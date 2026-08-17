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'Verstappen-achtige clausules moeten Sainz aan boord houden bij Williams'

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'Verstappen-achtige clausules moeten Sainz aan boord houden bij Williams'

Carlos Sainz lijkt toch bij Williams te blijven. De Spanjaard zou dicht bij een contractverlenging zijn, maar wil zichzelf daarbij wel voldoende vrijheid geven. Zijn management zou daarom een constructie willen opnemen die doet denken aan de ontsnappingsroute van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Sainz leek eerder nog op weg naar de uitgang bij Williams. De tegenvallende prestaties van het team zouden voor de nodige frustratie hebben gezorgd, maar tijdens de zomerstop veranderde de situatie. Volgens Marca hebben Sainz en zijn management hun volledige aandacht op Williams gericht en naderen beide partijen een akkoord.

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Sainz houdt deur naar vertrek open

De Spanjaard zou daarbij slechts voor één jaar willen bijtekenen. Sainz komt dan tot en met het einde van 2027 vast te liggen bij Williams, maar zijn management wil tegelijkertijd een ontsnappingsclausule of vergelijkbaar mechanisme laten opnemen. Daarmee moet hij kunnen vertrekken als de prestaties van het team onvoldoende verbeteren en er een betere kans voorbij komt.

Die constructie doet denken aan de situatie van Verstappen bij Red Bull Racing. Het is niet duidelijk of de clausule van Sainz exact hetzelfde zal werken, maar zijn entourage wil in ieder geval voorkomen dat hij volledig vastzit aan Williams. De prestaties van het team zullen daarbij een belangrijke rol spelen.

Williams betaalt meer, maar niet de hoofdprijs

Voor Williams heeft de gewenste clausule wel een financiële keerzijde. De renstal zou bereid zijn om Sainz een salaris op Ferrari-niveau te bieden, maar door de korte contractduur en mogelijke vertrekclausule wordt het risico groter. Het eerder genoemde bedrag van zo'n dertig miljoen euro per jaar lijkt daardoor niet realistisch.

Sainz kan wel rekenen op een salarisverhoging ten opzichte van zijn huidige contract, dat naar verluidt zo'n dertien miljoen euro per jaar bedraagt. Zijn management zou het hogere bedrag hebben gebruikt om de onderhandelingen kracht bij te zetten, maar Williams hoeft daar vermoedelijk niet volledig in mee te gaan.

De financiële problemen van Williams spelen eveneens een rol in de onderhandelingen. Sainz lijkt daardoor genoegen te moeten nemen met minder dan aanvankelijk werd gehoopt. In ruil daarvoor krijgt hij wel de zekerheid dat hij kan vertrekken als Williams er niet in slaagt om de gewenste stap vooruit te zetten.

core2duo

Posts: 1.780

Van “Sainz vertrekt bij Williams” naar “Sainz lijkt toch te blijven” in een paar dagen tijd. De F1-nieuwscyclus blijft toch bijzonder. ;)

Maar dan lees ik hier ineens over de “financiële problemen” bij Williams. Welke financiële problemen bedoelen we precies?

Ja, Williams heeft de... [Lees verder]

  • 2
  • 17 aug 2026 - 10:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (1)

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  • core2duo

    Posts: 1.780

    Van “Sainz vertrekt bij Williams” naar “Sainz lijkt toch te blijven” in een paar dagen tijd. De F1-nieuwscyclus blijft toch bijzonder. ;)

    Maar dan lees ik hier ineens over de “financiële problemen” bij Williams. Welke financiële problemen bedoelen we precies?

    Ja, Williams heeft de afgelopen jaren verliezen geleden, in 2024 zelfs zo’n $ 67 miljoen. Maar tegelijkertijd steeg de omzet naar ruim $ 243 miljoen en is Dorilton juist fors aan het investeren in personeel, infrastructuur en technologie. Het team is de afgelopen jaren enorm gegroeid en met Atlassian heeft Williams bovendien een van de grootste sponsordeals uit zijn geschiedenis binnengehaald. Daarbovenop heeft het team een indrukwekkend pakket aan commerciële partners en een duidelijke langetermijnstrategie.

    Dat Williams nog geen winstmachine is, betekent dus niet automatisch dat er sprake is van financiële problemen. Het lijkt er eerder op dat Williams bewust veel geld investeert om van een achterhoedeteam weer een topteam te maken.

    En misschien is dát ook wel de reden dat Sainz toch blijft: hij ziet blijkbaar meer toekomst in het Williams-project dan sommige headlines ons deze week wilden laten geloven.

    Maar goed, eerst was Sainz “zeker weg”, nu “bijna zeker blijven” en ondertussen zijn er ineens “financiële problemen”. Morgen waarschijnlijk: Sainz koopt Williams en James Vowles staat op straat. ;)

    • + 2
    • 17 aug 2026 - 10:34

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Ferrari
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Red Bull Racing
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5
Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 243
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Williams
Williams
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