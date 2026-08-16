Carlos Sainz lijkt dicht bij een akkoord met Williams over een contractverlenging. De Spanjaard is momenteel volop in gesprek met de Britse renstal en volgens MARCA kan de aankondiging ieder moment volgen. Toch blijft de toekomst van Sainz onderwerp van speculatie, zeker met het oog op het Formule 1-seizoen van 2027.

Sainz liet voor de zomerstop al weten dat hij rustig naar zijn toekomst wilde kijken. "Het plan is om een beslissing te nemen, maar we moeten hier rustig naar kijken", vertelde de Williams-coureur. "Ik heb nog geen specifieke datum in gedachten. Ik heb altijd gezegd dat ik de zomer wilde afwachten om samen met mijn team, James Vowles en de rest van de organisatie mijn toekomst te bespreken."

Sainz wil toekomst bij Williams veiligstellen

Volgens MARCA richten Sainz en zijn management zich momenteel volledig op Williams. De gesprekken gaan vooral over de voorwaarden voor een nieuw contract. Daarbij wil de Spanjaard naar verluidt slechts voor één seizoen bijtekenen. Dat geeft hem de mogelijkheid om na 2027 opnieuw naar de markt te kijken als er een interessante kans voorbij komt.

Dat is niet onbelangrijk, want Williams heeft Sainz nog niet kunnen geven wat hem bij zijn komst eind 2024 werd beloofd. De nieuwe reglementen moesten het moment worden waarop de historische renstal uit Grove een grote stap vooruit zou zetten. Na elf races is juist het tegenovergestelde gebeurd. Williams heeft moeite om Q2 te halen en punten te pakken, terwijl het team bovendien nog altijd niet goed begrijpt waarom de prestaties zo sterk zijn teruggelopen.

Opvallend salaris genoemd voor Sainz

Sainz zou daarom een forse verbetering van zijn huidige salaris verlangen. Nadat eerder werd gemeld dat de Spanjaard zo'n dertig miljoen euro per jaar zou vragen, werd dat bedrag door verschillende media overgenomen. Volgens MARCA is die som echter waarschijnlijk overdreven. Zijn huidige salaris wordt geschat op ongeveer dertien miljoen euro per jaar, waardoor een verhoging wel voor de hand ligt.

Een nieuw contract voor één jaar zou Sainz bovendien financieel moeten compenseren voor de tegenvallende ontwikkeling van Williams. De Spanjaard haalt momenteel vrijwel iedere race het maximale uit zijn auto, maar heeft weinig alternatieven op de markt. Een overstap naar Audi lijkt op dit moment niet tot de mogelijkheden te behoren. Daardoor ligt een langer verblijf bij Williams voor de hand, al wil Sainz zijn opties voor 2028 nadrukkelijk openhouden. De aankondiging van zijn contractverlenging kan vanaf maandag ieder moment volgen. Het ligt voor de hand dat Williams duidelijkheid wil verschaffen vóór de persconferenties van de Grand Prix van Nederland in Zandvoort.