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Verstappen zwaar teleurgesteld na FIA-besluit: "Wij zien dat niet!"

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Verstappen zwaar teleurgesteld na FIA-besluit: "Wij zien dat niet!"

Max Verstappen is niet te spreken over de nieuwe ADUO-uitslag van de FIA. De autosportfederatie is weer tot de conclusie gekomen dat Red Bull de beste verbrandingsmotor heeft, en daar snappen ze bij het team niets van. Ook Verstappen is niet tevreden, en stelt dat hij in herhaling valt.

In de Formule 1 gelden sinds dit jaar nieuwe motorregels, en om ervoor te zorgen dat de onderlinge verschillen tussen de fabrikanten niet te groot worden, is het ADUO-systeem in het leven geroepen. Tot verbazing van velen werd Red Bull in de beginfase van het seizoen aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Het zorgde voor enorme verbazing, want op de baan is Red Bull niet het snelste. Enkele weken geleden werd de tweede ADUO-uitslag gepubliceerd, en Red Bull stond weer bovenaan.

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'We zijn heel erg verrast'

Dit betekent ook dat Red Bull geen gebruik kan maken van tokens om de motor te verbeteren. Bij het team begrijpt niemand iets van de uitslag, en ook stercoureur Max Verstappen heeft de nodige twijfels. In Monza werd hij door de internationale media naar de nieuwe ADUO-uitslag gevraagd: "Ik kan eigenlijk gewoon hetzelfde zeggen als de vorige keer. We zijn als team heel erg verrast, omdat we niet dezelfde cijfers zien. We zijn hierover dan ook nog altijd in gesprek met de FIA. We zullen zien wat daar uiteindelijk uitkomt."

Gaat de FIA iets veranderen?

De kans dat de FIA nu een ander standpunt in gaat nemen, lijkt klein te zijn. Na de eerste ADUO-uitslag reageerde Red Bull op dezelfde manier, en gingen ze in gesprek met de FIA. De uitslag werd echter niet aangepast, en Red Bull zag hoe de concurrentie wél ADUO-tokens kon gebruiken. Voor grote concurrenten Mercedes en Ferrari is dit dan ook een groot voordeel, aangezien ze stappen kunnen zetten met hun krachtbron. Op de baan zijn de gevolgen dan ook merkbaar, en Red Bull heeft nog altijd een enorme achterstand.

Pietje Bell

Posts: 36.560

Het is wel te zien wie hier zijn volgende account heeft aangemaakt.

  • 11
  • 4 sep 2026 - 10:05
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (19)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.559

    Max, Bortoleto en Jack Martin speelden gisteravond padel.

    Foto: ibb.co/dsJ2YKVH

    Video: urlr.me/dAyqbP

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 09:34
  • Bongol

    Posts: 13

    Ach lekker belangrijk, minder janken en roeien met de riemen die je hebt ipv altijd janken om voordelen naar je toe te eisen en dan winnen met de beste auto.

    • + 6
    • 4 sep 2026 - 09:58
    • Pietje Bell

      Posts: 36.559

      Het is wel te zien wie hier zijn volgende account heeft aangemaakt.

      • + 11
      • 4 sep 2026 - 10:05
    • da_bartman

      Posts: 6.836

      Aan je nickname te zien heb je wel erge dikke vingers, de "M" zit niet eens direct naast de "B"

      • + 11
      • 4 sep 2026 - 10:23
    • Freek-Willem

      Posts: 6.841

      #b=m

      • + 4
      • 4 sep 2026 - 10:25
  • Pietje Bell

    Posts: 36.559

    In de paddock gaat het verhaal dat Mekies hoopt dat Hadjar in Baku weer van de partij
    kan zijn.

    Het schijnt dat bijna alle vrouwen en vriendinnen in Milaan aanwezig zijn om te shoppen.
    Max verblijft in zijn motorhome en Kelly verblijft met haar vriendinnen in een hotel.
    Zo te zien groeit die baby van Alex en Leclerc als kool. Hier met Rebecca (Sainz).

    ibb.co/9m0FGhrw

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 10:00
    • gridiron

      Posts: 3.735

      Een motorhome is nog zachtjes uitgedrukt als ik daar de foto's van zie

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 12:15
    • Pietje Bell

      Posts: 36.559

      Waar heb jij dan foto's van zijn motorhome gezien?!Die worden niet vrijgegeven ivm privacy. Ook die van Lewis is nergens te zien en begrijpelijk.

