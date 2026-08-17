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'Perez genoemd als vervanger van Sainz, maar Williams heeft andere optie klaarstaan'

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'Perez genoemd als vervanger van Sainz, maar Williams heeft andere optie klaarstaan'

Sergio Pérez wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Williams. Carlos Sainz twijfelt namelijk over zijn toekomst bij de renstal uit Grove en zou na 2026 kunnen vertrekken. Toch lijkt Williams-teambaas James Vowles al een andere kandidaat achter de hand te hebben.

Sainz maakte in 2025 de overstap van Ferrari naar Williams en kende aanvankelijk een uitstekend eerste seizoen. De Spanjaard pakte podiumplaatsen in Bakoe en Qatar, maar 2026 verloopt vooralsnog dramatisch. Met slechts zes punten achter zijn naam zou de 31-jarige coureur zijn opties voor 2027 bekijken.

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Pérez genoemd, maar Williams kijkt naar eigen talent

Een vertrek van Sainz heeft direct geleid tot speculatie over Pérez. De Mexicaan zou volgens geruchten gesprekken hebben gevoerd met Williams, al heeft Cadillac, waar Perez vanaf 2026 voor uitkomt, de verhalen inmiddels ontkend. Pérez beschikt over veel ervaring en zou bovendien commercieel interessant zijn voor Williams.

Toch lijkt Vowles volgens de berichtgeving een andere troef achter de hand te hebben. Luke Browning geldt intern als een belangrijke kandidaat om Sainz op te volgen. De Brit maakt sinds 2024 deel uit van Williams als test- en reservecoureur en heeft in de juniorklassen al indruk gemaakt. Browning won onder meer het Britse Formule 4-kampioenschap, GB3 en de Grand Prix van Macau.

Browning krijgt steeds meer ervaring met F1-auto

Browning rijdt dit seizoen in de Japanse Super Formula en combineert dat met een intensief testprogramma bij Williams. Daardoor doet hij veel ervaring op met de huidige Formule 1-auto. "Mijn belangrijkste doel is momenteel om mezelf verder te ontwikkelen. Ik rijd ook in de Super Formula, dus ik heb het ontzettend druk. Waarschijnlijk ben ik binnen Williams degene met de meeste vlieguren", vertelt de Brit aan Automoto.it.

Daarnaast probeert Browning zich tijdens simulatorwerk klaar te stomen voor een mogelijke kans in de Formule 1. "Als ik in de simulator zit, probeer ik zoveel mogelijk circuits met deze auto te leren kennen. Ik leer wat het betekent om een Formule 1-coureur te zijn en probeer tijdens vrije trainingen ook aan de auto van 2026 te wennen. Tijdens raceweekenden zit ik bovendien bij meetings met de engineers. Daar probeer ik zoveel mogelijk te leren van de ervaren coureurs."

Browning staat momenteel slechts twaalfde in de Super Formula, maar heeft eerder in Europa al laten zien over veel talent te beschikken. Williams heeft met George Russell in het verleden bewezen dat het team jonge coureurs een kans kan geven. Mocht Sainz daadwerkelijk vertrekken, dan lijkt Browning volgens de berichtgeving een serieuze kandidaat om diezelfde route te volgen. Pérez brengt ervaring en commerciële waarde mee, maar Williams lijkt met Browning mogelijk al een interessante opvolger in eigen huis te hebben.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Sergio Perez Luke Browning Williams

Reacties (2)

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  • Damon Hill

    Posts: 19.918

    De ene dag is het Colapinto.
    De andere dag is het Perez.
    Weer een andere dag is het gewoon Sainz.
    En dan is het opeens Browning.

    Maar misschien morgen... is het gewoon een comeback van Damon Hill bij Williams!

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 14:57
  • Larry Perkins

    Posts: 67.179

    Sainz ➡️ Williams ✅

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 16:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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7
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 243
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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