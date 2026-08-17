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Jos Verstappen: "Max en ik praten niet zoveel meer over Formule 1"

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Jos Verstappen: "Max en ik praten niet zoveel meer over Formule 1"

Jos Verstappen heeft onthuld dat de Formule 1 nog maar een klein onderdeel vormt van zijn dagelijkse gesprekken met zoon Max. Hoewel Jos nauw betrokken blijft bij de carrière van de wereldkampioen, praten vader en zoon tegenwoordig vooral over zaken buiten de autosport.

In gesprek met AutoHebdo vertelt Jos dat de gesprekken over de Formule 1 vaak niet langer dan vijf minuten per dag duren. De Nederlander wil zijn zoon bovendien niet constant van advies voorzien. Volgens hem is het vooral belangrijk dat hij en Max altijd eerlijk tegen elkaar kunnen zijn.

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"We praten nog steeds over de Formule 1, maar veel minder vaak over het rijden zelf. Ik vertel Max nooit wat hij moet doen, dat hebben we zo afgesproken. We zijn altijd eerlijk tegen elkaar over wat we vinden. Als hij een fout maakt, begin ik daar niet meteen na de race over. Soms bespreken we het pas de volgende dag of op dinsdag. We praten er altijd open over en zeggen wat we echt denken. Zo ben ik en zo is Max ook", vertelt Jos.

Als de Formule 1 wel ter sprake komt, houdt Verstappen senior zich niet in. Hij geeft zijn zoon zijn eerlijke mening over wat hij ziet tijdens een raceweekend. "We zeggen gewoon: 'Dat was goed', 'dat was niet goed' of 'ik zou het anders hebben gedaan'. We praten eigenlijk over alles. Ik vertel wat ik in de pers zie en wat mij opvalt aan zijn manier van rijden."

"Ik wil alleen het beste voor Max"

Jos blijft de carrière van zijn zoon dus nauwgezet volgen, maar probeert daar vooral een ondersteunende rol in te spelen. "Ik blijf nauw betrokken bij alles wat met de Formule 1 te maken heeft, maar wel op een manier die Max helpt. Ik wil alleen het beste voor hem. Waarschijnlijk praten we vijf minuten per dag over Formule 1. De rest van de tijd gaat het over privézaken."

De nauwe samenwerking tussen vader en zoon bestaat al sinds de jongere jaren van Max. Jos blikt ook terug op de periode waarin Mercedes en Red Bull Racing allebei probeerden om het talent aan zich te binden. "We hadden toen al hetzelfde team om ons heen met manager Raymond Vermeulen. Het waren Max, Raymond en ik, en dat is nog steeds zo. We waren goed voorbereid. Zowel Toto Wolff als Helmut Marko sprak met ons. Zij wilden allebei Max binnenhalen en wij probeerden vooral de beste omgeving voor hem te vinden."

Uiteindelijk koos het Verstappen-kamp voor Red Bull Racing. Marko speelde daarin een belangrijke rol met een duidelijk voorstel. "Helmut zei meteen dat hij Max het jaar erop in de Formule 1 wilde hebben bij Toro Rosso. Ik was verrast en zei: 'Oké, Helmut, laten we het doen, maar dan voor twee jaar en niet voor één.' Max was nog zo jong en ik vond dat hij een eerste jaar nodig had om te wennen. In zijn tweede jaar kon hij dan laten zien hoe goed hij echt was." Dat bleek uiteindelijk een gouden zet. Na zijn overstap naar Red Bull Racing won Max in 2016 direct zijn eerste race voor het team tijdens de Grand Prix van Spanje.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.926

Ze zien mekaar ook niet meer zo dikwijls natuurlijk.

Jos moet nogal eens de globe rondtrekken om diegene die iets negatiefs over Max vertelt om hem van repliek te dienen.....en dat gaat meestal met de vuisten of de knuppel.

Vroeger deed hij dat met 'n flinke kopstoot, maar dat was niet zo goed ... [Lees verder]

  • 1
  • 17 aug 2026 - 14:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.177

    Jos Verstappen: "Max en ik praten niet zoveel meer over Formule 1."

    Krijg nou tieten!

    Bedenk me nu dat ik het dit seizoen ook nog nauwelijks met Max over de Formule 1 heb gehad. Ging meestal over de GT3 en andere zaken...

    • + 0
    • 17 aug 2026 - 12:54
    • The Wolf

      Posts: 1.276

      ik bedenk me zojuist dat ik nog nooit met Max over F1 gesproken heb. Met Jos trouwens ook niet.
      Paus Leo, ook al iemand met wie ik nog nooit over F1 gesproken heb. Donald Trump. ga zo maar door. De lijst is lang.

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 14:05
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.926

    Ze zien mekaar ook niet meer zo dikwijls natuurlijk.

    Jos moet nogal eens de globe rondtrekken om diegene die iets negatiefs over Max vertelt om hem van repliek te dienen.....en dat gaat meestal met de vuisten of de knuppel.

    Vroeger deed hij dat met 'n flinke kopstoot, maar dat was niet zo goed voor het geheugen schijnt.

    • + 1
    • 17 aug 2026 - 14:19
    • schwantz34

      Posts: 42.615

      Jij praat nog niet eens 5 minuten per jaar over F1.

      • + 1
      • 17 aug 2026 - 15:16

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China
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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5 - 7 jun
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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