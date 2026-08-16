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'Sainz wil tóch door bij Williams: Aankondiging volgt volgende week'

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'Sainz wil tóch door bij Williams: Aankondiging volgt volgende week'

Carlos Sainz lijkt dicht bij een akkoord met Williams over een contractverlenging. De Spanjaard is momenteel volop in gesprek met de Britse renstal en volgens MARCA kan de aankondiging ieder moment volgen. Toch blijft de toekomst van Sainz onderwerp van speculatie, zeker met het oog op het Formule 1-seizoen van 2027.

Sainz liet voor de zomerstop al weten dat hij rustig naar zijn toekomst wilde kijken. "Het plan is om een beslissing te nemen, maar we moeten hier rustig naar kijken", vertelde de Williams-coureur. "Ik heb nog geen specifieke datum in gedachten. Ik heb altijd gezegd dat ik de zomer wilde afwachten om samen met mijn team, James Vowles en de rest van de organisatie mijn toekomst te bespreken."

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Sainz wil toekomst bij Williams veiligstellen

Volgens MARCA richten Sainz en zijn management zich momenteel volledig op Williams. De gesprekken gaan vooral over de voorwaarden voor een nieuw contract. Daarbij wil de Spanjaard naar verluidt slechts voor één seizoen bijtekenen. Dat geeft hem de mogelijkheid om na 2027 opnieuw naar de markt te kijken als er een interessante kans voorbij komt.

Dat is niet onbelangrijk, want Williams heeft Sainz nog niet kunnen geven wat hem bij zijn komst eind 2024 werd beloofd. De nieuwe reglementen moesten het moment worden waarop de historische renstal uit Grove een grote stap vooruit zou zetten. Na elf races is juist het tegenovergestelde gebeurd. Williams heeft moeite om Q2 te halen en punten te pakken, terwijl het team bovendien nog altijd niet goed begrijpt waarom de prestaties zo sterk zijn teruggelopen.

Opvallend salaris genoemd voor Sainz

Sainz zou daarom een forse verbetering van zijn huidige salaris verlangen. Nadat eerder werd gemeld dat de Spanjaard zo'n dertig miljoen euro per jaar zou vragen, werd dat bedrag door verschillende media overgenomen. Volgens MARCA is die som echter waarschijnlijk overdreven. Zijn huidige salaris wordt geschat op ongeveer dertien miljoen euro per jaar, waardoor een verhoging wel voor de hand ligt.

Een nieuw contract voor één jaar zou Sainz bovendien financieel moeten compenseren voor de tegenvallende ontwikkeling van Williams. De Spanjaard haalt momenteel vrijwel iedere race het maximale uit zijn auto, maar heeft weinig alternatieven op de markt. Een overstap naar Audi lijkt op dit moment niet tot de mogelijkheden te behoren. Daardoor ligt een langer verblijf bij Williams voor de hand, al wil Sainz zijn opties voor 2028 nadrukkelijk openhouden. De aankondiging van zijn contractverlenging kan vanaf maandag ieder moment volgen. Het ligt voor de hand dat Williams duidelijkheid wil verschaffen vóór de persconferenties van de Grand Prix van Nederland in Zandvoort.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (2)

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  • Roxas

    Posts: 64

    Dus eigenlijk is het: Bij gebrek aan interesse van andere teams is Sainz genoodzaakt het contract bij Williams te verlengen om zo niet uit de F1 te verdwijnen.

    • + 0
    • 16 aug 2026 - 09:38
  • Damon Hill

    Posts: 19.915

    Nee, Sainz MOET door bij Williams. Niet dat hij wil, maar er is geen keuze, want:

    Aston Martin heeft momenteel geen plek. Alonso gaat nog een jaar door en de plek van Lance is verzekerd tot in het oneindige.

    Audi zegt ook nee tegen Sainz, tenzij Sainz daar testrijder wil worden, dan is hij welkom, maar Hülkenberg en Bortoleto zijn nu gewoon de vaste rijders.

    Alpine zegt ook nee, want die zeggen ja tegen de grote zak geld van Colapinto.

    En zo komt Sainz weer bij Williams uit. Beetje eigen schuld dikke bult. Hij had beter ofwel 1 jaar bij Mercedes kunnen tekenen toen het nog kon anderhalf jaar terug, of toch voor Audi kunnen gaan toen het nog kon.

    • + 0
    • 16 aug 2026 - 09:39

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-
Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 243
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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