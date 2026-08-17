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Schumacher klapt uit de school: "Mercedes kan de Formule 1 verlaten"

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Schumacher klapt uit de school: "Mercedes kan de Formule 1 verlaten"

Ralf Schumacher maakt zich zorgen over de toekomst van Mercedes en Audi in de Formule 1. De voormalig Formule 1-coureur en huidige analist van Sky Sport Deutschland wijst op de financiële problemen bij de Duitse autofabrikanten. Volgens hem kunnen die gevolgen hebben voor hun investeringen in de koningsklasse.

Audi-moederbedrijf Volkswagen kampt met zware bezuinigingen en ook Mercedes-Benz AG moet flink op de kosten letten. Volgens Duitse media staan bij Volkswagen mogelijk meer dan 100.000 banen op de tocht in Duitsland. Schumacher ziet daarin een breder probleem voor de Duitse industrie.

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Schumacher ziet problemen bij Mercedes en Audi

Volgens Schumacher gaat het niet alleen slecht bij Volkswagen. Ook Mercedes-Benz zou volgens de Duitser met grote financiële uitdagingen kampen. "Het probleem speelt niet alleen bij Volkswagen, maar eigenlijk bij alle grote bedrijven. Ik denk dat ook het andere grote bedrijf uit Stuttgart momenteel met flinke problemen te maken heeft", stelt Schumacher.

De voormalig coureur wijst daarbij naar Mercedes-CEO Ola Källenius, die veel kritiek krijgt vanwege de bezuinigingsmaatregelen binnen het bedrijf. In de Duitse industrie zijn inmiddels tienduizenden banen verdwenen. Ook bij Mercedes werden de arbeidsvoorwaarden aangepast: medewerkers zouden langer werken zonder dat daar extra salaris tegenover staat. Schumacher vreest dat de problemen uiteindelijk ook gevolgen kunnen hebben voor de Formule 1-projecten.

"De waarde van F1 zal uiteindelijk sterk dalen"

Hoewel de Formule 1 momenteel enorm populair is en de teams financieel profiteren van de groeiende belangstelling, verwacht Schumacher niet dat die situatie eeuwig blijft duren. Volgens hem moeten Mercedes en Audi daarom oppassen met het baseren van hun toekomstplannen op de huidige populariteit van de sport.

"Ik heb altijd gezegd dat de Formule 1 op de lange termijn een deel van haar aantrekkingskracht zal verliezen, ook al is de hype momenteel enorm. De waarde zal uiteindelijk flink dalen. Ik vind de huidige cijfers eigenlijk al onrealistisch. Je kunt niet eindeloos vooruitlopen op de economische werkelijkheid", aldus Schumacher.

Daarmee plaatst de Duitser vraagtekens bij de duurzaamheid van de huidige F1-boom. Mercedes beschikt met het fabrieksteam over een van de grootste namen in de Formule 1, terwijl Audi zich vanaf 2026 volledig als fabrieksteam in de sport heeft gevestigd. Als de financiële situatie bij beide concerns verder verslechtert, kan dat volgens Schumacher uiteindelijk ook de positie van de twee Duitse merken in de koningsklasse onder druk zetten.

The Wolf

Posts: 1.276

ja drijf de spot maar weer met arm Ralfie. Hier slaat hij echter wel de spijker op Der Kopfe. Volkswagen een forse winstval, Mercedes praktisch halvering van winst, uiterste moeizame transitie naar elektrisch, felle concurrentie vanuit China.... en de sportieve aantrekkingskracht van F1 moet die ... [Lees verder]

  • 6
  • 17 aug 2026 - 13:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Ralf Schumacher Mercedes

Reacties (23)

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  • HarryLam

    Posts: 5.663

    Heeft ook echt overal verstand van he, ome Ralfie.

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 13:35
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.926

      Op ome Ralf kun je rekenen.

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 13:40
    • The Wolf

      Posts: 1.276

      ja drijf de spot maar weer met arm Ralfie. Hier slaat hij echter wel de spijker op Der Kopfe. Volkswagen een forse winstval, Mercedes praktisch halvering van winst, uiterste moeizame transitie naar elektrisch, felle concurrentie vanuit China.... en de sportieve aantrekkingskracht van F1 moet die enorme investeringen in moeilijke tijden overeind houden. De F1 deelname van de Duitse giganten leunt op een zeer wankel fundament. Nein, was Ralf sagt das schneidet Holz!

      • + 6
      • 17 aug 2026 - 13:50
    • Larry Perkins

      Posts: 67.179

      En dan ook nog die anti- r e c l a m e van die matennaaier als coureur...

      • + 2
      • 17 aug 2026 - 13:52
    • The Wolf

      Posts: 1.276

      Wolff; Verdammt noch mal, unsere Glibberfreund ist ja absolute Antireklame für unsere wunderschöne Mercedes-Marke, Ich scheiße ihm den Kopf ab!

