Carlos Sainz lijkt toch bij Williams te blijven. De Spanjaard zou dicht bij een contractverlenging zijn, maar wil zichzelf daarbij wel voldoende vrijheid geven. Zijn management zou daarom een constructie willen opnemen die doet denken aan de ontsnappingsroute van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Sainz leek eerder nog op weg naar de uitgang bij Williams. De tegenvallende prestaties van het team zouden voor de nodige frustratie hebben gezorgd, maar tijdens de zomerstop veranderde de situatie. Volgens Marca hebben Sainz en zijn management hun volledige aandacht op Williams gericht en naderen beide partijen een akkoord.

Sainz houdt deur naar vertrek open

De Spanjaard zou daarbij slechts voor één jaar willen bijtekenen. Sainz komt dan tot en met het einde van 2027 vast te liggen bij Williams, maar zijn management wil tegelijkertijd een ontsnappingsclausule of vergelijkbaar mechanisme laten opnemen. Daarmee moet hij kunnen vertrekken als de prestaties van het team onvoldoende verbeteren en er een betere kans voorbij komt.

Die constructie doet denken aan de situatie van Verstappen bij Red Bull Racing. Het is niet duidelijk of de clausule van Sainz exact hetzelfde zal werken, maar zijn entourage wil in ieder geval voorkomen dat hij volledig vastzit aan Williams. De prestaties van het team zullen daarbij een belangrijke rol spelen.

Williams betaalt meer, maar niet de hoofdprijs

Voor Williams heeft de gewenste clausule wel een financiële keerzijde. De renstal zou bereid zijn om Sainz een salaris op Ferrari-niveau te bieden, maar door de korte contractduur en mogelijke vertrekclausule wordt het risico groter. Het eerder genoemde bedrag van zo'n dertig miljoen euro per jaar lijkt daardoor niet realistisch.

Sainz kan wel rekenen op een salarisverhoging ten opzichte van zijn huidige contract, dat naar verluidt zo'n dertien miljoen euro per jaar bedraagt. Zijn management zou het hogere bedrag hebben gebruikt om de onderhandelingen kracht bij te zetten, maar Williams hoeft daar vermoedelijk niet volledig in mee te gaan.

De financiële problemen van Williams spelen eveneens een rol in de onderhandelingen. Sainz lijkt daardoor genoegen te moeten nemen met minder dan aanvankelijk werd gehoopt. In ruil daarvoor krijgt hij wel de zekerheid dat hij kan vertrekken als Williams er niet in slaagt om de gewenste stap vooruit te zetten.