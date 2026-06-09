Luke Browning neemt aankomend weekend in Barcelona plaats in de Williams van Alexander Albon. De Britse jongeling zal de eerste vrije training voor zijn rekening nemen, en maakt daarmee zijn eerste F1-meters van het jaar. Williams laat weten dat hij ook in Oostenrijk zal gaan rijden.

Browning maakt al een aantal jaren onderdeel uit van de opleidingsploeg van Williams. Vorig jaar reed hij in de Formule 2, en reed hij al een aantal vrije trainingen voor Williams. Voor dit jaar werd hij door de Britse renstal gepromoveerd naar de rol van reservecoureur, en stopte hij met de Formule 2. Hij rijdt dit jaar in de Super Formula in Japan, en is tijdens veel raceweekenden aanwezig bij Williams.

Hoe is het gevoel?

Browning neemt aankomende vrijdag plaats in de Williams FW48 van Albon, en hij kan haast niet wachten om te gaan rijden. In een persbericht van Williams klinkt zijn enthousiasme door: "Ik heb hard gewerkt om me voor te bereiden, zodat ik deze twee sessies optimaal kan benutten en het team kan helpen bij de voorbereiding op de komende twee raceweekenden."

De Britse coureur is blij met de steun die hij krijgt van Williams: "Ik ben iedereen bij het team ontzettend dankbaar voor hun voortdurende vertrouwen en hun steun, en ik kan haast niet wachten om de baan weer op te gaan!"

Waarom moet Browning rijden?

Alle Formule 1-teams zijn ook dit jaar weer verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten. Met de twee kansen voor Browning, is Williams dus op de helft. In Oostenrijk zal Browning plaatsnemen in de auto van Carlos Sainz. Het is de verwachting dat de Brit later dit jaar nog een aantal vrije trainingen zal rijden, al heeft Williams verder ook de beschikking over de diensten van een aantal jongere talenten. Daarnaast werkte de Nederlandse F2-coureur Laurens van Hoepen recent een TPC-test af voor het team.

Het is de verwachting dat er nog meer rookies in actie zullen komen in Barcelona. Naast Browning is ook Colton Herta aangekondigd, hij zal gaan rijden voor het team van Cadillac.