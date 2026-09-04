Max Verstappen is niet te spreken over de nieuwe ADUO-uitslag van de FIA. De autosportfederatie is weer tot de conclusie gekomen dat Red Bull de beste verbrandingsmotor heeft, en daar snappen ze bij het team niets van. Ook Verstappen is niet tevreden, en stelt dat hij in herhaling valt.

In de Formule 1 gelden sinds dit jaar nieuwe motorregels, en om ervoor te zorgen dat de onderlinge verschillen tussen de fabrikanten niet te groot worden, is het ADUO-systeem in het leven geroepen. Tot verbazing van velen werd Red Bull in de beginfase van het seizoen aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Het zorgde voor enorme verbazing, want op de baan is Red Bull niet het snelste. Enkele weken geleden werd de tweede ADUO-uitslag gepubliceerd, en Red Bull stond weer bovenaan.

'We zijn heel erg verrast'

Dit betekent ook dat Red Bull geen gebruik kan maken van tokens om de motor te verbeteren. Bij het team begrijpt niemand iets van de uitslag, en ook stercoureur Max Verstappen heeft de nodige twijfels. In Monza werd hij door de internationale media naar de nieuwe ADUO-uitslag gevraagd: "Ik kan eigenlijk gewoon hetzelfde zeggen als de vorige keer. We zijn als team heel erg verrast, omdat we niet dezelfde cijfers zien. We zijn hierover dan ook nog altijd in gesprek met de FIA. We zullen zien wat daar uiteindelijk uitkomt."

Gaat de FIA iets veranderen?

De kans dat de FIA nu een ander standpunt in gaat nemen, lijkt klein te zijn. Na de eerste ADUO-uitslag reageerde Red Bull op dezelfde manier, en gingen ze in gesprek met de FIA. De uitslag werd echter niet aangepast, en Red Bull zag hoe de concurrentie wél ADUO-tokens kon gebruiken. Voor grote concurrenten Mercedes en Ferrari is dit dan ook een groot voordeel, aangezien ze stappen kunnen zetten met hun krachtbron. Op de baan zijn de gevolgen dan ook merkbaar, en Red Bull heeft nog altijd een enorme achterstand.