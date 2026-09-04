Michael Schumacher krijgt dit weekend tijdens de Grand Prix van Italië volop aandacht. Ferrari staat op Monza uitgebreid stil bij het dertigjarige jubileum van zijn eerste overwinning op het circuit namens de Scuderia. Ook Max Verstappen blikt terug op de Duitse Formule 1-legende, die hij in zijn jeugd van dichtbij meemaakte.

Op 8 september 1996 boekte Schumacher in de Ferrari F310 zijn eerste zege op Monza. Het zou niet zijn laatste overwinning in Italië worden, want ook in 1998, 2000, 2003 en 2006 stond de Duitser op de hoogste trede van het podium. Ferrari heeft daarom een speciale kleurstelling voor de SF-26 van Charles Leclerc en Lewis Hamilton gepresenteerd. Daarnaast staan er speciale demoruns met de F2002 gepland.

Verstappen onder de indruk van Schumacher

Ook Verstappen kreeg tijdens zijn persmoment in Italië de vraag naar Schumacher. De Nederlander kent de zevenvoudig wereldkampioen bovendien persoonlijk uit zijn jeugd. Zijn vader Jos Verstappen was in 1994 teamgenoot van Schumacher bij Benetton en de families trokken later geregeld samen op vakantie. "Ik kan er natuurlijk veel over vertellen, maar sommige dingen zijn privé en daar wil je in het openbaar niet te veel over zeggen. Voor mij was Michael destijds hét voorbeeld van hoe een coureur zich hoort voor te bereiden. Zijn talent was vanzelfsprekend, maar ook zijn fitheid en de manier waarop hij altijd klaarstond om te presteren, maakten indruk", aldus Verstappen.

De Red Bull-coureur bewonderde vooral de discipline van Schumacher. "Hij was ongelooflijk gedisciplineerd in zijn voorbereiding en wist precies hoe hij met een team moest samenwerken. Hij slaagde erin om een team om zich heen te bouwen waarmee hij kampioenschappen kon winnen. Daarom was hij voor zoveel coureurs en teams een enorme inspiratiebron, en zeker voor Ferrari."

Ferrari eert Duitse Formule 1-legende

Schumacher groeide bij Ferrari uit tot een van de grootste namen uit de geschiedenis van het team. Tussen 1996 en 2006 won hij liefst vijf keer de Grand Prix van Italië. Zijn eerste zege op Monza kwam bovendien in zijn eerste seizoen voor de Italiaanse renstal, waardoor het jubileum voor Ferrari extra bijzonder is.

Verstappen vindt het dan ook mooi dat Schumacher dit weekend uitgebreid wordt geëerd. "Dat ze hem hier op deze manier in het zonnetje zetten, is mooi om te zien. Het is bijzonder om daar deel van uit te maken en zijn voorbeeld te kunnen volgen", besluit de Nederlander.