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Verstappen lovend over Schumacher: "Daarom was hij zo goed bij Ferrari"

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Verstappen lovend over Schumacher: "Daarom was hij zo goed bij Ferrari"

Michael Schumacher krijgt dit weekend tijdens de Grand Prix van Italië volop aandacht. Ferrari staat op Monza uitgebreid stil bij het dertigjarige jubileum van zijn eerste overwinning op het circuit namens de Scuderia. Ook Max Verstappen blikt terug op de Duitse Formule 1-legende, die hij in zijn jeugd van dichtbij meemaakte.

Op 8 september 1996 boekte Schumacher in de Ferrari F310 zijn eerste zege op Monza. Het zou niet zijn laatste overwinning in Italië worden, want ook in 1998, 2000, 2003 en 2006 stond de Duitser op de hoogste trede van het podium. Ferrari heeft daarom een speciale kleurstelling voor de SF-26 van Charles Leclerc en Lewis Hamilton gepresenteerd. Daarnaast staan er speciale demoruns met de F2002 gepland.

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Verstappen onder de indruk van Schumacher

Ook Verstappen kreeg tijdens zijn persmoment in Italië de vraag naar Schumacher. De Nederlander kent de zevenvoudig wereldkampioen bovendien persoonlijk uit zijn jeugd. Zijn vader Jos Verstappen was in 1994 teamgenoot van Schumacher bij Benetton en de families trokken later geregeld samen op vakantie. "Ik kan er natuurlijk veel over vertellen, maar sommige dingen zijn privé en daar wil je in het openbaar niet te veel over zeggen. Voor mij was Michael destijds hét voorbeeld van hoe een coureur zich hoort voor te bereiden. Zijn talent was vanzelfsprekend, maar ook zijn fitheid en de manier waarop hij altijd klaarstond om te presteren, maakten indruk", aldus Verstappen.

De Red Bull-coureur bewonderde vooral de discipline van Schumacher. "Hij was ongelooflijk gedisciplineerd in zijn voorbereiding en wist precies hoe hij met een team moest samenwerken. Hij slaagde erin om een team om zich heen te bouwen waarmee hij kampioenschappen kon winnen. Daarom was hij voor zoveel coureurs en teams een enorme inspiratiebron, en zeker voor Ferrari."

Ferrari eert Duitse Formule 1-legende

Schumacher groeide bij Ferrari uit tot een van de grootste namen uit de geschiedenis van het team. Tussen 1996 en 2006 won hij liefst vijf keer de Grand Prix van Italië. Zijn eerste zege op Monza kwam bovendien in zijn eerste seizoen voor de Italiaanse renstal, waardoor het jubileum voor Ferrari extra bijzonder is.

Verstappen vindt het dan ook mooi dat Schumacher dit weekend uitgebreid wordt geëerd. "Dat ze hem hier op deze manier in het zonnetje zetten, is mooi om te zien. Het is bijzonder om daar deel van uit te maken en zijn voorbeeld te kunnen volgen", besluit de Nederlander.

Flexwing

Posts: 550

Zo kansloos deze reactie.

  • 14
  • 4 sep 2026 - 16:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Michael Schumacher Ferrari Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (11)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.077

    Volgend jaar wilden ze op Zandvoort vader Jos huldigen en eren ....maar ja, Zandvoort staat niet meer op de agenda......'n gemiste kans dus.

    • + 3
    • 4 sep 2026 - 16:38
    • Flexwing

      Posts: 550

      Zo kansloos deze reactie.

      • + 14
      • 4 sep 2026 - 16:57
    • brabham-bt50

      Posts: 11.782

      Z’n weigering om destijds in die A1GP wagen van start te gaan was wel een huldiging waard vond ik.

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 17:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.077

      Ging dat niet over 'n salarisverhoging toendertijd?

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 17:45
    • koppie toe

      Posts: 5.561

      Volgens mij ging het om de uitbetaling ervan @Ouw

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 18:01
    • Aajd Flupke

      Posts: 281

      Heeft Jos jou soms met zijn vleesknuppel inwendig beroerd? Het zit je behoorlijk dwars hè

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 18:01
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.077

      Het had idd met knaken te maken ja.

      G**gle zal uitsluiting geven, dus ik ga ff checken koppie....ik kom hierop terug.

      • + 2
      • 4 sep 2026 - 18:19
    • F1 bekijker

      Posts: 520

      Toen stapte Bleekemolen in?

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 18:50
    • koppie toe

      Posts: 5.561

      Klopt F1bekijker

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 19:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.077

      Yep, Jos kreeg niet betaald.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 19:24
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.507

    Goat voor mij msc. De beste rijder ooit. Samen met Senna en Max.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 18:47

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
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Williams
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10
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Datum
Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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