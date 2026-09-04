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Uitslag VT2 Italië: Russell slaat klein gat, klagende Verstappen slechts negende

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<b> Uitslag VT2 Italië: </b> Russell slaat klein gat, klagende Verstappen slechts negende

Op het circuit van Monza werd de snelste tijd in de tweede vrije training genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Charles Leclerc, terwijl de top drie dit keer compleet werd gemaakt door Andrea Kimi Antonelli.

Na een eerste vrije training vol rookies, was het nu de beurt aan alle vaste coureurs. Na het doven van de lichten, was het direct druk op de baan in Italië. Onder aanvoering van Gabriel Bortoleto in zijn Audi stroomden de coureurs het warme asfalt op. Ook Max Verstappen zat weer achter het stuur, nadat hij zijn Red Bull-bolide in de eerste vrije training had afgestaan aan rookie Ayumu Iwasa.

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'Ik heb geen downforce'

Verstappen werd vlak achter zijn teamgenoot Liam Lawson, die weer invalt voor de geblesseerde Isack Hadjar, de baan opgestuurd. Verstappen was allesbehalve tevreden, en stelde dat hij geen downforce had. Red Bull vroeg of hij naar binnen wilde komen, waar ze zijn voorvleugel wisselden. De viervoudig wereldkampioen klonk niet tevreden, en stelde dat hij in de low speed amper grip had.

Verstappen was niet de enige coureur die het zwaar had. Zo werd Lando Norris bijna van de baan gebeukt door Lance Stroll, die niet doorhad dat de McLaren achter hem reed bij het ingaan van bocht 1. Norris moest hierdoor door de uitloopzone rijden, en was zeker niet de enige die dit moest doen. Zo had Alexander Albon al één van de piepschuimblokken aangetikt en maakte ook Charles Leclerc een foutje.

Wie waren er snel?

Na een klein halfuurtje begon het echte spektakel, en werden de zachte banden onder de auto's gemonteerd. Door de grote hoeveelheid rookies in de eerste training, had niemand een echt beeld van de onderlinge verhoudingen. De softruns zorgden er nu voor dat men beter wist waar ze stonden.

De Mercedessen en de Ferrari's begonnen snel, en de verschillen in de eerste run waren opvallend klein. George Russell maakte in zijn eerste rondje een klein foutje, maar wist zich daarna te herstellen met de snelste tijd op dat moment. Hij was net wat sneller dan Charles Leclerc, en thuisheld Andrea Kimi Antonelli. Lewis Hamilton kende op zijn beurt een ietwat tegenvallende run, en hij schoot rechtdoor aan het einde van zijn rondje.

Frustratie bij Verstappen

Voor Verstappen was het een frustrerende sessie. De viervoudig wereldkampioen worstelde met zijn Red Bull, en had na de runs op de zachte banden de negende tijd in handen. Hij was 0,818 seconden langzamer dan Russell, en moest ook tijd toegeven op Arvid Lindblad in een Racing Bull. Sterker nog, ook Oliver Bearman in zijn Haas was sneller.

Verstappen klonk allesbehalve tevreden, en er is dan ook werk aan de winkel voor Red Bull. Hij werkte tijdens deze training samen met Tom Hart, die ergens volgend jaar de rol van Gianpiero Lambiase als race-engineer zal overnemen. Hij moest het doen met een gefrustreerde Verstappen, die wel sneller was dan zijn teamgenoot Liam Lawson.

Opvallende probleempjes

Ook Charles Leclerc zal even hebben gevloekt, want in de laatste tien minuten van de sessie maakte hij een flinke fout. Hij spinde, maar de Tifosi kon opgelucht ademhalen. Leclerc kon zijn weg vervolgen, maar wist wel wat hij niet moest doen. Voor Gabriel Bortoleto kwam de sessie vroegtijdig ten einde, want hij ontdekte een motorprobleem en strompelde de pitlane in.

F1Grand Prix Italië - Vrije training 2

IT Monza - 04 september 2026

Joon

Posts: 71

Toch bijzonder om 8 tienden tekort te komen op Monza met de "beste motor".

  • 14
  • 4 sep 2026 - 17:04
Foto's Grand Prix van Italië 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (14)

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  • Joon

    Posts: 71

    Toch bijzonder om 8 tienden tekort te komen op Monza met de "beste motor".

