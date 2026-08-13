Sergio Pérez wordt de laatste tijd in verband gebracht met een vertrek bij Cadillac, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. De Mexicaan zou in beeld zijn bij Williams, waar de toekomst van Carlos Sainz en Alexander Albon onzeker is. Cadillac-teambaas Marcin Budkowski maakt echter duidelijk dat de Amerikaanse renstal Pérez absoluut wil behouden.

De 36-jarige coureur maakte voorafgaand aan het Formule 1-debuut van Cadillac de overstap naar het nieuwe team. Hoewel Pérez door het tegenvallende materiaal nog geen punten heeft gescoord, maakt hij volgens Cadillac indruk met zijn prestaties en ervaring. In het kwalificatieduel staat hij bovendien met 9-5 voor op teamgenoot Valtteri Bottas, inclusief de sprintraces.

Cadillac wil Pérez absoluut behouden

Budkowski benadrukt dat Pérez een belangrijke rol speelt binnen het jonge team. "Checo is een enorme aanwinst voor Cadillac. Beide coureurs brengen veel ervaring mee en dat is juist bij een nieuw team ontzettend belangrijk. Als de coureur én het team tegelijkertijd alles moeten leren, krijg je simpelweg te veel variabelen. Daarom is het voor ons cruciaal om iemand als Checo aan boord te houden", vertelt de teambaas in gesprek met Motorsport.com.

Volgens Budkowski laat Pérez bovendien zien dat hij niet alleen op het circuit belangrijk is. "Hij heeft niet alleen uitzonderlijk goed gepresteerd, maar zet het team achter de schermen ook enorm onder druk om beter te worden. Dat mag je verwachten van iemand die jarenlang bij Red Bull heeft gewerkt en daar met de beste mensen heeft samengewerkt. Die mentaliteit en gedrevenheid hebben we precies nodig bij Cadillac."

'We laten ons niet afleiden door Williams-geruchten'

Ook Cadillac-CEO Dan Towriss spreekt de geruchten over een vertrek van Pérez tegen. Hij ziet de Mexicaan voorlopig gewoon onderdeel blijven van het project. "Ik kan alleen maar onderschrijven wat Marcin zegt. Checo is van enorme waarde voor dit team. Hij heeft uitstekend gereden en ons bovendien hard gepusht om stappen vooruit te zetten."

Towriss heeft dan ook weinig boodschap aan de verhalen over een mogelijke transfer naar Williams. "Ik heb er alle vertrouwen in dat Checo bij Cadillac blijft. We laten ons geen moment afleiden door de geruchten over Williams. We hebben veel vertrouwen in onze samenwerking en ik verwacht dat we hem gewoon in de Cadillac F1-auto blijven zien rijden", besluit hij.