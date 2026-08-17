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Weerbericht GP Nederland: Verstappen gaat natte omstandigheden tegemoet

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<b> Weerbericht GP Nederland: </b> Verstappen gaat natte omstandigheden tegemoet

Het weer lijkt een belangrijke rol te gaan spelen tijdens de Grand Prix van Nederland. De laatste weersvoorspellingen voor het raceweekend op Circuit Zandvoort wijzen op wisselvallige omstandigheden, waarbij vooral vrijdag en zaterdag rekening moet worden gehouden met regen. Max Verstappen krijgt tijdens zijn laatste thuisrace in Nederland dus mogelijk te maken met een natte baan.

De temperaturen blijven komend weekend relatief mild. Naar verwachting wordt het op Zandvoort ongeveer 19 tot 22 graden, maar de kans op neerslag is aanzienlijk. Vooral vrijdag en zaterdag lijken buien op de loer te liggen.

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Regen kan eerste sprintweekend op Zandvoort beïnvloeden

Dat kan voor Verstappen en de rest van het Formule 1-veld voor interessante omstandigheden zorgen. De Dutch Grand Prix is dit jaar namelijk voor het eerst een sprintweekend. Op vrijdag staan de eerste vrije training en sprintkwalificatie op het programma, terwijl zaterdag de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix worden verreden.

Juist de zaterdag kan daardoor voor spektakel zorgen. Zowel de sprintrace als de kwalificatie kan worden beïnvloed door een plotselinge bui. Op een circuit als Zandvoort, waar de wind vanaf de Noordzee snel kan veranderen, kan een natte baan bovendien grote gevolgen hebben voor de onderlinge verhoudingen.

Zondag mogelijk droger tijdens laatste Dutch GP

Voor de Grand Prix van zondag zijn de vooruitzichten voorlopig iets gunstiger. Er lijkt een droger scenario aan te komen, al blijft een bui zeker niet uitgesloten. De weersverwachting kan in de komende dagen nog veranderen, waardoor de teams de ontwikkelingen nauwlettend zullen volgen.

Voor Verstappen wordt het hoe dan ook een bijzonder weekend. De Grand Prix van Nederland van 2026 is de laatste editie op Zandvoort, waardoor de Nederlander voor eigen publiek nog één keer op het circuit in actie komt. De race wordt zondag om 15.00 uur verreden. Een natte of wisselvallige afsluiter zou het afscheid van de Nederlandse Grand Prix alleen maar extra bijzonder kunnen maken.

d07

Posts: 2.644

En de rest? Gaan die droge omstandigheden tegemoet?
Ook niet eerlijk voor Verstappen dit... dat alleen hij natte omstandigheden tegemoet gaat.

  • 1
  • 17 aug 2026 - 15:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (2)

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  • d07

    Posts: 2.644

    En de rest? Gaan die droge omstandigheden tegemoet?
    Ook niet eerlijk voor Verstappen dit... dat alleen hij natte omstandigheden tegemoet gaat.

    • + 1
    • 17 aug 2026 - 15:52
    • f(1)orum

      Posts: 10.319

      Ondanks dat de rest droge omstandigheden tegemoet gaat, gaan ze toch nat?

      • + 0
      • 17 aug 2026 - 16:06

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

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    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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