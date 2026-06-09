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Williams wijst tijdelijke vervanger van Albon aan

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Williams wijst tijdelijke vervanger van Albon aan

Luke Browning neemt aankomend weekend in Barcelona plaats in de Williams van Alexander Albon. De Britse jongeling zal de eerste vrije training voor zijn rekening nemen, en maakt daarmee zijn eerste F1-meters van het jaar. Williams laat weten dat hij ook in Oostenrijk zal gaan rijden.

Browning maakt al een aantal jaren onderdeel uit van de opleidingsploeg van Williams. Vorig jaar reed hij in de Formule 2, en reed hij al een aantal vrije trainingen voor Williams. Voor dit jaar werd hij door de Britse renstal gepromoveerd naar de rol van reservecoureur, en stopte hij met de Formule 2. Hij rijdt dit jaar in de Super Formula in Japan, en is tijdens veel raceweekenden aanwezig bij Williams.

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Hoe is het gevoel?

Browning neemt aankomende vrijdag plaats in de Williams FW48 van Albon, en hij kan haast niet wachten om te gaan rijden. In een persbericht van Williams klinkt zijn enthousiasme door: "Ik heb hard gewerkt om me voor te bereiden, zodat ik deze twee sessies optimaal kan benutten en het team kan helpen bij de voorbereiding op de komende twee raceweekenden."

De Britse coureur is blij met de steun die hij krijgt van Williams: "Ik ben iedereen bij het team ontzettend dankbaar voor hun voortdurende vertrouwen en hun steun, en ik kan haast niet wachten om de baan weer op te gaan!"

Waarom moet Browning rijden?

Alle Formule 1-teams zijn ook dit jaar weer verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten. Met de twee kansen voor Browning, is Williams dus op de helft. In Oostenrijk zal Browning plaatsnemen in de auto van Carlos Sainz. Het is de verwachting dat de Brit later dit jaar nog een aantal vrije trainingen zal rijden, al heeft Williams verder ook de beschikking over de diensten van een aantal jongere talenten. Daarnaast werkte de Nederlandse F2-coureur Laurens van Hoepen recent een TPC-test af voor het team.

Het is de verwachting dat er nog meer rookies in actie zullen komen in Barcelona. Naast Browning is ook Colton Herta aangekondigd, hij zal gaan rijden voor het team van Cadillac.

F1 Nieuws Alexander Albon Luke Browning Williams GP Barcelona 2026

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    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

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    Kwalificatie

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ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 318
  • Podiums 2
  • Grand Prix 135
  • Land TH
  • Geb. datum 23 maa 1996 (30)
  • Geb. plaats Londen, TH
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
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Team profiel

Williams
Williams
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