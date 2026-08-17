Ralf Schumacher maakt zich zorgen over de toekomst van Mercedes en Audi in de Formule 1. De voormalig Formule 1-coureur en huidige analist van Sky Sport Deutschland wijst op de financiële problemen bij de Duitse autofabrikanten. Volgens hem kunnen die gevolgen hebben voor hun investeringen in de koningsklasse.

Audi-moederbedrijf Volkswagen kampt met zware bezuinigingen en ook Mercedes-Benz AG moet flink op de kosten letten. Volgens Duitse media staan bij Volkswagen mogelijk meer dan 100.000 banen op de tocht in Duitsland. Schumacher ziet daarin een breder probleem voor de Duitse industrie.

Schumacher ziet problemen bij Mercedes en Audi

Volgens Schumacher gaat het niet alleen slecht bij Volkswagen. Ook Mercedes-Benz zou volgens de Duitser met grote financiële uitdagingen kampen. "Het probleem speelt niet alleen bij Volkswagen, maar eigenlijk bij alle grote bedrijven. Ik denk dat ook het andere grote bedrijf uit Stuttgart momenteel met flinke problemen te maken heeft", stelt Schumacher.

De voormalig coureur wijst daarbij naar Mercedes-CEO Ola Källenius, die veel kritiek krijgt vanwege de bezuinigingsmaatregelen binnen het bedrijf. In de Duitse industrie zijn inmiddels tienduizenden banen verdwenen. Ook bij Mercedes werden de arbeidsvoorwaarden aangepast: medewerkers zouden langer werken zonder dat daar extra salaris tegenover staat. Schumacher vreest dat de problemen uiteindelijk ook gevolgen kunnen hebben voor de Formule 1-projecten.

"De waarde van F1 zal uiteindelijk sterk dalen"

Hoewel de Formule 1 momenteel enorm populair is en de teams financieel profiteren van de groeiende belangstelling, verwacht Schumacher niet dat die situatie eeuwig blijft duren. Volgens hem moeten Mercedes en Audi daarom oppassen met het baseren van hun toekomstplannen op de huidige populariteit van de sport.

"Ik heb altijd gezegd dat de Formule 1 op de lange termijn een deel van haar aantrekkingskracht zal verliezen, ook al is de hype momenteel enorm. De waarde zal uiteindelijk flink dalen. Ik vind de huidige cijfers eigenlijk al onrealistisch. Je kunt niet eindeloos vooruitlopen op de economische werkelijkheid", aldus Schumacher.

Daarmee plaatst de Duitser vraagtekens bij de duurzaamheid van de huidige F1-boom. Mercedes beschikt met het fabrieksteam over een van de grootste namen in de Formule 1, terwijl Audi zich vanaf 2026 volledig als fabrieksteam in de sport heeft gevestigd. Als de financiële situatie bij beide concerns verder verslechtert, kan dat volgens Schumacher uiteindelijk ook de positie van de twee Duitse merken in de koningsklasse onder druk zetten.