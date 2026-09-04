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FIA bevestigt gridstraf en motorwissel Antonelli

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FIA bevestigt gridstraf en motorwissel Antonelli

De FIA-stewards hebben bekendgemaakt hoeveel plaatsen gridstraf Andrea Kimi Antonelli ontvangt voor de race van aankomende zondag. Dat de Mercedes-coureur dit weekend een straf zou krijgen was al even bekend, maar nu is duidelijk geworden dat hij als 22ste aan de wedstrijd zal beginnen.

Het team van Mercedes besloot voor dit weekend een straf te 'pakken'. Aangezien het op het circuit van Monza makkelijker is om in te halen, is dit een plek waar een gridstraf relatief weinig pijn kan doen. In het verleden kozen de topteams in Monza regelmatig voor om van motor te wisselen, en ook nu is dat het geval. Mercedes kondigde in Zandvoort al aan dat ze de motor van Antonelli gingen wisselen in Monza, en de FIA heeft dat nu bevestigd.

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Hoe zwaar is de straf?

Ze delen dat Mercedes het vijfde exemplaar van de ICE, het vierde exemplaar van de Energy Store en het vierde exemplaar van de PU-CE in de auto van Antonelli hebben geschroefd. Hiermee gaan ze de limiet van het aantal toegestane onderdelen op, en dat levert Antonelli een gridstraf van dertig (!) plaatsen op. Aangezien er slechts 22 coureurs op de grid staan, betekent dit dat hij hoe dan ook vanaf de laatste positie moet starten.

Voor Mercedes is het een ingecalculeerde straf, en het is dan ook geen verrassing. Het feit dat Antonelli zoveel plaatsen straf krijgt, is niet uniek maar komt voor veel mensen wel als een kleine verrassing. Hij zal aankomende zondag dan ook een flinke inhaalrace moeten rijden om in aanmerking te kunnen komen voor WK-punten.

Ook Albon ontvangt een gridstraf

Antonelli zal de laatste startrij zondag vrijwel zeker delen met Alexander Albon, die ook een gridstraf heeft ontvangen voor het wisselen van motoronderdelen. Het team van Williams heeft besloten om de ICE en de PU-CE te vervangen bij Albon, en daardoor is zijn straf veel minder zwaar dan bij Antonelli. Albon krijgt twintig plaatsen gridstraf, en aangezien dat minder is dan Antonelli, zal hij voor de Italiaan starten.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (4)

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  • gridiron

    Posts: 3.737

    Die hebben ze niet zien aankomen bij Mercedes.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 18:00
  • schwantz34

    Posts: 42.773

    Aan die foto te zien heeft Kimi al een dealtje gemaakt, en raast hij Zondag onder politiebegeleiding naar de kop van het veld!

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 18:13
  • Rogier hier

    Posts: 6.842

    Als Antonelli er dit weekend in slaagt om te winnen, dan schaart hij zich gelijk onder de grote der aarde, weet ik 100% zeker dat hij dit seizoen kampioen wordt en is hij de absolute held van Italië en moet Ferrari hem zo snel mogelijk zien weg te kopen bij Mercedes.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 18:50
    • koppie toe

      Posts: 5.561

      Om vervolgens met besluiteloosheid en verkeerde beslissingen te maken krijgen. ;)

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 19:11

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 392
  • Podiums 13
  • Grand Prix 36
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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