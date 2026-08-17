Jos Verstappen heeft onthuld dat de Formule 1 nog maar een klein onderdeel vormt van zijn dagelijkse gesprekken met zoon Max. Hoewel Jos nauw betrokken blijft bij de carrière van de wereldkampioen, praten vader en zoon tegenwoordig vooral over zaken buiten de autosport.

In gesprek met AutoHebdo vertelt Jos dat de gesprekken over de Formule 1 vaak niet langer dan vijf minuten per dag duren. De Nederlander wil zijn zoon bovendien niet constant van advies voorzien. Volgens hem is het vooral belangrijk dat hij en Max altijd eerlijk tegen elkaar kunnen zijn.

Jos Verstappen houdt zich bewust op de achtergrond

"We praten nog steeds over de Formule 1, maar veel minder vaak over het rijden zelf. Ik vertel Max nooit wat hij moet doen, dat hebben we zo afgesproken. We zijn altijd eerlijk tegen elkaar over wat we vinden. Als hij een fout maakt, begin ik daar niet meteen na de race over. Soms bespreken we het pas de volgende dag of op dinsdag. We praten er altijd open over en zeggen wat we echt denken. Zo ben ik en zo is Max ook", vertelt Jos.

Als de Formule 1 wel ter sprake komt, houdt Verstappen senior zich niet in. Hij geeft zijn zoon zijn eerlijke mening over wat hij ziet tijdens een raceweekend. "We zeggen gewoon: 'Dat was goed', 'dat was niet goed' of 'ik zou het anders hebben gedaan'. We praten eigenlijk over alles. Ik vertel wat ik in de pers zie en wat mij opvalt aan zijn manier van rijden."

"Ik wil alleen het beste voor Max"

Jos blijft de carrière van zijn zoon dus nauwgezet volgen, maar probeert daar vooral een ondersteunende rol in te spelen. "Ik blijf nauw betrokken bij alles wat met de Formule 1 te maken heeft, maar wel op een manier die Max helpt. Ik wil alleen het beste voor hem. Waarschijnlijk praten we vijf minuten per dag over Formule 1. De rest van de tijd gaat het over privézaken."

De nauwe samenwerking tussen vader en zoon bestaat al sinds de jongere jaren van Max. Jos blikt ook terug op de periode waarin Mercedes en Red Bull Racing allebei probeerden om het talent aan zich te binden. "We hadden toen al hetzelfde team om ons heen met manager Raymond Vermeulen. Het waren Max, Raymond en ik, en dat is nog steeds zo. We waren goed voorbereid. Zowel Toto Wolff als Helmut Marko sprak met ons. Zij wilden allebei Max binnenhalen en wij probeerden vooral de beste omgeving voor hem te vinden."

Uiteindelijk koos het Verstappen-kamp voor Red Bull Racing. Marko speelde daarin een belangrijke rol met een duidelijk voorstel. "Helmut zei meteen dat hij Max het jaar erop in de Formule 1 wilde hebben bij Toro Rosso. Ik was verrast en zei: 'Oké, Helmut, laten we het doen, maar dan voor twee jaar en niet voor één.' Max was nog zo jong en ik vond dat hij een eerste jaar nodig had om te wennen. In zijn tweede jaar kon hij dan laten zien hoe goed hij echt was." Dat bleek uiteindelijk een gouden zet. Na zijn overstap naar Red Bull Racing won Max in 2016 direct zijn eerste race voor het team tijdens de Grand Prix van Spanje.