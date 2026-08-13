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'Sainz wil naar Mercedes: Wolff trapt nadrukkelijk op de rem'

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'Sainz wil naar Mercedes: Wolff trapt nadrukkelijk op de rem'

Carlos Sainz lijkt steeds nadrukkelijker werk te maken van zijn toekomst in de Formule 1. De Spanjaard wordt al gelinkt aan meerdere topteams, maar zou volgens geluiden uit de paddock nu ook zijn pijlen hebben gericht op Mercedes. Sainz zou daar de opvolger van George Russell willen worden, al lijkt Toto Wolff daar voorlopig weinig voor te voelen.

Sainz is naar verluidt niet tevreden over zijn situatie bij Williams. De Spanjaard maakte begin 2025 de overstap naar de Britse renstal, maar de resultaten vallen vooralsnog tegen. Daardoor wordt er volop gespeculeerd over een vroegtijdig vertrek van Sainz, die inmiddels meerdere opties zou onderzoeken.

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Sainz aast op Mercedes-stoel

De 31-jarige coureur zou volgens verschillende geluiden vanuit de paddock inmiddels nadrukkelijk kijken naar een overstap naar Mercedes. Daar zou Sainz Russell voor ogen hebben als concurrent voor zijn gewenste zitje. De toekomst van Russell bij de Duitse renstal blijft onderwerp van gesprek, waardoor Sainz mogelijk een kans ziet ontstaan.

De Spanjaard werd de afgelopen periode al vaker in verband gebracht met andere topteams. Zo zou hij gesprekken hebben gevoerd met Audi en Red Bull Racing en werd ook Aston Martin genoemd als mogelijke bestemming. Mercedes zou voor Sainz echter een bijzonder aantrekkelijke optie zijn.

Wolff ziet samenwerking niet zitten

Toch lijkt een overstap naar Mercedes op dit moment weinig kansrijk. Teambaas Toto Wolff zou namelijk niet enthousiast zijn over een samenwerking met Sainz. Daarmee lijkt de Spanjaard voorlopig tegen een belangrijke muur aan te lopen in zijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging.

Sainz zal zijn opties desondanks blijven bekijken. De coureur beschikt over de nodige ervaring en heeft met Ferrari en McLaren al laten zien dat hij op het hoogste niveau kan presteren. Zijn ontevredenheid bij Williams kan er dan ook voor zorgen dat de Spanjaard de komende periode nadrukkelijk blijft rondkijken op de transfermarkt.

Damon Hill

Posts: 19.911

Wat vooral grappig is, is dat mensen (jij blijkbaar ook) hier echt intrappen en nog steeds niet begrijpen hoe journalistiek werkt. Een journalist vraagt bijvoorbeeld aan Sainz: "zou je Mercedes een interessant team vinden om voor te rijden?" Werkelijk geen enkele coureur zegt dan nee. En hoppa, z... [Lees verder]

  • 4
  • 13 aug 2026 - 15:09
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Toto Wolff Mercedes Williams

Reacties (7)

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  • Williams_F1

    Posts: 1.521

    Is dit een grap of kunnen we sainz en zijn club echt niet meer serieus nemen?

    • + 1
    • 13 aug 2026 - 15:02
    • Damon Hill

      Posts: 19.911

      Wat vooral grappig is, is dat mensen (jij blijkbaar ook) hier echt intrappen en nog steeds niet begrijpen hoe journalistiek werkt. Een journalist vraagt bijvoorbeeld aan Sainz: "zou je Mercedes een interessant team vinden om voor te rijden?" Werkelijk geen enkele coureur zegt dan nee. En hoppa, zo hebben sites weer een artikel waarin ze in de komkommer tijd kunnen zeggen: "Sainz wil naar Mercedes!"

      En dan gaan mensen zoals jij reageren met de vraag of Sainz knettergek is geworden. Nee, dat is Sainz niet. Journalisten stellen veel vragen en sites willen hun site met content vullen. Niet meer, niet minder.

      • + 4
      • 13 aug 2026 - 15:09
    • Williams_F1

      Posts: 1.521

      Gelukkig ben ik ook geen journalist van beroep.

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 15:14
    • snailer

      Posts: 34.363

      Framing in de medialogica, Damon. Zo heet het.

      Men oppert wat en het wordt nieuws. Hoeft niet van een vraag te komen. Alles is tegenwoordig toegestaan om een fluisterspel-effect op gang te brengen wat mogelijk resulteert in een mediastorm.

      Bij Sainz begon het om speculatie dat Sainz ontevreden was, wat heel goed bewust naar buiten kan zijn gebracht door de Sainz-clan zelf. En ondertussen is door de goegemeente al besloten dat hij weg gaat. En volgens mij gaat hij volgend jaar rijden voor audi, voor AM, voor Alpine, voor RBR en nu dus voor Mercedes. Best knap.

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 15:49
  • shakedown

    Posts: 1.935

    Waarom zou Wolff Russell inruilen voor Sainz. Die zitten zo dicht bij elkaar kwa snelheid en talent. Dat is het risico niet waard.

    Sainz is een van de rijders die erg goed is, maar eigenlijk nergens heen kan. Pech bij keuzes die gemaakt worden.

    Ik ben echt bang dat hij een van die rijders is die na 10 jaar F1 altijd een talent blijft en dan roemloos via de achterdeur de F1 verlaat.

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 15:03
  • Need5Speed

    Posts: 4.276

    Het lukte begin 2024 al niet toen Hamilton net aan had gegeven naar Ferrari te gaan, dus waarom zou het nu wel lukken? Zeker als ook Max misschien wel een plaatsje krijgt daar?

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 15:04
  • Larry Perkins

    Posts: 67.086

    “Sainz wil naar Mercedes: Wolff trapt nadrukkelijk op de rem.”

    Wat hier uiteraard werkelijk aan de hand is, is dat Carlos matennaaier Russell met een practical joke in de maling neemt en tevens te kijk zet en een oor aannaait!

    Natuurlijk weet Sainz wel dat hij geen kans maakt bij Mercedes, maar Wolff zal er toch ff over nadenken en het zal bij Second Choice George gaan knagen.
    Zal me niets verbazen als andere coureurs die Max graag zien en Russell juist niet de komende tijd met hetzelfde doel dezelfde actie ondernemen: Alonso, Bortoleto, Hulkenberg, Albon, Gasly, Hadjar, Tsunoda, Perez, Lawson en noem maar op.

    Zie Russell na een race tot en met de volgende vt1 zich halsstarrig vastklemmen aan zij zitje en Toffe Toto steeds meer nadenken. En uitgerekend Kimi zorgt dan voor de finishing touch door intern ook naar het stoeltje van George te solliciteren…

    Maar goed, dat hadden de weldenkende forumleden uiteraard ook al meteen door…

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 16:15

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Pos
Team
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1
Mercedes
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
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Williams
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10
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-
Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 243
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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