Oliver Bearman staat vooraan in de rij voor een stoeltje bij Ferrari, al lijkt het voorlopig nog wel even te duren voordat hij zijn kans krijgt bij de Scuderia. Mocht Bearman bij Ferrari tekenen als coureur staat het team voor een enorm financieel probleem.

Bearman gaat hoogstwaarschijnlijk de vervanger worden van Lewis Hamilton, aangezien Charles Leclerc onlangs een nieuw contract heeft getekend. Hoewel Ferrari nog niet echt te spreken was over de prestaties van het debuutseizoen van de zevenvoudig wereldkampioen, is het team dat dit jaar wel. Hamilton staat namelijk op de tweede plek in het wereldkampioenschap en doet nog volop mee om de titel.

Bearman aast op een stoeltje

Dat de jonge Haas-coureur op een stoeltje bij Ferrari aast, is geen geheim meer, maar het duurt nog lang voordat hij zijn droom werkelijkheid kan maken. Hamilton heeft nog een contract voor 2027 met een optie voor 2028, maar heeft al meermaals duidelijk gemaakt dat hij voorlopig nog niet wil stoppen in de koningsklasse van de autosport. Of dat bij Ferrari is of elders, is niet bekend, maar het verkleint de kans van Bearman.

Op zijn vroegst zou Bearman dus pas in 2029 zijn entree kunnen maken bij Ferrari. Dat betekent dat hij tot die tijd zijn races bij Haas of een ander team in de F1 moet gaan rijden. Mocht hij het volhouden en het stoeltje bemachtigen, dan krijgt Ferrari te maken met meerdere problemen. Dat alles heeft te maken met een jonge coureur die de meest succesvolle F1-coureur aller tijden vervangt.

Grote problemen voor Ferrari

Bearman vervangt niet zomaar een coureur, maar een zevenvoudig wereldkampioen. De druk op de jonge coureur is hierdoor dus erg groot. In 2024 maakte Bearman al zijn debuut voor Ferrari, als invaller voor de zieke Carlos Sainz, en bij Haas laat hij een sterke vooruitgang zien, maar toch is men voorzichtig met de verwachtingen.

De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport heeft beschreven hoe groot de financiële klap is voor Ferrari bij een vertrek van Hamilton. De Brit draagt namelijk 'ongeveer 90 miljoen euro bij aan inkomsten van het team', sinds zijn komst bij de Scuderia heeft Ferrari acht contracten met hem afgesloten en zijn de inkomsten aanzienlijk gestegen. Als Hamilton vertrekt verdwijnen deze inkomsten en is het nog maar de vraag of Bearman dit op zowel financieel als sportief niveau kan evenaren, laat staan overtreffen.

Bearman heeft laten zien dat hij technisch sterk is en heeft de overhand ten opzichte van zijn ervaren teamgenoot Esteban Ocon. Commercieel zou Bearman altijd achterliggen op de zevenvoudig wereldkampioen, waardoor een transfer van Bearman voor Ferrari minder interessant zou zijn als een eventuele contractverlenging met Hamilton, mochten beide partijen daar geïnteresseerd in zijn. Bearman heeft momenteel echter meer opties in de paddock, want ook Red Bull heeft haar interesse getoond in de Brit. De carrière van Bearman is dus nog verre van over.