Het weer lijkt een belangrijke rol te gaan spelen tijdens de Grand Prix van Nederland. De laatste weersvoorspellingen voor het raceweekend op Circuit Zandvoort wijzen op wisselvallige omstandigheden, waarbij vooral vrijdag en zaterdag rekening moet worden gehouden met regen. Max Verstappen krijgt tijdens zijn laatste thuisrace in Nederland dus mogelijk te maken met een natte baan.

De temperaturen blijven komend weekend relatief mild. Naar verwachting wordt het op Zandvoort ongeveer 19 tot 22 graden, maar de kans op neerslag is aanzienlijk. Vooral vrijdag en zaterdag lijken buien op de loer te liggen.

Regen kan eerste sprintweekend op Zandvoort beïnvloeden

Dat kan voor Verstappen en de rest van het Formule 1-veld voor interessante omstandigheden zorgen. De Dutch Grand Prix is dit jaar namelijk voor het eerst een sprintweekend. Op vrijdag staan de eerste vrije training en sprintkwalificatie op het programma, terwijl zaterdag de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix worden verreden.

Juist de zaterdag kan daardoor voor spektakel zorgen. Zowel de sprintrace als de kwalificatie kan worden beïnvloed door een plotselinge bui. Op een circuit als Zandvoort, waar de wind vanaf de Noordzee snel kan veranderen, kan een natte baan bovendien grote gevolgen hebben voor de onderlinge verhoudingen.

Zondag mogelijk droger tijdens laatste Dutch GP

Voor de Grand Prix van zondag zijn de vooruitzichten voorlopig iets gunstiger. Er lijkt een droger scenario aan te komen, al blijft een bui zeker niet uitgesloten. De weersverwachting kan in de komende dagen nog veranderen, waardoor de teams de ontwikkelingen nauwlettend zullen volgen.

Voor Verstappen wordt het hoe dan ook een bijzonder weekend. De Grand Prix van Nederland van 2026 is de laatste editie op Zandvoort, waardoor de Nederlander voor eigen publiek nog één keer op het circuit in actie komt. De race wordt zondag om 15.00 uur verreden. Een natte of wisselvallige afsluiter zou het afscheid van de Nederlandse Grand Prix alleen maar extra bijzonder kunnen maken.