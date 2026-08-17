Sergio Pérez wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Williams. Carlos Sainz twijfelt namelijk over zijn toekomst bij de renstal uit Grove en zou na 2026 kunnen vertrekken. Toch lijkt Williams-teambaas James Vowles al een andere kandidaat achter de hand te hebben.

Sainz maakte in 2025 de overstap van Ferrari naar Williams en kende aanvankelijk een uitstekend eerste seizoen. De Spanjaard pakte podiumplaatsen in Bakoe en Qatar, maar 2026 verloopt vooralsnog dramatisch. Met slechts zes punten achter zijn naam zou de 31-jarige coureur zijn opties voor 2027 bekijken.

Pérez genoemd, maar Williams kijkt naar eigen talent

Een vertrek van Sainz heeft direct geleid tot speculatie over Pérez. De Mexicaan zou volgens geruchten gesprekken hebben gevoerd met Williams, al heeft Cadillac, waar Perez vanaf 2026 voor uitkomt, de verhalen inmiddels ontkend. Pérez beschikt over veel ervaring en zou bovendien commercieel interessant zijn voor Williams.

Toch lijkt Vowles volgens de berichtgeving een andere troef achter de hand te hebben. Luke Browning geldt intern als een belangrijke kandidaat om Sainz op te volgen. De Brit maakt sinds 2024 deel uit van Williams als test- en reservecoureur en heeft in de juniorklassen al indruk gemaakt. Browning won onder meer het Britse Formule 4-kampioenschap, GB3 en de Grand Prix van Macau.

Browning krijgt steeds meer ervaring met F1-auto

Browning rijdt dit seizoen in de Japanse Super Formula en combineert dat met een intensief testprogramma bij Williams. Daardoor doet hij veel ervaring op met de huidige Formule 1-auto. "Mijn belangrijkste doel is momenteel om mezelf verder te ontwikkelen. Ik rijd ook in de Super Formula, dus ik heb het ontzettend druk. Waarschijnlijk ben ik binnen Williams degene met de meeste vlieguren", vertelt de Brit aan Automoto.it.

Daarnaast probeert Browning zich tijdens simulatorwerk klaar te stomen voor een mogelijke kans in de Formule 1. "Als ik in de simulator zit, probeer ik zoveel mogelijk circuits met deze auto te leren kennen. Ik leer wat het betekent om een Formule 1-coureur te zijn en probeer tijdens vrije trainingen ook aan de auto van 2026 te wennen. Tijdens raceweekenden zit ik bovendien bij meetings met de engineers. Daar probeer ik zoveel mogelijk te leren van de ervaren coureurs."

Browning staat momenteel slechts twaalfde in de Super Formula, maar heeft eerder in Europa al laten zien over veel talent te beschikken. Williams heeft met George Russell in het verleden bewezen dat het team jonge coureurs een kans kan geven. Mocht Sainz daadwerkelijk vertrekken, dan lijkt Browning volgens de berichtgeving een serieuze kandidaat om diezelfde route te volgen. Pérez brengt ervaring en commerciële waarde mee, maar Williams lijkt met Browning mogelijk al een interessante opvolger in eigen huis te hebben.