Carlos Sainz lijkt steeds nadrukkelijker werk te maken van zijn toekomst in de Formule 1. De Spanjaard wordt al gelinkt aan meerdere topteams, maar zou volgens geluiden uit de paddock nu ook zijn pijlen hebben gericht op Mercedes. Sainz zou daar de opvolger van George Russell willen worden, al lijkt Toto Wolff daar voorlopig weinig voor te voelen.

Sainz is naar verluidt niet tevreden over zijn situatie bij Williams. De Spanjaard maakte begin 2025 de overstap naar de Britse renstal, maar de resultaten vallen vooralsnog tegen. Daardoor wordt er volop gespeculeerd over een vroegtijdig vertrek van Sainz, die inmiddels meerdere opties zou onderzoeken.

Sainz aast op Mercedes-stoel

De 31-jarige coureur zou volgens verschillende geluiden vanuit de paddock inmiddels nadrukkelijk kijken naar een overstap naar Mercedes. Daar zou Sainz Russell voor ogen hebben als concurrent voor zijn gewenste zitje. De toekomst van Russell bij de Duitse renstal blijft onderwerp van gesprek, waardoor Sainz mogelijk een kans ziet ontstaan.

De Spanjaard werd de afgelopen periode al vaker in verband gebracht met andere topteams. Zo zou hij gesprekken hebben gevoerd met Audi en Red Bull Racing en werd ook Aston Martin genoemd als mogelijke bestemming. Mercedes zou voor Sainz echter een bijzonder aantrekkelijke optie zijn.

Wolff ziet samenwerking niet zitten

Toch lijkt een overstap naar Mercedes op dit moment weinig kansrijk. Teambaas Toto Wolff zou namelijk niet enthousiast zijn over een samenwerking met Sainz. Daarmee lijkt de Spanjaard voorlopig tegen een belangrijke muur aan te lopen in zijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging.

Sainz zal zijn opties desondanks blijven bekijken. De coureur beschikt over de nodige ervaring en heeft met Ferrari en McLaren al laten zien dat hij op het hoogste niveau kan presteren. Zijn ontevredenheid bij Williams kan er dan ook voor zorgen dat de Spanjaard de komende periode nadrukkelijk blijft rondkijken op de transfermarkt.