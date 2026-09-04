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FIA-stewards openen onderzoek naar Norris en Stroll

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FIA-stewards openen onderzoek naar Norris en Stroll

De stewards hebben een onderzoek geopend naar Lance Stroll en Lando Norris na een incidentje in de tweede vrije training op het circuit van Monza. In de eerste bocht leek Stroll niet goed op te letten, waarna hij bijna Norris van de baan reed. De Canadees mag nu tekst en uitleg gaan geven.

De tweede vrije training op het circuit van Monza verliep zonder al te veel grote problemen. Er waren geen rode vlaggen, en op een paar remfoutjes en spins na gebeurde er ook niet heel erg veel. Stroll maakte daar echter een einde aan, door niet goed in zijn spiegels te kijken. Hij kwam de pits uit, en maakte een foutje toen hij instuurde voor de eerste bocht.

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Wat was er aan de hand?

Bij het insturen van de bekende chicane leek hij niet goed op te letten, en moest de aanstormende Lando Norris vol in de remmen. De regerend wereldkampioen was bezig met een snelle ronde, en kon op het allerlaatste moment reageren toen hij Stroll naar zich toe zag sturen. Norris schoot rechtdoor, maar hield zijn McLaren onder controle en kon tussen de piepschuimblokken doorrijden en zijn weg vervolgen. Hij was niet bepaald blij met de actie van Stroll, en dat geldt ook voor de stewards.

Wat kan Stroll verwachten?

Hij moet zich melden voor het mogelijk blokkeren van Norris, en de Brit mag op zijn beurt komen uitleggen hoe hij het moment beleefde. Het lijkt er niet op dat Stroll een straf gaat ontvangen die invloed heeft op zijn startplek voor de Grand Prix van aankomende zondag. Een overtreding in de vrije trainingen leidt meestal tot een waarschuwing of een reprimande. Aangezien er hier geen contact was en beide coureurs hun weg konden vervolgen, lijkt het erop dat Stroll zich geen grote zorgen hoeft te maken.

Onderzoek naar Cadillac

De stewards onderzoeken ook de situatie met Cadillac in de eerste vrije training met rookie Colton Herta, die zijn auto naast de baan moest parkeren. De marshalls wilden tijdens het verwijderen van de auto de CDS-knop gebruiken, maar het systeem werkte niet.

schwantz34

Posts: 42.773

Een overtreding in de vrije trainingen leidt meestal tot een waarschuwing of een reprimande. Aangezien er hier geen contact was en beide coureurs hun weg konden vervolgen, lijkt het erop dat Stroll zich geen grote zorgen hoeft te maken.

Als de stewarts Stroll voor deze levensgevaarlijke, en rond... [Lees verder]

  • 4
  • 4 sep 2026 - 18:08
F1 Nieuws Lance Stroll Lando Norris McLaren Aston Martin GP Italië 2026

Reacties (2)

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  • schwantz34

    Posts: 42.773

    Een overtreding in de vrije trainingen leidt meestal tot een waarschuwing of een reprimande. Aangezien er hier geen contact was en beide coureurs hun weg konden vervolgen, lijkt het erop dat Stroll zich geen grote zorgen hoeft te maken.

    Als de stewarts Stroll voor deze levensgevaarlijke, en ronduit zwaar amateuristische actie een reprimande of waarschuwing geven, dan mogen ze wmb de rest van hun loopbaan ook wel thuisblijven.

    • + 4
    • 4 sep 2026 - 18:08

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Team Aston Martin
  • Punten 325
  • Podiums 3
  • Grand Prix 203
  • Land CA
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, CA
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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McLaren
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