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 14:00
    • powered by bye

      Posts: 544

      Mercedes verdient een godsvermogen aaan de f1 die gaan er echt niet uit

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 14:28
    • NicoS

      Posts: 21.126

      Mercedes bezit maar een derde van de aandelen van het raceteam. Ineos en Wolff bezitten de resterende aandelen, dus dat “godsvermogen”, wat dat ook moge zijn, zal door drieën gedeeld moeten worden. Daarnaast is het de vraag of de F1 motor afdeling van Mercedes zoveel winst draait…..

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 15:19
    • powered by bye

      Posts: 544

      AandeelhouderAandelenpercentageGeschatte winstuitkering (Dividend 2025)Mercedes-Benz Group33,33%~ £40 miljoenINEOS (Jim Ratcliffe)33,33%~ £40 miljoenToto Wolff28,33%~ £34 miljoenGeorge Kurtz5,00%~ £6 miljoen

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 16:07
    • powered by bye

      Posts: 544

      toto heeft heeft kleine beetje verkocht dus door 4 nou maar brengt nog genoeg op

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 16:18
    • NicoS

      Posts: 21.126

      En de motoren afdeling?

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 16:33
  • Wibautstraat

    Posts: 69

    En niemand verteld erbij dat het er mee te maken heeft dat niemand, of zeer weinig mensen een electrische auto willen

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 13:52
    • Need5Speed

      Posts: 4.308

      Ik wil heel graag een elektrische auto!
      Maar elektrisch racen, dat niet.

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 16:20
  • jd2000

    Posts: 7.882

    Ome Ralf heeft gelijk. Duitse autofabrikanten staan voor een sanering die ongehoord is. Tienduizenden mensen weg saneren en tegelijkertijd miljoenen in de F1 stoppen is niet te verkopen. De maatschappij met vakbonden voorop gaan dat niet pikken.

    • + 1
    • 17 aug 2026 - 13:55
  • Damon Hill

    Posts: 19.918

    Ik kán morgen de loterij winnen.

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 14:03
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.926

      Dan hoop ik dat het bedrag hoog genoeg is dat je nooit meer hoef te werken.

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 14:41
  • schwantz34

    Posts: 42.615

    Als de FIA niet heel rap de regels aanpast omtrent de huidige Mariokartrukbatterijhype, en als de sodemieter terug gaat naar de basis en hun DNA, nml veel meer motorvermogen zoals het heurt, inclusief bijbehorende heerlijke teringherrie, is de F1 binnenkort ook op sterven na dood.

    Want als je kijkt naar wat voor beest de nieuwe FE Gen 4 auto is waar ze eind dit jaar mee gaan racen, dan blazen die de huidige F1 autootjes compleet uit het water met hun brute elektrische batterijgeweld.

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 14:24
  • dutchiceman

    Posts: 5.663

    Ik werk ook in Duitsland. Komt wel heel dichtbij zo.

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 14:27
  • shakedown

    Posts: 1.941

    Halve winst is ook nog bizar veel en de oorlogskas van de VAG groep en Mercedes is enorm. Die moeten idd zichzelf door ontwikkelen voor de toekomst, maar er is geen enkele sprake van nood aan de man...

    • + 1
    • 17 aug 2026 - 14:27
    • NicoS

      Posts: 21.126

      Vertel dat maar aan die duizenden die hun baan kwijt raken of al zijn…..

      • + 2
      • 17 aug 2026 - 15:07
    • Larry Perkins

      Posts: 67.179

      Zolang ze maar in die Heimat blijven wonen mogen ze in Limburg komen asperges steken...

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 16:03
    • shakedown

      Posts: 1.941

      Werknemers zijn niet interessant voor aandeelhouders. Boeit ze ook voor geen meter. Heel hard gezien hebben ze daar nog gelijk in ook.

      Een bedrijf moet wendbaar zijn om zich klaar te maken voor de toekomst. Vasthouden aan wat vroeger werkte is gedoemd om te mislukken.

      Dat er 100.000 banen verdwijnen wil niet zeggen dat er geen andere mogelijkheden vrij komen. Dat is altijd het gedoe in de media. Er wordt alleen gesproken over het verdwijnen van banen. Maar tegelijk zullen er banen bij komen. Nu snep ik ook dat dat niet 1 op 1 is.

      Stel er verdwijnen 100.000 banen bij de productie lijnen waar alles rond diesel gemaakt en ontwikkeld wordt. Tegelijk worden er 100.000 banen nieuw bij in de productie en ontwikkelen rondom accu's en elektrische motoren. Dat zal niet op dezelfde plaats zijn en ook niet door hetzelfde personeel.

      Maar in de media hoor je dan alleen dat er 100.000 banen verdwijnen.

      Dit voorbeeld is alleen om aan te geven dat berichtgeving vaak een stuk genuanceerder is dan met grote koppen in de media wordt geroepen.

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 16:13
    • jd2000

      Posts: 7.882

      Duidelijk dat jij geen kaas heb gegeten van de automotive sector.

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 16:45
  • Cherokee

    Posts: 5.397

    Ja, Mercedes kan de F1 gaan verlaten. Ferrari ook. Maar ze doen het niet. Gaap...........

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 17:00

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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Haas F1
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Audi
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10
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1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
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24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

DE Ralf Schumacher -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land DE
  • Geb. datum 30 jun 1975 (51)
  • Geb. plaats Hurth, West Germany, DE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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