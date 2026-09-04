De stewards hebben een onderzoek geopend naar Lance Stroll en Lando Norris na een incidentje in de tweede vrije training op het circuit van Monza. In de eerste bocht leek Stroll niet goed op te letten, waarna hij bijna Norris van de baan reed. De Canadees mag nu tekst en uitleg gaan geven.

De tweede vrije training op het circuit van Monza verliep zonder al te veel grote problemen. Er waren geen rode vlaggen, en op een paar remfoutjes en spins na gebeurde er ook niet heel erg veel. Stroll maakte daar echter een einde aan, door niet goed in zijn spiegels te kijken. Hij kwam de pits uit, en maakte een foutje toen hij instuurde voor de eerste bocht.

Wat was er aan de hand?

Bij het insturen van de bekende chicane leek hij niet goed op te letten, en moest de aanstormende Lando Norris vol in de remmen. De regerend wereldkampioen was bezig met een snelle ronde, en kon op het allerlaatste moment reageren toen hij Stroll naar zich toe zag sturen. Norris schoot rechtdoor, maar hield zijn McLaren onder controle en kon tussen de piepschuimblokken doorrijden en zijn weg vervolgen. Hij was niet bepaald blij met de actie van Stroll, en dat geldt ook voor de stewards.

Wat kan Stroll verwachten?

Hij moet zich melden voor het mogelijk blokkeren van Norris, en de Brit mag op zijn beurt komen uitleggen hoe hij het moment beleefde. Het lijkt er niet op dat Stroll een straf gaat ontvangen die invloed heeft op zijn startplek voor de Grand Prix van aankomende zondag. Een overtreding in de vrije trainingen leidt meestal tot een waarschuwing of een reprimande. Aangezien er hier geen contact was en beide coureurs hun weg konden vervolgen, lijkt het erop dat Stroll zich geen grote zorgen hoeft te maken.

Onderzoek naar Cadillac

De stewards onderzoeken ook de situatie met Cadillac in de eerste vrije training met rookie Colton Herta, die zijn auto naast de baan moest parkeren. De marshalls wilden tijdens het verwijderen van de auto de CDS-knop gebruiken, maar het systeem werkte niet.