      "Strak en anoniem: Het is een grote, donkergrijze of zwarte vrachtwagentrailer zonder opzichtige Red Bull-logo's of zijn racenummer, juist om te zorgen dat fans en fotografen er niet massaal omheen gaan staan.

      Uitschuifbare wanden: Zodra de vrachtwagen geparkeerd staat op de drivers' compound, schuiven de zijkanten hydraulisch uit om binnen een ruime woonkamer en slaapkamer te creëren.

      Geblindeerde ramen: Alle ramen zijn zwaar geblindeerd zodat niemand naar binnen kan kijken.

      De coureurs houden de exacte buitenkant van hun privé-trailers heel bewust buiten beeld voor hun rust en veiligheid, waardoor je op tv alleen de gigantische Red Bull Energy Station te zien krijgt!"

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 12:31
  • da_bartman

    Posts: 6.836

    Toch denk ik dat Horner hier heel anders mee omgegaan was.

    • + 2
    • 4 sep 2026 - 10:28
    • f(1)orum

      Posts: 10.374

      Dat denk ik ook; ondanks het feit dat Horner heeeeeeel graag wilde aantonen dat zijn 'kindje' volwaardig kon meedoen in al het motorengeweld had hij m.i. voldoende politiek gogme om de huidige situatie 'in te dammen'.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 10:44
    • Joeppp

      Posts: 8.787

      Dat denk ik ook, het maakt op de fia ook wat wat wanneer indruk als Horner, Newey en Marko op je afkomen dan Mekkies en 2 stagiaires.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 10:48
    • Pietje Bell

      Posts: 36.559

      Verkijk je niet op Mekies. Als hij eenmaal zijn tanden ergens ingezet heeft laat hij niet meer los. Hij gaat hier net zolang meer door tot de onderste steen boven water is. Als Horner kwaad was verhief hij zijn stem. Mekies doet het op een andere manier.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 10:49
    • f(1)orum

      Posts: 10.374

      @Pietje, ik weet dat jij een fan bent van Laurent en eerlijk is eerlijk, hij doet het ook beter als ikzelf van tevoren had ingeschat. Echter, op (bedrijfs)politiek en mediavlak was Horner uiterst bekwaam en geslepen. Laurent is en blijft een techneut en leunt in zijn defensie vaak op technisch terrein en kunde; terwijl Horner andere (diplomatieke en politieke) wegen bewandelde en dat weegt soms zwaarder dan puur technische bewijsdata.

      • + 2
      • 4 sep 2026 - 10:57
    • Pietje Bell

      Posts: 36.559

      Mekies heeft 4 jaar bij de FIA gewerkt. Hij weet hoe ze daar te werk gaan,
      hoe daar de spelletjes gespeeld worden en daar kan hij goed gebruik van maken.
      Horner is idd sluw en geslepen, maar er leiden meer wegen naar Rome.
      Neemt niet weg dat Horner zijn werk totdat Mateschitz overleed uitstekend heeft gedaan. Jammer dat hij de macht wou grijpen.

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 11:06
  • gridiron

    Posts: 3.735

    Misschien zijn de cijfers die RedBull ziet verkeerd, ze hadden aan het begin van het seizoen ook niet gezien dat er geen vertrouwen in hun auto zit.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 12:11
    • schwantz34

      Posts: 42.762

      Ik denk dat je onderschat wat alle teams wel niet tot in de kleinste details van elkaar weten, die analyseren echt alles (met een hoeveelheid AI rekenmodellen waar een paard de hik van krijgt) helemaal kapot. En als ze daar mee klaar zijn, dan beginnen ze gewoon weer helemaal opnieuw, en opnieuw, en opnieuw....

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 12:23
  • AUDI_F1

    Posts: 4.038

    Als je in de 1e onderzoek als beste naar boven komt, dan kun je in het 2e onderzoek niet in een keer als 3e worden gezet. Dan lijd je gezichtsverlies.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 12:28

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-
Bahrein
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Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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