hun line-up voor 2027 nog niet hebben vastgelegd, hem maar moesten bellen. "Het ligt aan mijn manager en aan de teams die nog geen beslissing hebben genomen. Als ze mij willen hebben, moeten ze vooral contact opnemen", liet de Japanner weten.

Zijn terugkeer kwam kort nadat er berichten verschenen dat Tsunoda in gesprek zou zijn met Meyer Shank Racing over een overstap naar IndyCar. Toch is de Formule 1 voor hem nog altijd de eerste optie. "Mijn manager regelt dat soort zaken. Mijn taak is om zo snel mogelijk te rijden en mezelf op de baan te bewijzen", benadrukt Tsunoda.

"Mijn hoofd zit nog altijd volledig bij de Formule 1. Mijn belangrijkste doel is om daar te rijden en succesvol te zijn. Dat verandert niet. Ik wil alleen ook niet twee jaar in de garage zitten als reservecoureur. Ik wil racen", vervolgt hij.

'Tot volgend jaar blijft mijn focus F1'

Tsunoda beseft dat een terugkeer naar de Formule 1 niet vanzelfsprekend is. Alpine bevestigde inmiddels dat Franco Colapinto ook in 2027 bij het team blijft, waardoor er nog vijf teams zijn die hun line-up officieel moeten bevestigen: Red Bull Racing, Racing Bulls, Aston Martin, Haas en Cadillac.

Bij Red Bull Racing en Racing Bulls wordt weinig verandering verwacht. Hadjar lijkt naast Max Verstappen te blijven rijden, terwijl Lawson naar verwachting samen met Lindblad bij Racing Bulls blijft. Ook bij Haas en Aston Martin zijn de mogelijkheden voor Tsunoda beperkt.

Toch geeft de Japanner zijn droom nog niet op. "Als ik geen zitje voor volgend jaar kan vinden, zal ik naar een andere raceklasse moeten kijken. Maar tot het moment dat ik volgend jaar daadwerkelijk de baan op ga, blijft mijn mindset volledig gericht op de Formule 1", besluit Tsunoda.