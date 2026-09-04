Op het circuit van Monza werd de snelste tijd in de tweede vrije training genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Charles Leclerc, terwijl de top drie dit keer compleet werd gemaakt door Andrea Kimi Antonelli.

Na een eerste vrije training vol rookies, was het nu de beurt aan alle vaste coureurs. Na het doven van de lichten, was het direct druk op de baan in Italië. Onder aanvoering van Gabriel Bortoleto in zijn Audi stroomden de coureurs het warme asfalt op. Ook Max Verstappen zat weer achter het stuur, nadat hij zijn Red Bull-bolide in de eerste vrije training had afgestaan aan rookie Ayumu Iwasa.

'Ik heb geen downforce'

Verstappen werd vlak achter zijn teamgenoot Liam Lawson, die weer invalt voor de geblesseerde Isack Hadjar, de baan opgestuurd. Verstappen was allesbehalve tevreden, en stelde dat hij geen downforce had. Red Bull vroeg of hij naar binnen wilde komen, waar ze zijn voorvleugel wisselden. De viervoudig wereldkampioen klonk niet tevreden, en stelde dat hij in de low speed amper grip had.

Verstappen was niet de enige coureur die het zwaar had. Zo werd Lando Norris bijna van de baan gebeukt door Lance Stroll, die niet doorhad dat de McLaren achter hem reed bij het ingaan van bocht 1. Norris moest hierdoor door de uitloopzone rijden, en was zeker niet de enige die dit moest doen. Zo had Alexander Albon al één van de piepschuimblokken aangetikt en maakte ook Charles Leclerc een foutje.

Wie waren er snel?

Na een klein halfuurtje begon het echte spektakel, en werden de zachte banden onder de auto's gemonteerd. Door de grote hoeveelheid rookies in de eerste training, had niemand een echt beeld van de onderlinge verhoudingen. De softruns zorgden er nu voor dat men beter wist waar ze stonden.

De Mercedessen en de Ferrari's begonnen snel, en de verschillen in de eerste run waren opvallend klein. George Russell maakte in zijn eerste rondje een klein foutje, maar wist zich daarna te herstellen met de snelste tijd op dat moment. Hij was net wat sneller dan Charles Leclerc, en thuisheld Andrea Kimi Antonelli. Lewis Hamilton kende op zijn beurt een ietwat tegenvallende run, en hij schoot rechtdoor aan het einde van zijn rondje.

Frustratie bij Verstappen

Voor Verstappen was het een frustrerende sessie. De viervoudig wereldkampioen worstelde met zijn Red Bull, en had na de runs op de zachte banden de negende tijd in handen. Hij was 0,818 seconden langzamer dan Russell, en moest ook tijd toegeven op Arvid Lindblad in een Racing Bull. Sterker nog, ook Oliver Bearman in zijn Haas was sneller.

Verstappen klonk allesbehalve tevreden, en er is dan ook werk aan de winkel voor Red Bull. Hij werkte tijdens deze training samen met Tom Hart, die ergens volgend jaar de rol van Gianpiero Lambiase als race-engineer zal overnemen. Hij moest het doen met een gefrustreerde Verstappen, die wel sneller was dan zijn teamgenoot Liam Lawson.

Opvallende probleempjes

Ook Charles Leclerc zal even hebben gevloekt, want in de laatste tien minuten van de sessie maakte hij een flinke fout. Hij spinde, maar de Tifosi kon opgelucht ademhalen. Leclerc kon zijn weg vervolgen, maar wist wel wat hij niet moest doen. Voor Gabriel Bortoleto kwam de sessie vroegtijdig ten einde, want hij ontdekte een motorprobleem en strompelde de pitlane in.