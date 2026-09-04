De FIA-stewards hebben bekendgemaakt hoeveel plaatsen gridstraf Andrea Kimi Antonelli ontvangt voor de race van aankomende zondag. Dat de Mercedes-coureur dit weekend een straf zou krijgen was al even bekend, maar nu is duidelijk geworden dat hij als 22ste aan de wedstrijd zal beginnen.

Het team van Mercedes besloot voor dit weekend een straf te 'pakken'. Aangezien het op het circuit van Monza makkelijker is om in te halen, is dit een plek waar een gridstraf relatief weinig pijn kan doen. In het verleden kozen de topteams in Monza regelmatig voor om van motor te wisselen, en ook nu is dat het geval. Mercedes kondigde in Zandvoort al aan dat ze de motor van Antonelli gingen wisselen in Monza, en de FIA heeft dat nu bevestigd.

Hoe zwaar is de straf?

Ze delen dat Mercedes het vijfde exemplaar van de ICE, het vierde exemplaar van de Energy Store en het vierde exemplaar van de PU-CE in de auto van Antonelli hebben geschroefd. Hiermee gaan ze de limiet van het aantal toegestane onderdelen op, en dat levert Antonelli een gridstraf van dertig (!) plaatsen op. Aangezien er slechts 22 coureurs op de grid staan, betekent dit dat hij hoe dan ook vanaf de laatste positie moet starten.

Voor Mercedes is het een ingecalculeerde straf, en het is dan ook geen verrassing. Het feit dat Antonelli zoveel plaatsen straf krijgt, is niet uniek maar komt voor veel mensen wel als een kleine verrassing. Hij zal aankomende zondag dan ook een flinke inhaalrace moeten rijden om in aanmerking te kunnen komen voor WK-punten.

Ook Albon ontvangt een gridstraf

Antonelli zal de laatste startrij zondag vrijwel zeker delen met Alexander Albon, die ook een gridstraf heeft ontvangen voor het wisselen van motoronderdelen. Het team van Williams heeft besloten om de ICE en de PU-CE te vervangen bij Albon, en daardoor is zijn straf veel minder zwaar dan bij Antonelli. Albon krijgt twintig plaatsen gridstraf, en aangezien dat minder is dan Antonelli, zal hij voor de Italiaan starten.