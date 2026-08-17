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Ferrari krijgt enorme financiële klap als Bearman bij het team tekent

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Ferrari krijgt enorme financiële klap als Bearman bij het team tekent

Oliver Bearman staat vooraan in de rij voor een stoeltje bij Ferrari, al lijkt het voorlopig nog wel even te duren voordat hij zijn kans krijgt bij de Scuderia. Mocht Bearman bij Ferrari tekenen als coureur staat het team voor een enorm financieel probleem. 

Bearman gaat hoogstwaarschijnlijk de vervanger worden van Lewis Hamilton, aangezien Charles Leclerc onlangs een nieuw contract heeft getekend. Hoewel Ferrari nog niet echt te spreken was over de prestaties van het debuutseizoen van de zevenvoudig wereldkampioen, is het team dat dit jaar wel. Hamilton staat namelijk op de tweede plek in het wereldkampioenschap en doet nog volop mee om de titel. 

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Bearman aast op een stoeltje

Dat de jonge Haas-coureur op een stoeltje bij Ferrari aast, is geen geheim meer, maar het duurt nog lang voordat hij zijn droom werkelijkheid kan maken. Hamilton heeft nog een contract voor 2027 met een optie voor 2028, maar heeft al meermaals duidelijk gemaakt dat hij voorlopig nog niet wil stoppen in de koningsklasse van de autosport. Of dat bij Ferrari is of elders, is niet bekend, maar het verkleint de kans van Bearman. 

Op zijn vroegst zou Bearman dus pas in 2029 zijn entree kunnen maken bij Ferrari. Dat betekent dat hij tot die tijd zijn races bij Haas of een ander team in de F1 moet gaan rijden. Mocht hij het volhouden en het stoeltje bemachtigen, dan krijgt Ferrari te maken met meerdere problemen. Dat alles heeft te maken met een jonge coureur die de meest succesvolle F1-coureur aller tijden vervangt. 

Grote problemen voor Ferrari

Bearman vervangt niet zomaar een coureur, maar een zevenvoudig wereldkampioen. De druk op de jonge coureur is hierdoor dus erg groot. In 2024 maakte Bearman al zijn debuut voor Ferrari, als invaller voor de zieke Carlos Sainz, en bij Haas laat hij een sterke vooruitgang zien, maar toch is men voorzichtig met de verwachtingen. 

De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport heeft beschreven hoe groot de financiële klap is voor Ferrari bij een vertrek van Hamilton. De Brit draagt namelijk 'ongeveer 90 miljoen euro bij aan inkomsten van het team', sinds zijn komst bij de Scuderia heeft Ferrari acht contracten met hem afgesloten en zijn de inkomsten aanzienlijk gestegen. Als Hamilton vertrekt verdwijnen deze inkomsten en is het nog maar de vraag of Bearman dit op zowel financieel als sportief niveau kan evenaren, laat staan overtreffen. 

Bearman heeft laten zien dat hij technisch sterk is en heeft de overhand ten opzichte van zijn ervaren teamgenoot Esteban Ocon. Commercieel zou Bearman altijd achterliggen op de zevenvoudig wereldkampioen, waardoor een transfer van Bearman voor Ferrari minder interessant zou zijn als een eventuele contractverlenging met Hamilton, mochten beide partijen daar geïnteresseerd in zijn. Bearman heeft momenteel echter meer opties in de paddock, want ook Red Bull heeft haar interesse getoond in de Brit. De carrière van Bearman is dus nog verre van over.

Need5Speed

Posts: 4.305

Ik neem aan dat Hamilton een vorstelijk salaris krijgt. Maar hij heeft blijkbaar ook een aantal (sponsor?)contracten meegenomen die zoveel opleveren dat er 90 miljoen overblijft in totaal?

Daar zou ik weleens meer van willen weten dan dat er 'blijkbaar iets is'.
Buitengewone beweringen vereisen ... [Lees verder]

  • 1
  • 17 aug 2026 - 14:53
F1 Nieuws Lewis Hamilton Oliver Bearman Haas Ferrari

Reacties (1)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.305

    Ik neem aan dat Hamilton een vorstelijk salaris krijgt. Maar hij heeft blijkbaar ook een aantal (sponsor?)contracten meegenomen die zoveel opleveren dat er 90 miljoen overblijft in totaal?

    Daar zou ik weleens meer van willen weten dan dat er 'blijkbaar iets is'.
    Buitengewone beweringen vereisen buitengewoon bewijs, niet juist de afwezigheid ervan.

    • + 1
    • 17 aug 2026 - 14:53

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WK standen 2026

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1
Mercedes
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Williams
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.702
  • Podiums 137
  • Grand Prix 243
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Haas
Haas
  • comments 72.269 reacties op Haas
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