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Tsunoda mikt op Formule 1-terugkeer: "Ik wil weer racen"

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Tsunoda mikt op Formule 1-terugkeer: "Ik wil weer racen"

Yuki Tsunoda blijft hopen op een terugkeer naar een vast zitje in de Formule 1. De Japanse coureur maakte tijdens de Grand Prix van Nederland onverwacht zijn rentree, maar heeft zijn vizier inmiddels alweer gericht op 2027. Tsunoda wil koste wat kost voorkomen dat hij nog een jaar als reservecoureur langs de zijlijn staat.

Tsunoda werd voor het seizoen 2026 teruggezet naar de reservebank bij Red Bull Racing. Door de polsblessure van Isack Hadjar kreeg hij in Zandvoort plots een nieuwe kans. Liam Lawson nam plaats bij Red Bull Racing, waardoor Tsunoda terugkeerde bij Racing Bulls. Hij eindigde uiteindelijk als elfde, vlak voor rookie Arvid Lindblad.

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Tsunoda heeft duidelijke boodschap 

Na zijn sterke invalbeurt liet Tsunoda al weten dat teams die hun line-up voor 2027 nog niet hebben vastgelegd, hem maar moesten bellen. "Het ligt aan mijn manager en aan de teams die nog geen beslissing hebben genomen. Als ze mij willen hebben, moeten ze vooral contact opnemen", liet de Japanner weten.

Zijn terugkeer kwam kort nadat er berichten verschenen dat Tsunoda in gesprek zou zijn met Meyer Shank Racing over een overstap naar IndyCar. Toch is de Formule 1 voor hem nog altijd de eerste optie. "Mijn manager regelt dat soort zaken. Mijn taak is om zo snel mogelijk te rijden en mezelf op de baan te bewijzen", benadrukt Tsunoda.

"Mijn hoofd zit nog altijd volledig bij de Formule 1. Mijn belangrijkste doel is om daar te rijden en succesvol te zijn. Dat verandert niet. Ik wil alleen ook niet twee jaar in de garage zitten als reservecoureur. Ik wil racen", vervolgt hij.

'Tot volgend jaar blijft mijn focus F1'

Tsunoda beseft dat een terugkeer naar de Formule 1 niet vanzelfsprekend is. Alpine bevestigde inmiddels dat Franco Colapinto ook in 2027 bij het team blijft, waardoor er nog vijf teams zijn die hun line-up officieel moeten bevestigen: Red Bull Racing, Racing Bulls, Aston Martin, Haas en Cadillac.

Bij Red Bull Racing en Racing Bulls wordt weinig verandering verwacht. Hadjar lijkt naast Max Verstappen te blijven rijden, terwijl Lawson naar verwachting samen met Lindblad bij Racing Bulls blijft. Ook bij Haas en Aston Martin zijn de mogelijkheden voor Tsunoda beperkt.

Toch geeft de Japanner zijn droom nog niet op. "Als ik geen zitje voor volgend jaar kan vinden, zal ik naar een andere raceklasse moeten kijken. Maar tot het moment dat ik volgend jaar daadwerkelijk de baan op ga, blijft mijn mindset volledig gericht op de Formule 1", besluit Tsunoda.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.038

Yuki wil weer gaan racen in de F1.
Yuki weet nog niet dat je niet alles kan doen/hebben wat je wilt.
Ik wil bijvoorbeeld dagelijks m'n meisje pompen....maar dat gebeurt gewoon niet!
Nog niet eens drie keer per week!

  • 2
  • 30 aug 2026 - 16:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Yuki Tsunoda Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.038

    Yuki wil weer gaan racen in de F1.
    Yuki weet nog niet dat je niet alles kan doen/hebben wat je wilt.
    Ik wil bijvoorbeeld dagelijks m'n meisje pompen....maar dat gebeurt gewoon niet!
    Nog niet eens drie keer per week!

    • + 2
    • 30 aug 2026 - 16:37
    • Rocks

      Posts: 1.140

      Dan moet je zorgen dat je er een paar extra hebt 😎

      • + 1
      • 30 aug 2026 - 18:09
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.038

      Zou ik wel willen....maar m'n vriendin niet....die wil mij met niemand delen....de trut!

      • + 2
      • 30 aug 2026 - 18:37
  • Skoda F1

    Posts: 820

    Hahaha mooi man die yuk!! Ik hou wel van sarcasme.. racen in de F1

    • + 0
    • 30 aug 2026 - 20:48
  • Snorremans

    Posts: 376

    Tegen beter weter in Yuki.

    De kwaliteit op het circuit is groot. Ze kunnen onderling misschien nog wat coureurs wisselen maar verwacht niet dat er een team op Tsunoda zit te wachten.

    • + 0
    • 30 aug 2026 - 22:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (26)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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