    • + 14
    • 4 sep 2026 - 17:04
    • Schumi86

      Posts: 660

      Gaat om electro gedeelte, FIA bakt er niks van.

      • + 4
      • 4 sep 2026 - 17:07
    • hupholland

      Posts: 10.201

      toch staat B-team VCARB maar 4 tiende achter de wereldkampioenen van vorig jaar die met een Mercedes motor rijden. Met die motor zit het echt wel goed.

      • + 8
      • 4 sep 2026 - 17:12
    • NicoS

      Posts: 21.178

      Morgen na de kwalificatie kun je pas een conclusie trekken, dan rijdt iedereen met maximaal vermogen, en minimale brandstof aan boord.
      Of RB dan nog steeds 4 tiende achter de kampioen van vorig seizoen staat, daar durf ik mij niet aan te wagen.

      • + 2
      • 4 sep 2026 - 17:31
    • Rick Nitros

      Posts: 526

      Zoals gezegd al, na kwalificatie weten we meer. Maar als auto totaal pakket komen ze heel veel tekort. Behalve als Max op podium staat dan komen de haters even melden dat de auto de beste van het veld is.

      • + 4
      • 4 sep 2026 - 17:40
    • hupholland

      Posts: 10.201

      @nicos: ook dan is het nog nattevingerwerk. Een coureur kan ook zo maar een paar tiende verschil maken, doorgaans zitten de betere coureurs bij de topteams. De Racing Bull staan 5e in het WCC, 1 plekje achter het hoofdteam en de rest van de topteams. Die doen het met deze motor dus gewoon wel heel goed. Dus ik hou het er voorlopig ff op dat Horner en co dat destijds bijzonder goed hebben neergezet.

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 18:15
    • Erik FW34

      Posts: 3.935

      Ach ja Rick Nitros,

      andere kant op werkt het precies hetzelfde. Staat Max op het podium ligt het aan Max, staat hij niet op het podium ligt het aan de auto.

      F1 is nog steeds het grootse gedeelde car performance. En met de nieuwe batterijen is het races ook verdwenen. Het is wat het is

      • + 2
      • 4 sep 2026 - 18:51
  • schwantz34

    Posts: 42.775

    Hopelijk krijgt levensmoe blind peerd Stroll een schorsing voor de rest van dit weekend, want als je als een ouwe oma zonder in je spiegel te kijken vanuit de pitstraat op één van de hardste remzones van de hele kalender gaat invoegen dan hoor je gewoon niet op een circuit thuis. Het is dat Lando nog net op tijd zijn rem losliet om er door het gras omheen te vliegen, anders was de ramp niet te overzien geweest.

    • + 7
    • 4 sep 2026 - 17:11
  • Rimmer

    Posts: 13.466

    Geld maakt gelukkig. Vooral veel geld. Heel veel geld. Dat lest zelfs de dorst naar overwinningen en podiums. Althans, dat heb ik mij laten vertellen.

    • + 5
    • 4 sep 2026 - 17:30
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.077

      Zelfs Arvid Lindblad is veel sneller, maar ja, die verdient dan ook maar 'n schijntje van wat Max verdient.

      De munten drukken zwaar....heeeeeel zwaar.

      • + 4
      • 4 sep 2026 - 17:41
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.508

    Achja de redbull verdwijnt meer naar het middenveld dan naar voren. Duidelijk weer het 4e team hier op Monza. Misschien zelfs het 5e team.

    • + 1
    • 4 sep 2026 - 18:27
    • Erik FW34

      Posts: 3.935

      Ze zouden eigenlijk een coureur moeten hebben die het team beetje naar voren kan helpen 😜

      • + 3
      • 4 sep 2026 - 18:54
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.508

      Verstappen verdient een betere auto dan een auto gebouwd en ontwikkeld door Wache

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 18:56
  • Pietje Bell

    Posts: 36.568

    Bij gebrek aan een Lewis artikel maar even hier.
    Lewis vertelt iets wonderbaarlijks over zijn nieuwe Ferrari F40.

    na 1,5 uur in 't filter maar weer een keer haakjes.

    https://imgur(.)com/t1LMaRi

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 19:19

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Team
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1
Mercedes
425
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Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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